Scopri le app Mac più utili del 2025: innovazioni per il tuo computer

Nel panorama delle applicazioni, quelle per Mac tendono a non ricevere l'attenzione che meritano, spesso messe da parte rispetto a quelle destinate a iPhone e iPad. Tuttavia, esistono numerosi strumenti che possono migliorare significativamente l'esperienza d'uso su Mac. Questo articolo esplora alcune delle app più interessanti e utili che abbiamo selezionato per gli utenti di Mac nel 2025, evidenziando le loro funzioni principali e il valore aggiunto che possono portare al tuo computer.

Ice menu bar manager: gestione intelligente della barra dei menu

In un contesto dove la personalizzazione diventa fondamentale, Ice Menu Bar Manager si propone come una valida alternativa a Bartender, un'app recentemente acquisita da un'azienda controversa che ha spinto molti utenti a cercare nuove soluzioni. Ice consente di riorganizzare le app nella barra dei menu, offrendo anche la possibilità di cambiarne l'aspetto con diverse colorazioni e di nascondere elementi indesiderati. Questa app, completamente gratuita, si distingue per la sua interfaccia intuitiva, che rende facile l'accesso alle funzioni essenziali. La gestione della barra dei menu è ora a portata di clic, permettendo agli utenti di mantenere ordinato e funzionale il proprio ambiente di lavoro.

DropOver: potenzia il drag and drop su Mac

Per chi si trova spesso nella situazione di dover gestire più file contemporaneamente, DropOver si presenta come un'app indispensabile. Disponibile a un costo di 5,99 dollari, offre un sistema semplice per migliorare le funzionalità di Drag and Drop di macOS. Gli utenti possono raccogliere vari file e spostarli senza la necessità di aprire finestre affiancate, facilitando enormemente il multitasking. Attivabile semplicemente con un movimento del cursore, DropOver consente di aggiungere elementi a una "shelf", dove possono essere riposti temporaneamente prima di essere trasferiti nella cartella di destinazione.

Latest: controllo aggiornamenti in un click

Un'altra app da considerare è Latest, un tool completamente gratuito che verifica il livello di aggiornamento delle applicazioni installate sul tuo Mac. Sia che si tratti di app provenienti dall'App Store di Apple, sia di quelle che utilizzano il sistema Sparkle per gli aggiornamenti, Latest risponde all’esigenza di mantenere il proprio sistema sempre aggiornato e sicuro. La sua semplicità funzionale permette di risparmiare tempo, avvisando l’utente quando è disponibile una nuova versione della propria applicazione preferita.

NotchNook: sfrutta il notch del tuo Mac

NotchNook rappresenta un’interessante innovazione, trasformando il notch del tuo Mac in un'estensione funzionale e versatile. Con un costo di 25 dollari o un abbonamento mensile di 3 dollari, questa app aggiunge scorciatoie utili come il lettore multimediale e il calendario, oltre a permettere annotazioni rapide. Grazie a funzioni di Drag and Drop, è possibile trasferire file facilmente e inviarli, ad esempio, tramite AirDrop. NotchNook porta una nuova dimensione di comodità nell'interazione con il dispositivo, rendendo ogni operazione più rapida ed efficiente.

Shortwave: un’evoluzione nei servizi email

L'app Shortwave introduce un modo innovativo di gestire le e-mail, combinando intelligenza artificiale e utility approfittando delle ultime tecnologie. Sebbene si tratti di un'app con funzionalità gratuite, l'abbonamento che sblocca ulteriori opzioni parte da 7 dollari al mese. Shortwave si prende cura della tua casella di posta organizzando i messaggi più rilevanti e creando attività da portare a termine. Inoltre, le sue prestazioni includono l'archiviazione di conversazioni poco rilevanti e la ricerca semplificata di contenuti specifici.

Local Send: condivisioni senza barriere

Local Send è la soluzione perfetta per coloro che desiderano condividere contenuti tra dispositivi di ecosistemi differenti. Che tu stia utilizzando un iPhone, un Mac, un dispositivo Android o un PC Windows, Local Send rende la condivisione semplice e veloce, senza dipendere da AirDrop. Questa applicazione gratuita colma il divario tra diverse piattaforme, aprendoti a nuove possibilità di collaborazione e comunicazione.

Hyperduck: condividere link con facilità

Con un costo di 4 dollari, Hyperduck facilita la condivisione di link tra Mac, iPhone e iPad, superando le limitazioni di AirDrop. La funzionalità principale permette di salvare un sito web sul proprio iPhone e di visualizzarlo successivamente sul Mac, anche se quest'ultimo non è acceso al momento del salvataggio. Hyperduck offre un livello di controllo e versatilità nella gestione dei contenuti che pochi altri strumenti possono eguagliare.

Rocket: emojis sempre a portata di mano

Infine, Rocket è un'app gratuita che aggiunge divertimento e creatività nelle comunicazioni quotidiane permettendo di inserire emoji in qualsiasi applicazione con una semplice pressione sulla tastiera. Sebbene la versione base sia completamente funzionante, è disponibile anche una versione pro, che abilita ulteriori opzioni come l'aggiunta di GIF e immagini. Con Rocket, esprimersi con le immagini diventa un gioco da ragazzi.

Se hai già scoperto app interessanti per il tuo Mac che non abbiamo menzionato, segnala le tue scoperte! La tecnologia sta continuamente evolvendo e nuovi strumenti utili possono sempre trovare spazio.