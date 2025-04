Tariffe alle porte: Apple e altre aziende accelerano le spedizioni negli Stati Uniti

Negli ultimi giorni, alcune delle più grandi aziende tecnologiche stanno correndo ai ripari nel contesto delle nuove tariffe statunitensi. In particolare, Apple ha messo in atto una strategia aggressiva per evitare aumenti di prezzo sui propri dispositivi. Con un monitoraggio attento delle fluttuazioni tariffarie e delle logistiche globali, il gigante tecnologico ha spedito ben 600 tonnellate di iPhone dall’India verso gli Stati Uniti in anticipo rispetto all’entrata in vigore delle nuove tasse.

La corsa contro il tempo per Apple

Secondo quanto riportato da Reuters e The Times of India, Apple ha attivato misure straordinarie per assicurare che il maggior numero possibile di iPhone arrivasse negli Stati Uniti prima della scadenza delle nuove tariffe. In questo imponente sforzo, l’azienda ha lanciato un’operazione che ha incluso l’uso di voli cargo per spedire i dispositivi, rinforzando anche la propria forza lavorativa nelle strutture di produzione in India. Infatti, per raggiungere un aumento del 20% nella produzione, Apple ha persino mantenuto aperto lo stabilimento indiano durante la domenica, un’azione rara nel contesto del settore manifatturiero.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le stime indicano che, considerando la capacità degli aerei e il peso degli iPhone con il packaging, siano stati spediti circa 1,5 milioni di dispositivi dall’inizio di marzo. Questa strategia potrebbe permettere all’azienda di evitare ritocchi ai prezzi per un periodo, un vantaggio significativo per la sua posizione di mercato.

Alleanza tra tech e logistica

Non solo Apple, ma anche altre aziende, come Dell, Microsoft e Lenovo, sono state attive in questa corsa frenetica. Nikkei Asia ha riportato che i rappresentanti di queste aziende hanno sollecitato le spedizioni aeree di dispositivi di alta gamma, inclusi computer costosi che rischiano di subire gli aumenti tariffari più alti. La richiesta di immettere sul mercato il maggior numero possibile di dispositivi premium è stata accolta con urgenza nel settore, mentre ci si affrettava a soddisfare la domanda prima che le tariffe avessero effetto.

Fonti interne hanno rivelato che HP, inizialmente, aveva preferito seguire piani di spedizione originali. Tuttavia, in meno di 24 ore la compagnia ha cambiato rotta, ordinando spedizioni accelerate verso gli Stati Uniti e pianificando simultaneamente un incremento della produzione in Messico. La rapida modifica della strategia da parte di HP evidenzia la rilevanza di queste dinamiche economiche in un contesto di crescente competitività.

L’adattamento delle altre aziende tecnologiche

Mentre Apple e altri colossi stanno cercando di ottimizzare la loro catena di approvvigionamento, Samsung ha deciso di prendersi una pausa nell’ordine di componenti per smartphone, già a partire dalla metà del 2025. Le decisioni di riduzione nella fornitura potrebbero riflettere una necessità di adattarsi a circostanze di mercato più complesse. Diversi produttori di PC, tra cui Lenovo e Acer, hanno annunciato che si concentreranno maggiormente sulla produzione per mercati non statunitensi, indicativo di un tentativo di diversificare i propri profili di vendita.

La prospettiva per il 2025 mostra chiaramente un mercato in evoluzione, dove le tariffe e le politiche potrebbero ridefinire le strategie delle aziende. La velocità con cui queste aziende si stanno muovendo per evitare conseguenze negative suggerisce che il panorama tecnologico e commerciale è in costante mutamento, mentre i giocatori del settore cercano di rimanere competitivi in un contesto sempre più sfidante.