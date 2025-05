Scopri le novità nascoste in Apple Maps: come utilizzare la funzione note su iOS 18

Apple si prepara a rivelare iOS 19 il mese prossimo, ma molti utenti di iPhone non hanno ancora svelato tutte le novità offerte dall’aggiornamento precedente. Una delle aggiunte più interessanti, ispirata dall’app Note in iOS 18, è la funzionalità di salvataggio in Apple Maps. Tuttavia, questa funzione è nascosta di default. Vediamo in dettaglio come funziona.

La nuova funzione di salvataggio di Apple Maps

Apple Maps ha fatto un notevole balzo in avanti grazie a miglioramenti che hanno reso l’esperienza d’uso più fluida e intuitiva. Tra le novità introdotte, la possibilità di cercare aree specifiche sulla mappa rappresenta un grande passo avanti. Ma non è tutto: il pulsante di salvataggio consente di aggiungere rapidamente un luogo alla propria Libreria, facilitando così la ricerca futura degli indirizzi salvati.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Cliccando sul pulsante “+” situato in alto a destra nella scheda di un luogo, gli utenti possono salvare la posizione in modo da poterla ritrovare più velocemente in seguito. Questa funzione non solo aiuta gli utenti a ricordare i luoghi visitati, ma offre anche la possibilità di visualizzarli in evidenza sulla mappa.

Ma c’è un ulteriore vantaggio da non sottovalutare: salvare un luogo sblocca un’interfaccia di note nascosta che può rivelarsi molto utile.

Come utilizzare le note in Apple Maps

Dopo aver cliccato sul pulsante per salvare un luogo, potrebbe apparire una nuova sezione nella scheda corrispondente. Sotto le informazioni relative agli orari, alle recensioni e ai costi, si troverà una sezione per aggiungere note. Qui, è possibile scrivere tutto ciò che si desidera ricordare riguardo a quel posto.

Le note sono private e visibili solo all’utente, il che consente una maggiore personalizzazione delle annotazioni. Sebbene al momento non siano disponibili opzioni di formattazione, si spera che Apple possa introdurre queste funzionalità in un futuro aggiornamento. Nonostante ciò, le note rappresentano un’ottima soluzione per memorizzare dettagli significativi su un luogo per utilizzi futuri.

Molti utenti, ad esempio, potrebbero sfruttare questa funzione per annotare le loro panetterie preferite. Un’appassionata di dolci potrebbe salvare un particolare negozio di biscotti e aggiungere una nota sul dolce che intende assaporare. Anche chi utilizza Maps per annotare le visite turistiche può beneficiarne. Utilizzare le note come diario personale, ma anche per annotare informazioni utili come le migliori entrate di edifici complessi, dimostra la versatilità di questa funzione.

La scelta di Apple di nascondere le note

Un interrogativo rimane: perché Apple ha deciso di nascondere questa funzione di annotazione dietro al salvataggio? La scelta appare orientata a mantenere l’interfaccia di Maps pulita e ordinata. Tuttavia, molti utenti, come me, ritengono che una volta scoperta questa opzione, l’abitudine di salvare note in app diverse possa diventare obsoleta.

La flessibilità e l’integrazione della funzione note all’interno di Apple Maps rappresentano un miglioramento significativo, delineando un’esperienza utente più completa. Attualmente, la funzione nascosta offre una nuova dimensione alle interazioni con l’applicazione: mai più senza le proprie annotazioni a portata di mano.

Hai già provato a utilizzare la funzione note in Apple Maps? In che modo pensi di sfruttarla al meglio nei tuoi viaggi? Condividi la tua esperienza!