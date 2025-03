Samsung lancia la cancellazione attiva del rumore nei Galaxy Buds: il confronto con gli AirPods Pro

La recente introduzione della cancellazione attiva del rumore nei Galaxy Buds di Samsung ha acceso i riflettori su un confronto rinnovato fra i dispositivi di ascolto della nota azienda sudcoreana e quelli di Apple. Nonostante l'implementazione tempestiva da parte di Samsung, avvenuta nel 2020, le recensioni non sembrano premiare la qualità della tecnologia di cancellazione rispetto ai suoi concorrenti, in particolare agli AirPods Pro.

La storia della cancellazione attiva del rumore

Entrambi i colossi della tecnologia, Apple e Samsung, hanno fatto passi importanti nel settore degli accessori audio. Apple ha introdotto per la prima volta la cancellazione attiva del rumore nei suoi AirPods Pro nel 2019. A seguire, nell'agosto 2020, Samsung ha lanciato Galaxy Buds Live, proponendo una funzione simile. Tuttavia, i riscontri di esperti e utenti tendono a sottolineare una qualità audio superiore nelle soluzioni di altri marchi come Jabra, Sony e, naturalmente, Apple.

La competizione nel mercato degli auricolari wireless ha spinto i produttori a migliorare continuamente le loro tecnologie. Per Samsung, il tentativo di recuperare terreno è evidenziato attraverso l'acquisizione di 18 brevetti legati alla cancellazione attiva del rumore da ams-Osram. La speranza è che questi sviluppi possano portare a un'evoluzione significativa nella qualità dell'audio dei Galaxy Buds.

Come funzionano gli AirPods Pro

La tecnologia di cancellazione attiva utilizzata dagli AirPods Pro si basa su un sistema sofisticato che coinvolge due microfoni. Uno di questi è posizionato all'esterno e ha il compito di captare il suono ambiente e il rumore circostante. Questo microfono è supportato da algoritmi software che analizzano continuamente il rumore esterno per adattarsi alle diverse condizioni ambientali.

All'interno degli AirPods Pro, il secondo microfono svolge un ulteriore ruolo: percepisce il suono prodotto dall’utente, ovvero quello che giunge direttamente all'orecchio. Combinando le informazioni dei due microfoni, il sistema genera un segnale opposto per neutralizzare il rumore indesiderato prima che possa interferire con l'esperienza di ascolto. Questa operazione avviene con una rapidità impressionante, risultando calibrata ben 200 volte al secondo, garantendo così un'esperienza d’ascolto fluida e priva di disturbi.

La gamma di prodotti audio Apple

Oltre agli riconosciuti AirPods Pro, Apple offre anche la gamma di AirPods 4, disponibili sia con che senza la funzione di cancellazione del rumore. I modelli di seconda generazione degli AirPods Pro, ottimizzati mediante aggiornamenti software, hanno visto potenziate le loro funzionalità: sono capaci di fungere da apparecchi acustici base per chi ha problemi di udito, una caratteristica innovativa e ben accolta dal pubblico.

Un ulteriore prodotto da tenere d’occhio è rappresentato dagli auricolari sportivi Powerbeats Pro 2, un'ultima novità che offre la comodità della cancellazione attiva del rumore e, per la prima volta, il monitoraggio cardiaco, rispondendo a una crescente domanda nel settore fitness e salute.

La continua evoluzione della tecnologia audio non solo modifica il panorama degli accessori per la fruizione musicale, ma pone anche una sfida incessante a tutti i produttori, invitandoli a mantenere alta la qualità per soddisfare esigenze sempre più sofisticate.