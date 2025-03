TicWatch Atlas: Un nuovo smartwatch con ottima autonomia ma senza Google Assistant

Il TicWatch Atlas di Mobvoi si presenta come un dispositivo nuovo e potente, con un design e una durata della batteria che catturano l’attenzione di molti sportivi e appassionati di tecnologia. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali di questo smartwatch, analizzando i suoi punti di forza e di debolezza, oltre a confrontarlo con i modelli precedenti e con la concorrenza attuale nel mercato.

Design e durata della batteria

Il TicWatch Atlas rappresenta un passo avanti in termini di design, mantenendo una linea robusta, ideale per chi ama indossare dispositivi più grandi. Con un display da 1,43 pollici OLED e una risoluzione di 466 x 466, l’Atlas si distingue per la sua capacità di visualizzare le informazioni in modo chiaro e dettagliato. Il dispositivo, realizzato in acciaio inossidabile e alluminio, è resistente e si adatta bene al polso, offrendo una sensazione di solidità.

Uno degli aspetti più apprezzabili del TicWatch Atlas è la sua autonomia. Con una batteria da 628 mAh, la durata stimata dell’orologio è di circa 90 ore. Questo è particolarmente interessante per gli utenti attivi che necessitano di un dispositivo che possa accompagnarli per giorni interi senza bisogno di ricarica. Grazie alla combinazione dello schermo OLED e di un display a basso consumo energetico, l’Atlas riesce a mantenere una buona performance senza compromettere l’autonomia.

Inoltre, il modello offre la funzionalità di “always-on display”, permettendo di visualizzare informazioni come ora e data anche quando il display principale è spento. Tuttavia, la disponibilità limitata di cinturini da 24 mm può risultare un po’ deludente per chi cerca maggiore personalizzazione.

Funzionalità e prestazioni

Il TicWatch Atlas è equipaggiato con l’ultima tecnologia indossabile di Qualcomm, il Snapdragon W5 Plus Gen 1. Questa scelta assicura prestazioni fluide e senza rallentamenti durante l’interazione con il dispositivo. Le prestazioni sono supportate da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, garantendo una buona capacità per app e funzioni di tracciamento.

Tra le numerose funzionalità offerte dall’Atlas troviamo il monitoraggio del sonno, il conteggio dei passi e il monitoraggio della frequenza cardiaca. A queste si aggiungono nuovi strumenti come il “Heat Map”, utile per analizzare le aree in cui si è più attivi durante l’allenamento. Tuttavia, nonostante la ricca dotazione, alcuni utenti potrebbero rimanere delusi dalla mancanza di Google Assistant, che limita l’utilizzo di funzioni smart anche se si possono scaricare altre app dal Play Store.

In termini di tracciamento delle attività sportive, l’Atlas supporta una varietà di allenamenti, consentendo agli utenti di monitorare le loro performance in tempo reale. Questa versatilità lo rende adatto per un’ampia gamma di sportivi, anche se potrebbe non soddisfare coloro che desiderano un ecosistema totalmente integrato con Google.

Confronto con i concorrenti

Mentre il TicWatch Atlas ha molte caratteristiche di rilievo, è importante contestualizzarlo rispetto alla concorrenza sul mercato. Principalmente, il suo prezzo di 349 dollari lo colloca in una fascia competitiva, ma rimane al di sotto di modelli come il Galaxy Watch 7, il quale non solo offre Wear OS 5, ma supporta anche Google Assistant.

Il Galaxy Watch 7 rappresenta una valida alternativa, grazie a un’interfaccia più aggiornata e funzioni complete. Anche il Pixel Watch 3 si presenta come un’opzione interessante, pur non essendo altrettanto resistente dell’Atlas. Mentre il prezzo del TicWatch Atlas è competitivo, la mancanza di alcune funzioni come il supporto per Google Assistant potrebbe spingere gli acquirenti verso scelte più complete.

Infine, il OnePlus Watch 3 si sta affermando con una batteria che dura fino a sei giorni e una ricarica rapida, proponendo una soluzione interessante per gli utenti che cercano efficienza e praticità.

Valutazione finale

Il TicWatch Atlas è sicuramente un dispositivo che merita attenzione per la sua autonomia e robustezza, rendendolo ideale per chi cerca un orologio sportivo sotto i 400 dollari. Tuttavia, per coloro che desiderano un’esperienza più integrata e ricca di funzionalità smart, potrebbero esserci opzioni più adatte alle loro esigenze.

Nel complesso, il TicWatch Atlas si inserisce in un mercato affollato ma continua a essere un modello interessante per chi desidera un’autonomia estesa e un design robusto. Potrà esserci dell’hype attorno ai futuri aggiornamenti, incluse le eventuali novità su Wear OS 5 e sull’assistente di Google, che potrebbero migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo per i clienti Mobvoi.