Scopri le funzionalità della Apple Watch che possono migliorare la tua salute

La Apple Watch è molto più di un semplice orologio: questo dispositivo indossabile ha il potere di semplificare numerosi aspetti della vita quotidiana e di supportare il monitoraggio della salute. Grazie a numerose app e notifiche, la Apple Watch offre strumenti per seguire il proprio benessere fisico e mentale, aiutando a tenere sotto controllo parametri essenziali come il battito cardiaco, il sonno e persino il livello di rumore ambientale. Esploriamo insieme le principali funzioni sanitarie di questo smartwatch che ogni utente dovrebbe conoscere.

App vitals: monitoraggio completo dei parametri

L’app Vitals della Apple Watch è progettata per fornire un quadro dettagliato delle condizioni di salute. Utilizzando le metriche raccolte durante la notte, l’app permette di monitorare fattori cruciali come la frequenza cardiaca, la temperatura del polso, la frequenza respiratoria e la durata del sonno. Per ottenere letture precise, è fondamentale indossare l’orologio per almeno sette giorni senza che sia troppo allentato.

Dr. Lauren Cheung, clinico di Apple, spiega che se uno o più parametri risultano al di fuori della norma, gli utenti ricevono notifiche che spiegano potenziali cause, come malattie o assunzione di alcol. Grazie ai dati elaborati dall’app, è possibile prendere decisioni informate, come riposare maggiormente o consultare un medico se si manifestano sintomi particolari.

Per configurare l’app Vitals, è necessario accedere alle impostazioni dell’orologio e attivare le notifiche. Inoltre, per monitorare il sonno, è essenziale impostare correttamente l’app Salute sul proprio iPhone, garantendo che la funzione “Track Sleep” sia abilitata.

Audio e rumore: gestione della salute uditiva

La Apple Watch è equipaggiata con un’app del rumore che rileva i livelli sonori dell’ambiente circostante. Attivando le notifiche, gli utenti possono essere avvisati quando i suoni superano soglie potenzialmente dannose per l’udito. Dr. Cheung sottolinea l’importanza di essere consapevoli dell’impatto del rumore sulla salute uditiva e incoraggia ad utilizzare gli AirPods Pro 2 con protezione acustica se necessario.

Per impostare le notifiche sul rumore, si utilizza l’app Watch sull’iPhone, selezionando il livello di decibel desiderato tra quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Salute.

Monitoraggio del ciclo mestruale e ovulazione

Con i progressi della tecnologia, i modelli Apple Watch Series 8 e Ultra offrono nuove funzionalità per il monitoraggio del ciclo mestruale. Grazie a sensori di temperatura innovativi, è possibile stimare il periodo di ovulazione rilevando hipotetici cambiamenti nella temperatura corporea, un indicatore utile per chi cerca di concepire o semplicemente per il monitoraggio del ciclo.

Impostare l’app per il monitoraggio del ciclo richiede di abilitare le previsioni di fertilità e di seguire le indicazioni sull’app Salute. È suggerito monitorare il sonno e mantenere attiva la funzione “Sleep Focus”.

Rilevamento delle cadute: sicurezza in movimento

Un’altra funzione cruciale è il rilevamento delle cadute, particolarmente vantaggiosa per chi conduce uno stile di vita attivo. In caso di caduta, l’orologio attiva un allarme, mostra un messaggio di avviso e vibra sul polso. Se l’utente rimane immobile per un minuto, il dispositivo contatta automaticamente i servizi di emergenza.

Per attivare il rilevamento, bisogna andare nelle impostazioni dell’app Watch sull’iPhone e selezionare le preferenze per gli allenamenti. Questo servizio si attiva automaticamente per gli utenti di età pari o superiore a 55 anni.

Notifiche sul benessere cardiaco

Per utenti con Apple Watch Series 1 o versioni successive, è disponibile una funzione che avvisa se la frequenza cardiaca è troppo alta o bassa. Questa funzionalità lavora in background, permettendo di rispondere prontamente a qualsiasi alterazione. La fibrillazione atriale, ad esempio, può passare inosservata ma comporta rischi significativi, e le notifiche possono servire come allerta per consultare un medico.

Per configurare le notifiche sul battito cardiaco, occorre accedere all’app Apple Watch sull’iPhone e impostare i valori di soglia desiderati.

Importanza della luce solare

La Apple Watch misura automaticamente il tempo trascorso in esterno, essenziale per il benessere fisico e mentale. Dr. Cheung evidenzia come solo 20 minuti all’aperto al giorno possano portare benefici significativi, dalla sintesi della vitamina D al miglioramento dell’umore. Per i bambini, è consigliato un tempo di esposizione ancor maggiore per promuovere la salute visiva.

Per visualizzare le statistiche sulla luce solare, basta attivare la calibrazione dei movimenti nell’app Impostazioni dell’iPhone e consultare l’app Salute.

Benessere mentale: monitoraggio delle emozioni

Attraverso l’app Mindfulness, gli utenti possono registrare le proprie emozioni e stati d’animo, aiutando a riconoscere schemi e tendenze nella loro salute mentale. Questa funzione include anche sessioni di respirazione e rilassamento per migliorare il benessere psicologico.

Per iniziare a utilizzare questa funzionalità, bisogna selezionare “State of Mind” nell’app Mindfulness e seguire le indicazioni per registrare le emozioni quotidiane.

Rilevazione della apnea notturna

La rilevazione dell’apnea notturna è disponibile per i modelli più recenti di Apple Watch, come la Series 9 e Ultra 2. Questo disturbo, che causa interruzioni momentanee della respirazione durante il sonno, è spesso sottodiagnosticato e può portare a gravi conseguenze sulla salute se non trattato. Se il dispositivo rileva anomalie nel respiro nel tempo, genera una notifica con dati dettagliati da condividere con un medico.

Per impostare le notifiche sull’apnea notturna, occorre garantire una corretta configurazione del sonno e dell’app Salute sull’iPhone.

Igiene delle mani: promemoria attivi

Il monitoraggio del lavaggio delle mani, attivo sui modelli Series 4 e successivi, aiuta a garantire che gli utenti rispettino il tempo minimo di lavaggio raccomandato di 20 secondi. Grazie a sensori di movimento e audio, la Apple Watch può riconoscere il gesto del lavaggio e incoraggiare a continuare in caso di interruzioni.

Per attivare questa funzione, basta accedere alle impostazioni sull’orologio e abilitare il timer per il lavaggio delle mani.