Scorrimento con due dita non funziona: come risolvere su Windows e Mac

Qualsiasi tipo di dispositivo abbiate, se è dotato di touchpad è probabile che vogliate utilizzare lo scorrimento a due dita per rendere più semplice la fruizione di alcuni comandi.

Tuttavia, spesso può capitare che la funzione dello scorrimento a due dita non funzioni come dovrebbe. Che cosa fare allora?

Cerchiamo di comprendere quali sono le principali motivazioni sottostanti un problema allo scorrimento con due dita e come correggerli.

Correzione dello scorrimento con due dita in Windows 10 o 11

Affinché lo scorrimento con due dita funzioni su Windows, è necessario assicurarsi che la funzione sia abilitata. In Windows 11 troverete l’opzione in Start > Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Touchpad > Scorri e zoom. Selezionate l’opzione “Trascina due dita per scorrere” per abilitare lo scorrimento con due dita.

Su Windows 10 è possibile farlo in Start > Impostazioni > Dispositivi > Touchpad. Assicuratevi che “Touchpad” sia attivo e che Windows segnali la presenza di un touchpad di precisione. Selezionate la casella “Trascina due dita per scorrere” per abilitare lo scorrimento con due dita.

Se il problema è che lo scorrimento con due dita sembra invertito, è possibile utilizzare il menu “Direzione di scorrimento” in questi pannelli di preferenze per passare da su a giù. Per impostazione predefinita, “su” è come se si spostasse il contenuto sullo schermo, mentre “giù” è più simile a una rotella di scorrimento del mouse tradizionale.

Se queste impostazioni sono normali e lo scorrimento non funziona, è possibile che il problema sia dovuto ai driver. Visitare il sito Web del fornitore del touchpad per scaricare l’ultima versione dei driver e installarli. Se il problema è iniziato dopo l’installazione dei nuovi driver, è possibile ripristinare il driver utilizzando Gestione periferiche.

Ripristino di un driver in Windows 11

Per farlo, aprire il menu Start e cercare “Gestione dispositivi”, quindi avviare l’utilità hardware. Cercate di individuare il touchpad in “Mouse e altri dispositivi di puntamento” e quindi fate clic con il pulsante destro del mouse per selezionare “Proprietà” dal menu contestuale. Nella scheda “Driver” utilizzare l’opzione “Ripristina driver” per riportare il touchpad alla configurazione precedente.

Se il pulsante è disattivato, è possibile che la vecchia versione del driver non sia più presente sul disco (oppure che sia stato installato un solo driver).

Correzione dello scorrimento a due dita su Mac

Lo scorrimento con due dita dovrebbe “funzionare” su Mac a condizione che il computer disponga di un trackpad: può peraltro trattarsi sia di un trackpad integrato nel MacBook che di un Magic Trackpad Bluetooth collegato in modalità wireless. Per impostazione predefinita, si dovrebbe essere in grado di scorrere in modo “naturale”, anche se non tutti amano il comportamento di scorrimento predefinito di Apple.

Pertanto, il principale “problema” dello scorrimento a due dita sul Mac si riduce alle preferenze personali. Per alcuni lo scorrimento con due dita è semplicemente invertito, ma la soluzione è semplice. Aprite le Impostazioni di sistema e andate su Trackpad > Scorrimento e zoom.

Gli altri problemi

Indipendentemente dal fatto che si utilizzi Windows o macOS, i problemi hardware possono interferire con il normale funzionamento del computer.

Ancora, i trackpad possono smettere di funzionare a causa di danni fisici: lo scorrimento con due dita è un gesto multi-touch, quindi se il trackpad ha problemi a registrare più dita alla volta, lo scorrimento non funziona.

Ad ogni modo, in caso di emergenza, rammentate che Windows e macOS utilizzano ancora le barre di scorrimento e che si possono usare anche i tasti freccia o i pulsanti “Pagina su” e “Pagina giù” per scorrere. Su browser come Edge e Safari è possibile scorrere le pagine web utilizzando la barra spaziatrice…