TSMC: Crescita continua nel mercato dei chip nel quarto trimestre del 2024

Nel panorama tecnologico globale, TSMC si afferma come il maggiore fornitore di chip a contratto, consolidando la sua posizione grazie a una lunga lista di clienti illustri. Nel quarto trimestre del 2024, l’azienda taiwanese ha registrato un’importante crescita della propria quota di mercato, raggiungendo il 67,1%, come confermato dai dati di TrendForce. Questo articolo analizza i fattori che hanno portato a questo successo e la posizione attuale dei competitor.

Quota di mercato di TSMC e la crescita dei chip

Il dato che emerge dallo studio di TrendForce è significativo: nel corso degli ultimi tre mesi dell'anno, TSMC ha prodotto circa due terzi dei chip a livello globale. Questo risultato non è una sorpresa visto che i principali colossi tecnologici del settore, come Apple, Nvidia, AMD, MediaTek, Qualcomm, e Broadcom, si affidano all’azienda taiwanese per la produzione dei propri semiconduttori. La crescita della quota di mercato di TSMC si traduce anche in un aumento dei ricavi, che ha toccato i 26,85 miliardi di dollari nel quarto trimestre, evidenziando un incremento del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Al contrario, la Samsung Foundry ha visto una flessione nella sua quota di mercato, scendendo dall'9,1% all'8,1%. Questa diminuzione è stata causata da problemi di rendimento con i chip avanzati, che hanno influito negativamente sulla produzione, specialmente del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite utilizzato per la serie Galaxy S25. Tali difficoltà potrebbero ripetersi anche nell'imminente linea Galaxy S26 se l'azienda non migliora il rendimento nella produzione a 2nm, attualmente fermo al 30%.

La competizione: Samsung e altri attori

La distanza in termini di quota di mercato tra TSMC e Samsung Foundry è cresciuta in modo significativo, passando dal 55,6% nel terzo trimestre al 59% nel quarto. Questa tendenza favorisce TSMC, che beneficia della crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale, in particolare per le GPU Nvidia destinate a compiti di training, inferenza e calcolo. Anche la crescente richiesta di chip per smartphone di fascia alta, come quelli utilizzati negli iPhone e nei modelli Galaxy S più recenti, contribuisce al successo di TSMC.

Un altro aspetto da considerare è l'arrivo del nuovo processore Tensor G5, progettato interamente da Google e che sarà prodotto da TSMC utilizzando la sua tecnologia a 3nm. Questo chip sarà destinato alla linea Pixel 10 e rappresenta un ulteriore passo avanti nel mercato high-tech.

Il ruolo di SMIC e le sfide delle sanzioni

Dietro Samsung Foundry si trova SMIC, il più grande produttore di chip della Cina. Attualmente, SMIC si occupa della produzione dei processori di Huawei e potrebbe guadagnare anche nel settore degli acceleratori AI Ascend. Tuttavia, le sanzioni imposte dagli Stati Uniti rappresentano una barriera significativa per la società, poiché impediscono l’acquisto di macchinari di litografia ad ultravioletti estremi. Questo ostacolo limita SMIC nella produzione di chip con nodi di processo superiori a 7nm, frenando così la sua capacità di competere efficacemente a livello globale.

Le proiezioni future di TSMC e del mercato dei chip

Guardando al futuro, TSMC sembra destinata a mantenere il suo predominio nel mercato dei chip, specialmente considerando gli sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi mobili. La richiesta di chip innovativi e all’avanguardia non mostra segni di rallentamento, e l’adozione dei processori a 3nm rappresenta solo la punta dell’iceberg per le prossime evoluzioni nel settore.

Con la continua espansione delle tecnologie interconnesse e della digitalizzazione, è probabile che la domanda di semiconduttori migliori e più potenti cresca ulteriormente. Questo scenario pone TSMC in una posizione vantaggiosa per rispondere a tali esigenze, mentre i suoi concorrenti devono affrontare le proprie sfide per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione. Le settimane a venire saranno cruciali per osservare come si muoveranno le varie aziende nel tentativo di adattarsi e innovare in questo settore strategico.