Tastiera con tastierino numerico: sì o no?

Stai valutando l’acquisto di una tastiera con tastierino numerico ma non sei sicuro della tua scelta? Sei nel posto giusto!

In questa guida ti illustreremo tutti i pro e i contro del famigerato tastierino numerico e ti aiuteremo a compiere un acquisto mirato in base alle tue esigenze.

Le tastiere con il tastierino numerico integrato sono sempre state una caratteristica fondamentale per chi lavora intensamente con i numeri e ha bisogno di un input veloce e intuitivo. Tuttavia, con la crescente popolarità delle tastiere più piccole e compatte, la domanda sorge spontanea: è davvero una buona idea sacrificare il tastierino numerico?

Scopriamolo insieme!

A cosa serve il tastierino numerico sulla tastiera?

Il tastierino numerico sulla tastiera è una sezione di tasti numerici posta di solito alla destra della tastiera principale. Serve principalmente per inserire rapidamente numeri e per eseguire operazioni matematiche senza dover utilizzare i numeri presenti sulla riga superiore della tastiera.

Ecco alcuni dei principali utilizzi del tastierino numerico:

Inserimento rapido dei numeri : il tastierino numerico offre una disposizione dei numeri simile a quella di una calcolatrice, con una griglia 3×3 di tasti numerici e il tasto “0” al centro. Questo layout rende l’inserimento dei numeri più veloce e intuitivo rispetto alla riga superiore della tastiera.

: il tastierino numerico offre una disposizione dei numeri simile a quella di una calcolatrice, con una griglia 3×3 di tasti numerici e il tasto “0” al centro. Questo layout rende l’inserimento dei numeri più veloce e intuitivo rispetto alla riga superiore della tastiera. Calcoli e operazioni matematiche : il tastierino numerico è utile per chi lavora con fogli di calcolo, software contabili o altre applicazioni che richiedono l’immissione di numeri e la realizzazione di operazioni matematiche. Facilita l’esecuzione di operazioni come l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

: il tastierino numerico è utile per chi lavora con fogli di calcolo, software contabili o altre applicazioni che richiedono l’immissione di numeri e la realizzazione di operazioni matematiche. Facilita l’esecuzione di operazioni come l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione. Data entry : per gli utenti e i professionisti che devono inserire grandi quantità di dati numerici, ad esempio in un database o in un software di contabilità, il tastierino numerico può rendere il processo molto più efficiente rispetto all’utilizzo dei numeri sulla riga superiore della tastiera.

: per gli utenti e i professionisti che devono inserire grandi quantità di dati numerici, ad esempio in un database o in un software di contabilità, il tastierino numerico può rendere il processo molto più efficiente rispetto all’utilizzo dei numeri sulla riga superiore della tastiera. Applicazioni specializzate: alcune applicazioni software, come software CAD, programmi di grafica e software di ingegneria, possono fare un ampio uso del tastierino numerico per l’immissione di coordinate, dimensioni e altre informazioni numeriche.

Tastiera con tastierino numerico: i vantaggi

La tastiera con tastierino numerico offre diversi vantaggi, soprattutto per chi lavora intensivamente con i numeri, ma non solo! Sarai sorpreso dalla quantità di attività a professioni che potrebbero trarre beneficio da questa piccola modifica alla tastiera. Diamo un’occhiata ai principali vantaggi offerti dal tastierino numerico.

Velocità e efficienza

Il tastierino numerico consente di inserire rapidamente numeri e di eseguire operazioni matematiche senza dover spostare la mano dalla tastiera principale. Questo permette di aumentare la velocità di input e di migliorare l’efficienza nel lavoro con numeri.

Intuitività

La disposizione dei numeri sul tastierino numerico è simile a quella di una calcolatrice, con una griglia 3×3 di tasti numerici e il tasto “0” al centro. Questo layout è molto intuitivo per chi è abituato a utilizzare una calcolatrice e rende l’inserimento dei numeri più facile e naturale.

Comfort

Per chi lavora intensivamente con i numeri, avere un tastierino numerico dedicato può migliorare il comfort durante l’utilizzo della tastiera. Elimina la necessità di utilizzare i numeri sulla riga superiore della tastiera, che potrebbe risultare scomoda per alcune persone.

