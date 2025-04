Storia incredibile: un’Apple Watch salva la vita a una donna neozelandese colpita da un tumore

Un caso recente dalla Nuova Zelanda dimostra come l’Apple Watch possa svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione e monitoraggio della salute. La storia di Amanda Faulkner, psichiatra di Napier, mette in luce come la tecnologia indossabile possa rilevare anomalie vitali e portare a diagnosi tempestive di condizioni potenzialmente letali. La situazione di Amanda è emblematicamente rappresentativa dei progressi tecnologici nel settore della salute.

L’aggiornamento a Apple Watch Series 10 e le sue funzioni vitali

Amanda Faulkner, dopo anni di utilizzo dell’Apple Watch di suo marito, ha deciso di passare all’Apple Watch Series 10 lo scorso anno. Questo modello introduce diverse funzionalità innovative, tra cui l’app Vitals, progettata per monitorare parametri cruciali durante la notte. L’app tiene traccia di dati come il battito cardiaco, il tasso respiratorio, la temperatura corporea, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Ogni mattina, l’utente riceve un report sui dati monitorati, avvisando immediatamente nel caso emergano anomalie significative.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nel caso di Amanda, le notifiche dell’app sono risultate fondamentali. Contrariamente ai suoi normali valori, il suo battito cardiaco a riposo era aumentato, passando da circa 55 battiti al minuto a picchi di oltre 90. Inizialmente, Amanda pensava che il suo smartwatch potesse essere difettoso, ma l’insistenza delle notifiche l’ha spinta a consultare un medico, presentando i dati direttamente registrati dal suo dispositivo.

La diagnosi di leucemia e l’importanza della tempestività

Dopo una visita dal suo medico di base, Amanda è stata immediatamente indirizzata al pronto soccorso. I test clinici hanno rivelato una diagnosi preoccupante: una rara forma di cancro del sangue, denominata leucemia mieloide acuta. I medici hanno avvertito Amanda che se avesse aspettato qualche giorno in più, sarebbe potuta andare incontro a conseguenze gravi, addirittura alla morte, a causa della malattia non trattata.

Il giorno successivo, il 9 gennaio, Amanda è stata trasferita all’ospedale di Palmerston North, dove riceve ora cure intensive. La situazione di salute di Amanda rimane critica; è in trattamento con chemioterapia e ha già programmato un trapianto di cellule staminali a Wellington, previsto per luglio. Questo intervento prevede l’utilizzo di midollo osseo donato da un donatore europeo, una procedura rischiosa con una mortalità stimata del 20%.

Il valore della tecnologia nella lotta contro il cancro

Amanda ha espresso chiaramente come l’Apple Watch rappresenti un elemento chiave nella sua storia. “Se non fosse stato per il mio smartwatch che continuava a darmi avvisi, probabilmente non avrei neanche notato che qualcosa non andava”, ha affermato. Anche suo marito, Mike Faulkner, ha confermato che l’Apple Watch ha avuto un impatto radicale sulla vita della moglie, aumentando considerevolmente le sue possibilità di sopravvivere alla malattia.

La vicenda di Amanda Faulkner rimarca la potenza della tecnologia moderna nella prevenzione e diagnosi delle malattie. La sua esperienza sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo, specialmente quando questi sono monitorati da strumenti innovativi come smartwatch. Questo episodio non solo evidenzia un caso specifico, ma pone anche interrogativi importanti sul futuro della salute pubblica e il potenziale delle tecnologie indossabili nel monitoraggio della salute personale.