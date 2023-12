WhatsApp, foto e video condivisi in qualità originale su iOS

Ottime notizie per tutti i possessori di iPhone che usano abitualmente WhatsApp. E’ infatti in arrivo una nuova opzione che consentirà agli utenti di iPhone di condividere foto e video sulla piattaforma di messaggistica nella loro qualità originale.

Come notato dal sito WABetaInfo, il registro delle modifiche ufficiale incluso nell’aggiornamento 23.24.73 di WhatsApp sull’App Store afferma che gli utenti sono ora in grado di “inviare facilmente contenuti multimediali di qualità originale come file”.

L’aggiornamento segue una recente aggiunta di funzionalità che consente agli utenti di WhatsApp di inviare contenuti multimediali in alta risoluzione o “qualità HD”. Tuttavia, sebbene si tratti di un miglioramento volto a risolvere il limite di condivisione multimediale di bassa qualità del servizio, comporta comunque la compressione.

L’ultima funzionalità di WhatsApp, invece, evita del tutto la compressione consentendo di condividere foto e video come file e preservandone così la qualità originale. Il registro delle modifiche di WhatsApp aggiunge che la nuova opzione verrà implementata “nelle prossime settimane”: ciò vuol dire che coloro che non l’hanno ancora ricevuta non dovranno fare altro che aspettare.

La procedura è molto semplice. Dopo aver aperto una chat su WhatsApp si clicca sull’icona + che si trova a sinistra del campo di immissione del testo. A quel punto si preme su Documento e poi su Scegli Foto o Video. Si sceglie il file multimediale che si desidera inviare e si conferma toccando la freccia blu. Gli utenti devono comunque tenere presente che con questa funzione possono inviare file dal peso massimo di 2 GB.

WhatsApp ha testato la stessa funzionalità anche per Android, pur non fornendo dettagli su quando sarà disponibile.