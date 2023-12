WhatsApp, arriva il codice segreto: chat ancora più protette

WhatsApp ha appena annunciato un piccolo ma importante aggiornamento che migliora ulteriormente gli aspetti di privacy e sicurezza della piattaforma di messaggistica. Dopo la possibilità di nascondere l’IP durante le chiamate è infatti in arrivo il codice segreto, una nuova funzionalità che consente agli utenti di proteggere le chat bloccate e aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

Grazie a questa nuova funzionalità, infatti, gli utenti di WhatsApp possono ora impostare una password univoca per proteggere le chat bloccate: questa password è quindi diversa da quella che già viene usata per sbloccare i propri telefoni.

Inoltre, la nuova funzionalità introduce la possibilità di nascondere la cartella Chat Bloccate dalla chatlist: ciò vuol dire che queste chat potranno venire alla luce solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca.

La nuova funzionalità lanciata da WhatsApp è opzionale, pertanto gli utenti possono scegliere se utilizzarla o meno. Cambia anche il modo per bloccare la chat: in precedenza, infatti, era necessario recarsi presso le impostazioni della chat e procedere con il blocco. Con il nuovo aggiornamento che introduce l’ultima versione dell’app, invece, basta premere a lungo per bloccare una chat, senza bisogno di tocchi aggiuntivi.

Secondo quanto riportato da WhatsApp la nuova funzionalità del codice segreto è già in fase di lancio, ma ci vorranno mesi prima che sia disponibile a livello globale. Tutti coloro che non l’hanno ancora ricevuta devono quindi avere un po’ di pazienza.

“Siamo felici che la community stia apprezzando Lucchetto Chat e speriamo che il codice segreto possa rendere questa funzione ancora più utile – fa sapere WhatsApp – Il codice segreto è già disponibile e nei prossimi mesi verrà implementato in tutto il mondo. Siamo felici di continuare a introdurre nuove funzioni per aiutare le persone a proteggere la propria privacy su WhatsApp”.

​