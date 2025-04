Scopri la funzione Voice Isolation dell’iPhone: come migliorare la qualità delle chiamate

Nell’era della comunicazione veloce e incessante, una chiara conversazione telefonica è fondamentale. Tuttavia, se ci si trova in un luogo affollato, come un autobus o una strada trafficata, può risultare difficile farsi sentire dall’altra parte della linea. Apple ha introdotto una funzione utile nel 2023 per migliorare la qualità delle chiamate: si chiama Voice Isolation. Questa funzionalità aiuta a filtrare i rumori di fondo, assicurando che le conversazioni siano più limpide e comprensibili.

La nascita di Voice Isolation e il contesto di iOS

Voice Isolation è stata presentata con l’uscita di iOS 16.4 nel 2023, ma la genesi di questa funzione risale a iOS 15, quando Apple lanciò Voice Isolation e Wide Spectrum per le chiamate FaceTime nel 2021. Fino ad oggi, Voice Isolation è l’unica opzione disponibile per le chiamate telefoniche tradizionali, permettendo di ridurre i suoni di disturbo durante una conversazione live, rendendo la comunicazione molto più fluida.

Questa funzionalità è particolarmente apprezzata in contesti professionali, dove la chiarezza della voce è essenziale per mantenere il focus e l’attenzione. È stata progettata per attutire i rumori molesti come i cani che abbaiano o i rumori di costruzione, offrendo un’esperienza di chiamata più serena e senza fronzoli.

Attivazione e disattivazione di Voice Isolation

Per godere di questa funzione, è necessario attivarla durante una chiamata attiva poiché non è accessibile attraverso le impostazioni generali del dispositivo. Le seguenti istruzioni mostrano come attivare e disattivare Voice Isolation nelle chiamate:

Aprire l’app Telefono sul proprio iPhone. Durante una chiamata, scorrere verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per accedere al Centro di Controllo. Trovare e toccare “Controlli Telefonici” situati nella parte superiore dello schermo. Selezionare l’opzione “Voice Isolation”.

Per disattivare la funzione e tornare alle impostazioni predefinite del microfono, basta seguire la stessa procedura e scegliere “Standard” nei Controlli Telefonici.

La funzione Wide Spectrum: come amplifica i suoni

Accanto all’opzione Voice Isolation, si trova la funzione Wide Spectrum nei Controlli Telefonici. Mentre Voice Isolation è progettata per attenuare i rumori circostanti, Wide Spectrum agisce esattamente al contrario, amplificando i suoni ambientali senza alterare il tono della voce dell’interlocutore.

Questa configurazione è particolarmente vantaggiosa durante le chiamate di gruppo, consentendo a tutti i partecipanti di essere uditi chiaramente, non solo colui che tiene il telefono. Tuttavia, attualmente, Wide Spectrum è disponibile solo per le chiamate FaceTime, lasciando supporre che queste funzionalità potrebbero essere integrate anche nelle normali chiamate telefoniche in futuro.

Per chiunque utilizzi iOS, è sempre utile rimanere aggiornati sulle novità, considerando anche gli aggiornamenti di sicurezza e tutte le nuove funzionalità disponibili con iOS 18 e le sue versioni più recenti. La tecnologia continua a evolversi, portando con sé miglioramenti significativi per l’esperienza utente.