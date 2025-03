Soundcore Liberty 4 Pro: un'analisi approfondita delle nuove cuffie wireless di Anker

I modelli audio di Soundcore, marchio di Anker, sono noti per la loro eccellente qualità e prezzo accessibile. Le Liberty 4 Pro non fanno eccezione, offrendo una serie di funzionalità raffinate, una qualità sonora notevole e una batteria che promette di accompagnarvi per un’intera giornata. Scopriamo più nel dettaglio tutto ciò che queste cuffie hanno da offrire.

Prezzo e disponibilità delle Liberty 4 Pro

Le Soundcore Liberty 4 Pro sono facilmente reperibili su soundcore.com e Amazon a un prezzo di $130. Gli acquirenti possono scegliere fra diverse colorazioni: Nero Lucido, Bianco e Blu Chiaro Lucido. Durante le festività del 2024, questo modello ha beneficiato di un abbattimento del prezzo di $30, pertanto chi è paziente potrebbe trovare ulteriori occasioni di risparmio.

Caratteristiche tecniche

Questi auricolari offrono connettività Bluetooth 5.3 e supportano diversi codec audio tra cui SBC, AAC e LDAC. Gli altoparlanti da 10,5 mm per i bassi e i tweeter in titanio da 4,6 mm garantiscono prestazioni sonore di alto livello. Inoltre, sono dotati di funzioni avanzate di controllo del rumore come la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza. La durata della batteria si attesta intorno alle 7,5 ore con ANC attivo, riducendosi a circa 4 ore quando si utilizza il codec LDAC. La ricarica avviene tramite USB-C o induzione Qi, e la funzione di ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica.

Prestazioni audio e controllo

La qualità del suono delle Liberty 4 Pro è sorprendente. Offrono un palcoscenico sonoro ampio, bassi potenti e medi incisivi, il che significa che raramente è necessario aumentare il volume oltre il 65% della massima potenza. Nonostante il loro rating IP55 che le rende resistenti a polvere e acqua, queste cuffie possono essere utilizzate durante gli allenamenti senza preoccuparsi di danneggiarle. Con la funzione Easy Chat, gli auricolari possono adattarsi automaticamente al volume ambientale, un utile supporto durante le chiamate o le videochiamate.

Il case: un'innovazione intelligente

Il case delle Liberty 4 Pro è l'elemento distintivo di questo modello. Aprendo il case, gli utenti possono visualizzare lo stato della batteria e accedere immediatamente alle impostazioni di ANC. Attraverso l'app, è possible attivare il controllo audio spaziale e altre funzionalità, come un avviso per la funzione “Trova Dispositivo” che consente di far squillare gli auricolari o il case per rintracciarli più facilmente. Tuttavia, la funzionalità di controllo di ANC e audio spaziale diventa accessibile solo a case aperto, il che potrebbe risultare poco pratico.

App e durata della batteria

Durante i test, la durata della batteria si è rivelata piuttosto soddisfacente, toccando poco meno di sei ore a volume medio. Con soli 5 minuti di carica, si ottengono fino a 4 ore di riproduzione audio. Le performance audio, anche se sono ottimizzate per generi musicali popolari, dimostrano una notevole chiarezza nelle frequenze basse. Ascoltando brani come “Moanin’” di Charles Mingus, si possono apprezzare le sfumature sonore senza difficoltà. Tuttavia, possono risultare un po' brillanti su brani con frequenze elevate, richiedendo l'uso delle opzioni EQ disponibili nell'app per equilibrare l’ascolto.

Limitazioni delle Liberty 4 Pro

Nonostante le buone prestazioni, le Liberty 4 Pro non sono esenti da difetti. La necessità di aprire il case per accedere a molte delle funzioni, oltre alla semplicità del design, risulta a tratti poco intuitiva. Esiste anche un'evidente saturazione nelle frequenze alte, il che può fastidiare durante l'ascolto prolungato di determinati brani. Inoltre, il sistema di controllo del volume, che prevede uno scorrimento lungo il gambo dell'auricolare, potrebbe dislocare gli auricolari se non si fa attenzione.

Concorrenza sul mercato

Nel 2024, diverse alternative competitive si sono affacciate sul mercato delle cuffie di media gamma con cancellazione del rumore. Brand come Nothing con i loro modelli Ear e Ear 2024 offrono funzionalità paragonabili alle Liberty 4 Pro, anche se a un prezzo leggermente superiore di circa $20. Marchi come OnePlus, JBL e Jabra, specialmente con le Elite 10 di “fine vita”, rappresentano valide scelte, anche se potrebbero non piacere agli utenti che preferiscono un design a stelo.

Considerazioni finali sull'acquisto

Le Soundcore Liberty 4 Pro si rivelano una scelta valida per chi cerca cuffie Bluetooth di fascia media, con un buon rapporto qualità-prezzo. Offrono ricarica rapida, supporto audio wireless ad alta risoluzione e un case che funge da hub di controllo. Tuttavia, chi è in cerca di prestazioni di cancellazione del rumore di alto livello o non ama i controlli a contatto basati sul gambo potrebbe valutare altre opzioni disponibili.