Funzionalità aggiuntive

Oltre alla semplice immissione dei numeri, il tastierino numerico può essere utilizzato per eseguire una varietà di funzioni aggiuntive, come il controllo di applicazioni specifiche, la creazione di macro personalizzate o il navigare rapidamente tra le celle di un foglio di calcolo.

Applicazioni specializzate

In alcuni settori, come l’ingegneria, l’architettura o la contabilità, l’utilizzo del tastierino numerico può essere indispensabile per eseguire operazioni specifiche e per interagire con software specializzati.

Videogiochi

Anche nei videogiochi, la tastiera con tastierino numerico può rivelarsi un’ottima alleata! Infatti, può fornire alcuni controlli aggiuntivi in grado di migliorare l’esperienza di gioco e di renderla più confortevole. Puoi anche utilizzare il tastierino numerico per macro e configurazioni personalizzate.

Insomma, il tastierino numerico offre una serie di vantaggi in termini di velocità, efficienza, intuitività e comfort per chi lavora intensivamente con i numeri. Tuttavia, la sua utilità dipende dalle esigenze e dalle preferenze individuali dell’utente, e potrebbe non essere necessario o utile per tutti.

Tastiera con tastierino numerico: gli svantaggi

Nonostante i vantaggi appena elencati, la tastiera con tastierino numerico offre anche alcuni svantaggi. Diamo un’occhiata a quali sono.

Dimensioni e spazio occupato

La tastiera con tastierino numerico occupa ovviamente più spazio sulla scrivania. Questo potrebbe essere problematico per chi ha uno spazio di lavoro limitato o per chi preferisce tastiere più compatte.

Ergonomia

L’aggiunta del tastierino numerico può influenzare l’ergonomia complessiva della tastiera. Con il tastierino numerico integrato, la tastiera può risultare più ampia e potrebbe richiedere una posizione delle mani diversa rispetto a una tastiera senza tastierino, influenzando il comfort e la postura durante l’utilizzo.

Mobilità e trasportabilità

Il tastierino numerico può rendere la tastiera meno portatile e meno adatta al trasporto. Per coloro che hanno bisogno di una tastiera da portare con sé durante i viaggi o negli spostamenti, un tastierino numerico integrato potrebbe essere considerato un inconveniente.

Utilizzo limitato

Per alcuni utenti, il tastierino numerico potrebbe essere considerato poco utile o addirittura superfluo. Chi non lavora spesso con i numeri potrebbe ritenere che il tastierino occupi spazio inutilmente sulla tastiera e preferirebbe una tastiera più compatta senza il tastierino numerico.

Insomma, la tastiera con tastierino numerico offre diversi vantaggi ai professionisti che lavorano intensivamente con i numeri e ad altre categorie di utenti, ma non è utile a tutti. Infatti, tra i vanti benefici, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare, tra cui le dimensioni e lo spazio occupato, l’ergonomia, la mobilità e l’utilizzo limitato. Ancora una volta, la decisione di utilizzare o meno un tastierino numerico dipende dalle esigenze e dalle preferenze individuali dell’utente.

Tastierino numerico esterno : la soluzione

Se sei ancora indeciso e non sai se acquistare una tastiera con tastierino numerico o senza, abbiamo una buona notizia per te! Oggi, il mercato offre una vasta gamma di tastierini numerici singoli e da associare alla tastiera che risolveranno il tuo dilemma in men che non si dica.

I tastierini numerici separati, anche noti come tastierini numerici esterni, offrono una serie di vantaggi che li rendono una scelta attraente per molti utenti. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Flessibilità e modularità : i tastierini numerici esterni consentono agli utenti di aggiungere o rimuovere facilmente la funzionalità numerica dalla loro configurazione di tastiera in base alle proprie esigenze. Questo offre una maggiore flessibilità nell’organizzazione dello spazio di lavoro e nella configurazione della tastiera.

: i tastierini numerici esterni consentono agli utenti di aggiungere o rimuovere facilmente la funzionalità numerica dalla loro configurazione di tastiera in base alle proprie esigenze. Questo offre una maggiore flessibilità nell’organizzazione dello spazio di lavoro e nella configurazione della tastiera. Portabilità : i tastierini numerici separati sono generalmente più compatti e leggeri delle tastiere complete con tastierino numerico integrato. Ciò li rende più facili da trasportare e ideali per chi lavora in movimento o ha bisogno di una tastiera portatile da utilizzare con più dispositivi.

