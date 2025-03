Scopri il nuovo Easter egg di Android 16: avventure spaziali e aggiornamenti in tempo reale

Google ha rinnovato ancora una volta l’Easter egg di Android, offrendo ai suoi utenti un mini gioco spaziale che, dopo vari aggiornamenti, mantiene il suo fascino. Con Android 16, questa sezione ludica presenta un pulsante di autopilota e notifiche focalizzate sui progressi. Un’evoluzione che entusiasma e coinvolge i possessori del sistema operativo mobile.

Cos’è un Easter egg di Android

Un Easter egg è un elemento nascosto all’interno di un software, spesso divertente e sorprendente, che gli utenti possono scoprire. Nella squadra di Android, ogni annata porta con sé un nuovo Easter egg, rivelato attraverso un'offerta ludica o un tool innovativo. Gli Easter egg di Android, ormai un piccolo segreto di stato apprezzato da chi conosce bene il sistema, sono posizionati in modo da essere facilmente scovabili. Per coloro che non si sono mai imbattuti in queste piccole meraviglie digitali, il prossimo paragrafo fornirà indicazioni su come accedere all'Easter egg di Android 16 e iniziare a esplorare lo spazio.

Come trovare l’Easter egg di Android 16

Scoprire l’Easter egg di Android 16 è un’operazione semplice e veloce. Basta seguire pochi passi: aprire l’app Impostazioni, toccare "Informazioni sul telefono", selezionare "Versione di Android" e premere il campo relativo più volte. Dovreste vedere il logo di Android 16 fluttuare nello spazio. A questo punto, è necessario mantenere premuto il logo finché non si avvia il gioco spaziale. Al momento del lancio, il logo vibra, i punti che rappresentano le stelle si trasformano in scie luminose, lo sfondo diventa bianco e il dispositivo inizia a vibrare, avvisando che l’avventura ha avuto inizio. Si tenga presente che, sebbene il mini gioco sia identico su tutti i dispositivi Android 16, la posizione esatta dell'opzione "Versione di Android" potrebbe variare in base al modello.

Cosa offre l’Easter egg di Android 16

Il mini gioco dell’Easter egg di Android 16 è già conosciuto da chi ha partecipato agli aggiornamenti Android 14 e 15. È un vero e proprio gioco spaziale che simula il decollo di un’astronave. Il giocatore controlla una piccola navetta che fluttua tra le meraviglie del sistema solare, avventurandosi in un universo popolato da stelle e corpi celesti. Durante l’esplorazione, il giocatore può visualizzare il funzionamento dei motori, le coordinate, la velocità e altri dettagli come il nome della stella più vicina, la sua classe, il raggio, la massa e il numero di oggetti che la orbitano. Quando si atterra su una stella o un corpo celeste, la navetta pianta una bandiera gialla. Sebbene l’esplorazione non preveda un vero obiettivo finale, offre un modo piacevole e rilassante per passare il tempo.

Per coloro che preferiscono evitare il controllo manuale della navetta, è possibile impostare il gioco come salvaschermo; in questo modo, la navetta opererà automaticamente, navigando verso il corpo celeste più vicino e piantando la bandiera al momento dell’atterraggio.

Novità nell’Easter egg di Android 16

Nonostante molti aspetti del gioco siano rimasti invariati, l’ultima versione Beta 3 di Android 16 introduce due novità significative. Innanzitutto, ora è possibile attivare manualmente la modalità autopilota durante il gioco, grazie a un nuovo pulsante "AUTO" situato nell’angolo in basso a destra dello schermo. Ma la vera innovazione risiede nell’aggiunta di una notifica focalizzata sul progresso, elemento centrale della nuova funzione Aggiornamenti in tempo reale di Android 16. Quando il gioco viene avviato e si torna alla schermata principale, l’Easter egg invia una notifica che fornisce dettagli sullo stato della navetta, utilizzando il nuovo stile di notifica progressiva dell’ultima versione del sistema. Questa notifica include una barra di avanzamento che visualizza la distanza al corpo celeste più vicino.

Tuttavia, attualmente, la funzionalità di Aggiornamenti in tempo reale è disattivata nella Beta 3 di Android 16, lasciando quindi in sospeso la possibilità di visualizzare come questa interagirà con il pannello di notifiche e l'area di stato del dispositivo. Resta in ogni caso interessante osservare come il nuovo Easter egg inizi a integrare funzionalità di recente introduzione, segnando un passo in avanti rispetto a quanto visto in precedenza con le versioni 14 e 15. Gli appassionati sperano di vedere innovazioni ancora più entusiasmanti nel prossimo aggiornamento.

