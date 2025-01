Truecaller su iPhone: il nuovo aggiornamento migliora la gestione delle chiamate indesiderate

L'applicazione Truecaller, da tempo in grado di segnalare chiamate di spam e truffe, ha recentemente ricevuto un aggiornamento significativo per gli utenti iPhone. Grazie a nuove funzionalità introdotte con iOS 18.2, adesso gli utenti di device Apple possono beneficiare di una gestione più efficiente delle chiamate indesiderate, simile a quella già disponibile su Android. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella lotta contro le chiamate fraudolente, garantendo al contempo la privacy degli utenti.

Le limitazioni di Truecaller su iPhone

Fino ad oggi, l'app Truecaller su iPhone non era in grado di operare con la stessa efficacia rispetto alla sua controparte Android. Questo perché le normative sulla privacy di Apple impedivano all'app di analizzare i numeri di telefono in entrata nel modo in cui operava su Android. Infatti, su dispositivi Android, Truecaller analizzava il numero visualizzato e lo confrontava con un database di chiamanti noti come indesiderati. Se il numero era presente nel database, veniva mostrato un avviso di spam al momento della chiamata.

Viceversa, su iPhone, le rigide misure di sicurezza imponevano che i numeri di telefono venissero considerati dati personali. Di conseguenza, Truecaller non poteva inviare direttamente i numeri ai suoi server, limitando l'efficacia dell'app. Gli utenti iPhone dovevano quindi fare affidamento su database offline scaricati periodicamente dall'applicazione, che ne compromettevano la completezza e la tempestività dell'analisi.

Le novità di iOS 18.2 per Truecaller

Con il rilascio dell'aggiornamento iOS 18.2, Apple ha introdotto un'API dedicata al "Live Caller ID Lookup" che risolve le problematiche legate alla privacy. Questa nuova funzione cripta il numero di telefono sul dispositivo e invia i dati criptati ai server di Truecaller, ricevendo in cambio una risposta anch'essa criptata, che viene poi decriptata sul telefono. Questo approccio consente a Truecaller di utilizzare un database live per identificare e segnalare le chiamate indesiderate in tempo reale.

Le capacità migliorate grazie all'API non solo permetteranno a Truecaller di identificare più chiamate, ma introdurranno anche una nuova funzione richiesta da tempo dagli utenti iOS: il blocco automatico delle chiamate spam. Inoltre, gli utenti potranno ricercare e visualizzare chiamate precedentemente identificate, con la possibilità di consultare fino a 2.000 numeri recentemente contattati.

Opzioni di abbonamento e disponibilità

La versione gratuita di Truecaller è in grado di identificare le aziende verificate, mentre per accedere a tutte le funzionalità avanzate è necessario sottoscrivere un abbonamento. I costi per il servizio sono di 9,99 dollari al mese o 74,99 dollari all'anno. È disponibile anche un piano famigliare che consente di utilizzare il servizio fino a cinque persone per 14,99 dollari al mese o 99 dollari all'anno.

Il nuovo aggiornamento per Truecaller su iPhone sarà disponibile a livello globale nei prossimi giorni.

Attivazione delle nuove funzioni

Per attivare le nuove funzionalità, gli utenti devono assicurarsi che la loro app Truecaller sia aggiornata alla versione 14.0 o successiva. Per abilitare la funzionalità, è necessario seguire una serie di semplici passaggi nelle impostazioni del telefono:

Aprire Impostazioni iPhone > App > Telefono > Blocco chiamate e identificazione. Abilitare tutti i cambiamenti per Truecaller e riaprire l'app.

Rishit Jhunjhunwala, CEO di Truecaller, ha espresso entusiasmo per questo aggiornamento: "Siamo felici di portare tutta la potenza di Truecaller su iPhone. Riteniamo che ci sia un grande potenziale nella nostra base utenti iPhone, e il desiderio di avere parità con l'esperienza Android era in cima alla loro lista di richieste."

Al momento, i report di TechCrunch indicano che le nuove funzionalità funzionano per la maggior parte delle chiamate, sebbene vi possano essere alcune eccezioni.