: i tastierini numerici separati sono generalmente più compatti e leggeri delle tastiere complete con tastierino numerico integrato. Ciò li rende più facili da trasportare e ideali per chi lavora in movimento o ha bisogno di una tastiera portatile da utilizzare con più dispositivi. Ergonomia : l’utilizzo di un tastierino numerico esterno consente agli utenti di posizionare il tastierino in posizione più comoda e ergonomica rispetto alla tastiera principale. Questo può contribuire a ridurre l’affaticamento e il dolore muscolare associato a lunghe sessioni di digitazione.

: l’utilizzo di un tastierino numerico esterno consente agli utenti di posizionare il tastierino in posizione più comoda e ergonomica rispetto alla tastiera principale. Questo può contribuire a ridurre l’affaticamento e il dolore muscolare associato a lunghe sessioni di digitazione. Spazio sulla scrivania : separando il tastierino numerico dalla tastiera principale, gli utenti possono liberare spazio prezioso sulla scrivania per altri scopi. Questo è particolarmente vantaggioso per chi lavora su scrivanie di dimensioni ridotte o che preferisce uno spazio di lavoro più ordinato e organizzato.

: separando il tastierino numerico dalla tastiera principale, gli utenti possono liberare spazio prezioso sulla scrivania per altri scopi. Questo è particolarmente vantaggioso per chi lavora su scrivanie di dimensioni ridotte o che preferisce uno spazio di lavoro più ordinato e organizzato. Personalizzazione : i tastierini numerici esterni spesso offrono una varietà di funzionalità e opzioni di personalizzazione, come tasti programmabili, retroilluminazione personalizzabile e layout alternativi. Ciò consente agli utenti di adattare il tastierino alle proprie esigenze specifiche e preferenze di utilizzo.

: i tastierini numerici esterni spesso offrono una varietà di funzionalità e opzioni di personalizzazione, come tasti programmabili, retroilluminazione personalizzabile e layout alternativi. Ciò consente agli utenti di adattare il tastierino alle proprie esigenze specifiche e preferenze di utilizzo. Compatibilità: poiché sono dispositivi separati, i tastierini numerici esterni sono generalmente compatibili con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, inclusi computer desktop, laptop e dispositivi mobili. Ciò li rende una scelta versatile per utenti che utilizzano più dispositivi o sistemi operativi.

Conclusioni

In conclusione, le tastiere con tastierino numerico offrono una serie di vantaggi e svantaggi che vanno ponderati attentamente prima di fare una scelta.

Da un lato, il tastierino numerico offre un’esperienza di input rapida, intuitiva e comoda per chi lavora spesso con i numeri. È particolarmente utile per professionisti che utilizzano fogli di calcolo, software contabili e altre applicazioni che richiedono l’immissione frequente di numeri. Inoltre, può essere utilizzato per una varietà di funzioni aggiuntive, come il controllo di giochi e applicazioni specializzate, e la creazione di macro personalizzate.

Dall’altro lato, le tastiere con tastierino numerico tendono ad essere più ingombranti e meno portatili rispetto alle tastiere senza tastierino numerico. Questo potrebbe rappresentare un problema per gli utenti che hanno uno spazio di lavoro limitato o che hanno bisogno di una tastiera da portare con sé durante i viaggi o negli spostamenti. Inoltre, l’aggiunta del tastierino numerico può influenzare l’ergonomia complessiva della tastiera e aumentare il rischio di errore durante l’immissione dei dati.

Insomma, la decisione di utilizzare una tastiera con tastierino numerico dipende dalle singole esigenze, dalle preferenze e dal tipo di lavoro dell’utente.Per gli utenti che lavorano intensivamente con i numeri e hanno bisogno di un input veloce e preciso, il tastierino numerico può essere un’opzione preziosa. Tuttavia, chi preferisce tastiere più compatte e portatili o lavora in ambienti in cui lo spazio è limitato, potrebbe preferire una tastiera senza tastierino.