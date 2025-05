Wearable e tatuaggi: un problema comune per i proprietari di dispositivi smart

Il mondo delle tecnologie indossabili sta evolvendo rapidamente, ma esistono ancora sfide da affrontare, soprattutto per chi ha tatuaggi. Diverse persone che indossano orologi smart scoprono che l’inchiostro sulla pelle può creare problemi con il rilevamento delle funzioni biometriche. Questo articolo esplora le difficoltà legate all’uso di dispositivi indossabili da polso per chi ha tatuaggi e alcune soluzioni temporanee per migliorare l’esperienza.

La tecnologia PPG e le sue limitazioni

I dispositivi indossabili, in particolare gli orologi smart, fanno spesso affidamento su sensori di fotopletismografia per misurare i dati biometrici come il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue. Questa tecnologia, che utilizza luce per rilevare le variazioni nel flusso sanguigno, è una delle opzioni più accessibili e non invasive, ma ha le sue carenze. Il funzionamento dei sensori PPG è legato a come la luce viene assorbita e riflessa dalla pelle. Fattori come il pigmento della pelle, la presenza di vene, arterie e persino la struttura ossea influiscono sulla capacità del sensore di ottenere letture precise.

Il problema principale si verifica quando si tratta di colori scuri o inchiostro, poiché questi tendono ad assorbire più luce, rendendo complesso il lavoro di rilevamento da parte dei sensori. I proprietari di orologi smart che hanno tatuaggi scuri sulla pelle si trovano quindi a dover affrontare difficoltà nel rilevamento delle funzioni fondamentali, specialmente durante le attività sportive o di monitoraggio della salute.

Le soluzioni trovate dagli utenti

Nonostante l’industria tech sia consapevole delle difficoltà incontrate dagli utenti con tatuaggi, molte persone acquistano dispositivi senza considerare questo potenziale problema. Sorprendentemente, alcuni utenti di Apple Watch e Galaxy Watch hanno trovato soluzioni creative per gestire questa situazione. Un proprietario di Galaxy Watch ha scoperto che coprire i sensori con un adesivo in epossidico di dimensioni adatte aiuta a migliorare il funzionamento del dispositivo. Altri, come un utente di Apple Watch, hanno utilizzato del nastro medico trasparente per garantire un uso regolare del loro smartwatch, evitando che il dispositivo si bloccasse o interrompesse gli allenamenti.

Queste soluzioni non sono però senza inconvenienti. Mentre migliorano la funzionalità del dispositivo, possono anche interferire con altre caratteristiche importanti, come il monitoraggio elettrocardiografico e la misurazione della composizione corporea. Questo dimostra che, pur avendo trovato un rimedio, l’esperienza degli utenti non è completamente ottimale.

Il futuro dei dispositivi indossabili e i tatuaggi

Nel 2023, Samsung ha iniziato a lavorare per migliorare il rilevamento dei polsi dei portatori di tatuaggi. Tali iniziative sono un passo verso soluzioni più inclusive, ma la questione rimane aperta dal momento che non tutti gli utenti possono beneficiare di queste nuove tecnologie. Mentre ci si aspetta che i produttori affrontino le sfide legate ai tatuaggi in un futuro prossimo, gli utenti continuano a cercare modi alternativi per far funzionare al meglio i loro dispositivi.

La crescente popolarità dei tatuaggi, in particolare tra le nuove generazioni, conferma la necessità di sviluppare tecnologie compatibili con chi ha scelto di adornare la propria pelle. I produttori di wearable dovranno tenere in considerazione questo trend per garantire prodotti che rispondano alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e con un ampio spettro di esperienze e preferenze.

Chi possiede un dispositivo indossabile e ha tatuaggi può contribuire a migliorare la situazione condividendo risultati e suggerimenti, sia attraverso le forum online che contattando direttamente i produttori. Le esperienze condivise non solo aumentano la consapevolezza, ma possono anche portare a soluzioni più efficaci per tutti coloro che affrontano questa comune problematica.