Tastiera QuickPath per iPhone e iPad: ecco come funziona

Dopo diversi anni di attesa, finalmente gli utenti Apple potranno utilizzare una swipe keyboard integrata direttamente nel sistema operativo di iPhone e iPad. Con iOS 13, infatti, potrai avere QuickPath come impostazione predefinita sul telefono avendo così la possibilità di scrivere facendo scorrere il dito nella tastiera del tuo dispositivo Apple.

Questa funzionalità risulta molto comoda, grazie anche alla presenza del completamento automatico delle parole: in questo moda la scrittura di testi e messaggi sarà molto più facile e veloce.

La swipe Keybord o tastiera a scorrimento non è una funzionalità da sempre presente nei dispositivi Apple. Nel 2014 con il rilascio di iOS 8, Apple ha permesso l’introduzione di tastiere a scorrimento di terze parti grazie a delle app che si potevano scaricare dall’App Store. Con l’arrivo di iOS 13 e iPadOS 13, Apple ha finalmente aggiunto questa funzionalità alla sua tastiera iOS nativa senza il bisogno di scaricare altre applicazioni: questa nuova funzione si chiama QuickPath e permette di scrivere un testo senza sollevare il dito dalla tastiera.

Come usare la Tastiera QuickPath su iPhone

Grazie all’uso della tastiera QuickPath per iPhone ora potrai far scorrere il dito sullo schermo per formare le parole. Supponiamo che tu voglia scrivere la parola “iPhone”: come prima cosa posizionate il dito su “i”, quindi scorrete velocemente verso “p”, “h” e il resto delle lettere in sequenza, senza sollevare il dito dallo schermo. Quando avete finito, il dispositivo dovrebbe mettere automaticamente in maiuscolo la “P” , grazie alla correzione automatica. Dopo ogni parola, il sistema inserisce anche uno spazio così potrai andare avanti con la parola successiva.

All’inizio questa nuova modalità di scrittura potrebbe richiederti un po’ di pratica, ma una volta che ci avrai fatto l’abitudine sarete molto più veloci.

Se ti dovesse capitare di dover scrivere parole con delle lettere doppie usando QuickPath non dovrai far altro che digitare una sola lettera, grazie alla correzione automatica: ad esempio, se vuoi scrivere ”Apple” ti basterà scorrere sopra la letta ”p” solo una volta. Il tuo dispositivo, in maniera automatica, identificherà la parola e la scriverà correttamente.

Come usare la Tastiera QuickPath su iPad

QuickPath non è presente come funzione predefinita sulla tastiera a larghezza intera dell’iPad. Trascinare il dito da una parte all’altra della tastiera del tablet non sarebbe né comodo né conveniente: tuttavia, potrai comodamente utilizzare QuickPath se attiverai la tastiera in miniatura sul dispositivo.

Per fare ciò apri l’iPad con la tastiera a tutta larghezza e fai scorrere due dita sopra la tastiera come per rimpicciolirla: noterai che si aprirà un tastierino più piccolo che puoi trascinare nello schermo e collocare nella posizione che più preferisci.

Con il tastierino sarà molto più comodo e veloce usare la funzione di scrittura a scorrimento per scrivere il tuo messaggio o la nota. Una volta terminato non dovrai fare altro che utilizzare le due dita per zoomare sopra il tastierino come per ingrandirlo e tutto tornerà alla normalità.

Come accedere a numeri, punteggiatura e simboli

Una cosa che può rallentare la velocità della scrittura a scorrimento è la punteggiatura.

Fortunatamente, c’è un modo rapido per selezionare numeri, segni di punteggiatura e altri simboli comuni: se tieni premuto il pulsante “123” passerai alla visualizzazione della tastiera con numeri, simboli, e punteggiatura e anche in questo caso non dovrai fare altro che scorrere sulla tastiera per selezionare i numeri o i simboli che desideri utilizzare.

Come selezionare un Emoji

La selezione di un emoji può risultare macchinosa con QuickPath perché dovrai scorrere le varie schede di emoji e selezionare quella utile al tuo contesto.

Un metodo molto utile per ovviare a questa ricerca è quello di digitare il nome dell’emoji che vuoi usare (ad esempio “smile”): a questo punto nell’apposita barra sopra la tastiera dovrebbe presentarsi l’emoji che desideri .

Hai provato QuickPath per qualche ora o giorno ma non ti piace? Se non sei più interessato ad usare QuickPath e vuoi disattivarla, dovrai andare su Impostazioni -> Generali -> Tastiera e disabilitare l’opzione “Scorri per iniziare a scrivere”.