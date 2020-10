Come utilizzare un controller PS4 con un dispositivo Android

Se possiedi una moderna console di gioco è probabile che tu abbia già in dotazione un controller che possiede la connessione Bluetooth. La maggior parte dei controller di console più recenti, infatti, utilizza il Bluetooth come standard o lo include per l’utilizzo su altre piattaforme. Questo significa che, ad esempio, è possibile utilizzare il controller di PlayStation 4 per giocare con il tuo telefono, tablet o altri dispositivi.

Vi abbiamo già parlato di come è possibile usare il DualShock 4 di PS4 su Mac, mentre oggi vogliamo parlarvi di come utilizzarlo con un dispositivo Android.

Collegare un controller PS4 con un dispositivo Android

Il DualShock 4 di PlayStation 4 è perfetto per giocare su PC dato che è un controller comodo e preciso ma in molti si chiedono come è possibile collegarlo anche ad un dispositivo Android.

Ecco, quindi, una guida che ti permette di capire come puoi collegare e utilizzare il controller di PS4 per giocare con il tuo smartphone, tablet o TV Android.

Sul tuo dispositivo Android assicurati che il Bluetooth sia attivo. Per fare questo vai su Impostazioni > menù Bluetooth e una volta lì segui queste indicazioni.

Attiva il Bluetooth e assicurati che il telefono inizi l’attività ricerca dei dispositivi più vicini con cui potersi collegare. Prendi il controller e tieni premuti contemporaneamente il pulsante PlayStation e il pulsante Condividi per alcuni secondi. La spia del controller inizierà a lampeggiare per farti sapere che è in modalità di accoppiamento. Torna al tuo telefono e nell’elenco dei dispositivi collegabili via Bluetooth cerca un dispositivo denominato Wireless Controller. Tocca quel dispositivo per iniziare il processo di accoppiamento.

Una volta avvenuto il collegamento la spia del controller dovrebbe smettere di lampeggiare e dovresti ricevere la conferma sul tuo telefono che la connessione è riuscita. Se tutto è stato eseguito correttamente, avrai connesso il controller al dispositivo e potrai utilizzarlo per navigare nell’interfaccia utente di Android.

È consigliato usare il controller di PS4 con un dispositivo Android?

Ora ti starai chiedendo come funziona il controller di PS4 su un dispositivo Android. La risposta a questa domanda può variare. Quello che ti consigliamo di fare è di provare i tuoi giochi preferiti e verificare se presentano problemi.

Durante alcuni test eseguiti si è scoperto che il controller di PS4 potrebbe non comportarsi bene come un controller mobile dedicato o persino come il controller di Xbox One. Ad esempio, in Modern Combat 5 mentre sembra sia possibile muovere il personaggio e girare la telecamera usando le levette analogiche, i pulsanti di mira e spara sono stati relegati rispettivamente ai pulsanti Condividi e Opzioni. Questo ha creato uno schema di controllo piuttosto scomodo e per nulla rapido che rende il controller di PS4 poco adatto all’utilizzo su un dispositivo Android. A questo punto non resta che verificare se i giochi consentono di “rimappare” i pulsanti permettendoti di settare le funzioni più utili a tuo piacimento.

Se hai un gioco che funziona bene e che ti consente di “rimappare” i pulsanti, infatti, rimarrai piacevolmente colpito da quello che puoi fare con questo controller.

Alternative al controller DualShock

Tuttavia sappi che ci sono controller più facili da usare e alcuni, come il controller Xbox One, che sembrano più compatibili con i dispositivi Android. Per questo motivo qui ti consigliamo anche delle alternative al controller di PS4.

Se sei seriamente intenzionato a giocare sul tuo telefono o tablet Android ecco due soluzioni migliori che possono fare al caso tuo:

Fonte Android Central