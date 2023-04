WhatsApp aumenta la privacy: chat protette con l’impronta digitale

E’ in arrivo una nuova funzione di WhatsApp che sta già raccogliendo molti consensi tra gli utenti della piattaforma di messaggistica. Come noto, WhatsApp sa bene come introdurre costantemente miglioramenti per venire incontro ad una platea ormai sempre più vasta. Nel prossimo futuro WhatsApp dovrebbe lanciare anche una funzione che consentirà agli utenti di incrementare il livello di privacy delle loro conversazioni.

Si tratta dell’opzione ‘chat lock’, come precisato anche dal sito WABetaInfo, vale a dire un’opzione che permette agli utenti di porre un blocco ad una determinata conversazione. La lettura di questa chat potrà avvenire solo tramite la propria impronta digitale oppure attraverso un passcode. E non è tutto, perché se qualcuno tenta di accedere tramite il telefono senza ottenere l’autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla.

WhatsApp alza quindi il livello di protezione delle chat per i propri utenti, facendo in modo che nessun elemento esterno e malintenzionato possa leggere le conversazioni private. Finora, come sanno bene gli utilizzatori abituali dell’app, era possibile bloccare l’intera applicazione con un codice personale o con l’impronta digitale. Con questa nuova funzione – che potrà essere attivata direttamente dal menu di informazioni della chat – aumenta la protezione per le conversazioni selezionate.

Ma cosa accade con le foto e i video che compaiono nelle chat bloccate? Il sito WABetaInfo fa chiarezza anche su questo aspetto, precisando che gli elementi multimediali non verranno salvati in automatico nella galleria degli smartphone, come invece avviene per le conversazioni ‘classiche’. L’opzione ‘chat lock’ è stata individuata nella versione 2.23.8.2 di WhatsApp per Android: verrà rilasciata molto presto.