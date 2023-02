Tastiera meccanica o chiclet: quale scegliere?

Quando si parla di tastiere, si fa riferimento a una delle periferiche più importanti per i moderni computer.

Da quando esistono i PC infatti, la necessità di inserire input per comunicare con la macchina è sempre stata soddisfatta proprio da questo tipo di dispositivo.

Nonostante venga spesso sottovalutata, la scelta di tale periferica è alquanto delicata: non per niente, sul mercato sono disponibili centinaia e centinaia di modelli, con vari vantaggi e funzionalità. Che si tratti di una tastiera per il gaming o di una soluzione per l’ufficio, questa scelta può essere molto importante.

Una prima macro divisione tra i prodotti in commercio è costituita dalla tecnologia con cui funzionano i tasti. La divisione tra tastiere meccaniche e chiclet, infatti, segna una netta spaccatura sul mercato. Come mai sono prodotti così differenti e perché dovresti scegliere una tipologia rispetto a un altra? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza a riguardo.

Tastiera meccanica vs chiclet? Una scelta tutt’altro che semplice

Le tastiere meccaniche sono keyboard che utilizzano interruttori meccanici attivati a molla. Il tasto si attiva quando viene premuto oltre una certa soglia. Le tastiere meccaniche non sono un'invenzione recente, essendo state inventate nei secoli scorsi. Tuttavia, la loro popolarità è cresciuta rapidamente alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000 con i computer desktop e, da allora, sono diventate molto diffuse.

Le periferiche considerate come “meccaniche” sono generalmente più costose e i tasti sono molto più rumorosi quando vengono premuti. Nessun vantaggio dunque? Nient’affatto.

A livello di feeling infatti, le tastiere meccaniche, offrono un’esperienza davvero soddisfacente.

D’altro canto le tastiere chiclet, note anche come a isola, sono simili alle tastiere a membrana nel funzionamento, ma offrono un feedback tattile più ampio perché sono costruite con tasti in gomma stampata direttamente sulla parte superiore della membrana. Le tastiere chiclet sono piuttosto popolari e possono essere trovate nella maggior parte dei notebook e laptop. Il nome deriva dalla somiglianza con un famoso marchio di gomme da masticare americano.

Andiamo dunque a confrontare queste due tecnologie secondo alcuni criteri applicabili all’utilizzo di una comune tastiera.

Longevità

Grazie alla loro costruzione di alta qualità, le tastiere meccaniche sono note per durare anni e sono abbastanza robuste da resistere molto prima di rompersi. Un tasto rotto su una tastiera meccanica (soprattutto se si parla di un modello di valore) di solito può essere rimesso in posizione o sostituito. Non solo: queste periferiche sono anche molto facili da pulire.

Le tastiere chiclet sono molto più difficili o addirittura impossibili da riparare. Se un tasto si stacca su una tastiera chiclet, molto probabilmente dovrai acquistarne una periferica interamente nuovo. Ciò è dovuto allo strato di membrana, che deve essere intatto affinché il circuito funzioni correttamente sotto la superficie.

Come è logico dedurre dunque, queste sono anche meno longeve rispetto alle meccaniche. Inoltre, poiché vi è davvero poco spazio tra i tasti di una tastiera chiclet, tenerla pulita potrebbe essere una seccatura.

Peso e dimensioni

Se il peso e le dimensioni sono fattori che consideri molto importanti, dovresti esaminare attentamente le tue opzioni prima di scegliere la tecnologia di una tastiera.

Le tastiere meccaniche tendono ad essere più pesanti delle tastiere chiclet e richiedono più spazio sulla scrivania quando sono in uso. Di contro, scegliendo per un prodotto chiclet il peso è più ridotto e, di solito, lo spazio occupato è decisamente inferiore. A causa del loro ingombro e delle loro dimensioni, le meccaniche non sono molto adatte a continui spostamenti.

Personalizzazione

Una delle principali differenze tra le tastiere meccaniche e le altre tecnologie (sia chiclet che a membrana) è che le prime sono completamente personalizzabili. Praticamente ogni tasto può essere sostituito, il che significa che puoi personalizzare gli interruttori in base al loro feedback tattile e al loro aspetto.

Per alcuni, la personalizzazione della tastiera è un un vero e proprio hobby. In tal senso, ti basti pensare che un gruppo di utenti su Reddit che si occupa delle personalizzazioni di tastiere meccaniche conta più di 1,2 milioni di membri.

D'altra parte, le tastiere chiclet non sono note per la possibilità di essere modificate. Ciò non significa che non esistano modelli esteticamente apprezzabili, anzi. Lato design, di base queste si presentano ottimamente: semplicemente non potrai modificare i suoi tasti in nessun modo una volta dopo l’acquisto.

Questione target

I gamer più accaniti di solito preferiscono le tastiere meccaniche in quanto sono più durevoli. Inoltre, è più probabile che queste presentino il rollover N-key o funzioni come l'anti-ghosting. Più tasti possono essere premuti contemporaneamente senza alcun tipo di problema. Questo può essere vantaggioso per i giocatori competitivi che usano lunghe combinazioni di tasti per le proprie macro.

Molti utenti segnalano che una tastiera meccanica offre una migliore esperienza di digitazione, ma questo dipende prevalentemente dal singolo prodotto e dai gusti personali dell’utente.

Le tastiere chiclet sono generalmente più adatte per il lavoro d'ufficio e vengono utilizzate in ambienti aziendali di grandi dimensioni. Sono meno invadenti, meno rumorose e possono adattarsi a spazi pubblici, come biblioteche o contesti simili. In ambiente di questo tipo infatti, una tastiera rumorosa può essere molto fastidiosa per le altre persone.

Prezzo

Rispetto ai modelli chiclet, quelli con tasti meccanici sono piuttosto costosi. A causa della maggiore qualità costruttiva e dei componenti hardware aggiuntivi, una tastiera meccanica può costare più di tre volte il prezzo di una tastiera chiclet. Le tastiere meccaniche con retroilluminazione, connettività wireless e altre funzioni aggiuntive possono avere dei costi anche superiori al centinaio di euro.

Rispetto ai loro equivalenti meccanici, le tastiere chiclet sono molto meno costose. La maggior parte delle persone le usa proprio perché sono prodotti economici, pur risultando piacevoli da utilizzare.

Tastiera meccanica o tastiera chiclet: quale dovresti acquistare?

Entrambe le scelte hanno pro e contro. La scelta specifica dunque, spetta ai tuoi gusti personali e al contesto in cui intendi utilizzare il prodotto.

Se sei un gamer e/o un assiduo utilizzatore del computer, la meccanica potrebbe essere migliore sul lungo periodo. Se intendi utilizzare la keyboard con più parsimonia, magari in luoghi pubblici, la soluzione chiclet potrebbe essere più apprezzabile.

Ciò che risulta importante a prescindere è optare per un prodotto di qualità e non sottovalutare l’importanza delle tastiere nell’ecosistema PC.