Scopri come semplificare Google Messages eliminando automaticamente le OTP

Google Messages si conferma come l'app di messaggistica predefinita per la maggior parte dei dispositivi Android, compresi i più recenti modelli Samsung Galaxy. Tra le sue numerose funzionalità, è presente la chat RCS e l'integrazione con Gemini, ma non è solo questo a fare la differenza. È proprio la presenza di opzioni semplici ed efficaci che possono rendere l'uso dell'app molto più piacevole. Una di queste è la cancellazione automatica delle password monouso , una funzione che potresti non aver mai scoperto.

L’importanza delle OTP e la necessità di gestirle

Oggi è essenziale proteggere i propri account online, e le credenziali fatte di username e password non bastano più. Pertanto, molti servizi web richiedono l'autenticazione a due fattori per garantire la sicurezza. Tra le varie forme di 2FA, la più comune è proprio l'autenticazione SMS, tramite la quale ricevi un messaggio con un codice di accesso temporaneo. Questo codice, noto come OTP, viene utilizzato immediatamente per confermare la tua identità quando accedi a un servizio.

Tuttavia, gli OTP inviati via SMS presentano alcune problematiche, la più evidente è che intasano la tua lista di conversazioni in Google Messages. La gestione manuale di questi messaggi, una volta utilizzati, può risultare tediosa e poco pratica. Ecco perché attivare l’opzione di cancellazione automatica delle OTP è una scelta sensata.

Come attivare la cancellazione automatica delle OTP in Google Messages

Google Messages permette di semplificare la gestione delle OTP grazie a un'impostazione specifica. Questa funzione elimina automaticamente le OTP dopo 24 ore dalla loro ricezione. Considerando che la maggior parte delle OTP scade nel giro di un'ora, si tratta di una funzionalità estremamente utile. Ecco come attivarla:

Apri l'app Google Messages sul tuo dispositivo Android. Seleziona la tua immagine del profilo e poi tocca "Impostazioni messaggi". Trova l'opzione "Organizzazione dei messaggi" e selezionala. Attiva l'interruttore accanto a "Elimina automaticamente le OTP dopo 24 ore".

Dopo aver completato questi passaggi, tutte le OTP ricevute da più di un giorno verranno eliminate immediatamente, mentre quelle future saranno automaticamente cancellate dopo il periodo di 24 ore.

Perché Google Messages rimane la scelta migliore

Oltre alla cancellazione automatica delle OTP, Google Messages è dotato di molte altre funzioni pratiche che possono migliorare ulteriormente la tua esperienza. Nonostante Google stia cercando di ridurre il ricorso ai codici di verifica SMS, questa modalità rimane essenziale per numerosi siti web e servizi. Dunque, l'opzione di cancellazione automatica delle OTP risulta non solo utile, ma necessaria.

In un’epoca in cui la comunicazione digitale gioca un ruolo centrale, Google Messages si conferma l'app di messaggistica predefinita in grado non solo di gestire messaggi di testo, ma di offrire strumenti funzionali e sempre più raffinati per gli utenti Android.