Tim Cook sotto pressione per dettagli sulla collaborazione con l’amministrazione Trump e tariffe

L’argomento della collaborazione di Tim Cook, CEO di Apple, con l’amministrazione Trump riguardo le tariffe doganali sta attirando l’attenzione dei media e della politica. In una lettera inviata oggi al dirigente, la senatrice Elizabeth Warren ha sollevato preoccupazioni sull’evidente conflitto di interesse derivante dall’interazione tra Cook e il governo dell’ex presidente. Questa situazione è ulteriormente complicata dalle donazioni significative fatte da Cook e altri dirigenti al fondo inaugurale di Trump, pari a 1 milione di dollari, avvenute a gennaio.

Il dibattito sulle esenzioni doganali di Apple

Warren ha dichiarato che la collaborazione di Cook con Trump “crea l’apparenza di un’irregolarità”. La senatrice, insieme ad altri membri del Congresso, ha messo in discussione le esenzioni doganali richieste per i prodotti Apple, che sollevano interrogativi sulla potenziale corruzione e sulla possibilità per le grandi aziende di esercitare pressioni sul governo per ottenere vantaggi. In un momento in cui Trump ha imposto tariffe ampie sui prodotti provenienti dalla Cina, la gestione dei costi per Apple è diventata cruciale, considerando l’importanza dei dispositivi dell’azienda nella catena di distribuzione globale.

Dopo l’annuncio delle tariffe, il presidente Trump ha sospeso temporaneamente alcuni dazi per facilitare le aziende, aumentando però le tasse sulle importazioni dalla Cina. Apple ha rapidamente organizzato il trasporto di una grande quantità di iPhone negli Stati Uniti per evitare l’impatto immediato delle nuove tariffe. Successivamente, Trump ha inviato segnali di esenzione per categorie di prodotti, compresi smartphone e computer.

Le comunicazioni tra Tim Cook e i funzionari dell’amministrazione

Un’inchiesta de Il Washington Post ha rivelato che Cook ha avuto rapporti con membri senior dell’amministrazione Trump per discutere le eventuali conseguenze delle tariffe sui prezzi degli iPhone. Queste comunicazioni pongono interrogativi sull’accesso privilegiato di Cook e di Apple alle decisioni governative, rispetto a piccole imprese e attività commerciali locali che non godono dello stesso trattamento.

Nella lettera indirizzata a Cook, Warren ha richiesto di chiarire la natura di queste interazioni, chiedendo dettagli su riunioni e discussioni condotte prima dell’annuncio delle esenzioni tariffarie del 12 aprile. Il suo intervento mira a fare luce sulla difficoltà delle piccole aziende di ottenere simili vantaggi, suggerendo un sistema sbilanciato in favore delle grandi multinazionali.

Le domande di Warren al CEO di Apple

Warren ha elencato quattro domande specifiche da porre a Cook. Le richieste includono chiarimenti sulle discussioni intrattenute con i funzionari di Trump riguardo alle tariffe, dettagli sulle modalità di comunicazione e le tempistiche con cui Apple ha appreso delle esenzioni. La senatrice ha anche chiesto una stima dei profitti aggiuntivi che Apple prevede di realizzare grazie a queste esenzioni, affinché si comprenda meglio l’impatto economico di tali decisioni.

Con l’amministrazione Trump prevista di annunciare un piano più ampio riguardo le tariffe su prodotti elettronici a breve termine, la pressione su Cook potrebbe intensificarsi. L’interazione tra potere politico e aziende tech diventa un panorama complesso, in cui ci si aspetta trasparenza e responsabilità dalle figure di vertice del settore.