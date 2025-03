Un Apple-1 raro vende per 375.000 dollari in un’asta storica

Un esemplare raro dell’Apple-1, il computer pionieristico di Apple, è stato recentemente battuto all’asta per la considerevole cifra di 375.000 dollari. Questo evento testimonia non solo il valore storico dell’apparecchio, ma anche l’interesse dei collezionisti e degli appassionati della tecnologia. L’Apple-1 rappresenta un simbolo dell’innovazione degli anni ’70, venduto dai co-fondatori dell’azienda, Steve Jobs e Steve Wozniak. La rarità di questi computer ne fa oggetti estremamente ricercati, in grado di raggiungere cifre sorprendenti nei mercati delle aste.

La storia del Bayville Apple-1

L’Apple-1 venduto in occasione di questa asta è conosciuto come “Bayville” ed è identificato con il numero 91 nel Registro degli Apple-1. Questo registro è un archivio specializzato che raccoglie informazioni su tutte le unità di Apple-1 rimaste, documentando la loro storia e le caratteristiche uniche. Attualmente, il registro conta 104 computer Apple-1, ed ogni esemplare ha una sua storia particolare, rendendoli ancora più affascinanti a livello collezionistico.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il Bayville Apple-1 è particolarmente significativo poiché è stato parte della prima serie di macchine vendute nel 1976. Esso presenta un numero di serie scritto a mano, che si ritiene sia stato annotato da Steve Jobs in persona. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore valore all’oggetto, sottolineando il legame diretto con uno dei fondatori dell’azienda. La vendita ha incluso anche un manuale originale sul quale figura una nota scritta da Daniel Kottke, il dodicesimo dipendente di Apple, aumentando ulteriormente l’autenticità dell’articolo.

I risultati dell’asta “Steve Jobs e la rivoluzione Apple”

L’asta è stata intitolata “Steve Jobs e la Rivoluzione Apple” e ha visto la vendita di diversi oggetti legati alla storia dell’azienda. Tra i pezzi battuti, un assegno del 1976 firmato da Steve Jobs ha raggiunto un prezzo di 112.054 dollari, mentre un iPhone di prima generazione, ancora sigillato, è stato venduto per 87.514 dollari. Un altro assegno firmato da Jobs ha fruttato 62.500 dollari, e un Apple Lisa, un altro prodotto storico della società, è stato aggiudicato per 56.818 dollari.

L’asta ha totalizzato un incasso finale di 1.308.251 dollari, confermando l’interesse costante verso i prodotti Apple storici e la figura di Steve Jobs. Ogni oggetto venduto nel corso dell’evento racconta un pezzo di storia dell’informatica e dell’innovazione, rendendo l’asta un importante appuntamento per collezionisti e appassionati del settore. L’Apple-1, con il suo valore e la sua rarità, continua a incantare i nostalgici e i nuovi appassionati della tecnologia.