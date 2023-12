Samsung Galaxy A15, A25 e A05s sono ufficiali: tutti i dettagli

Samsung ha appena lanciato ufficialmente tre nuovi telefoni e due di questi sono già in vendita in Europa. Si tratta del Galaxy A25 e del Galaxy A05s, due nuovi mid-range che erano già stati parzialmente svelati in alcune indiscrezioni trapelate di recente. Assieme a loro è stato presentato anche il Galaxy A15.

Il Galaxy A25 sarà in vendita in tre opzioni di colore, ovvero blu notte, blu e lime. Il Galaxy A05s sarà invece disponibile in nero, argento e lime. Tuttavia Samsung sottolinea che la disponibilità dei colori può variare in base all’operatore e al Paese. Il colosso di Seul non ha menzionato quale versione di One UI avranno i Galaxy A25 e A05s, anche se dovrebbe essere Android 14 e One UI 6.0 per l’A25 e Android 14 e One UI 5.1 per gli A05.

L’azienda sudcoreana ha inoltre fatto sapere che il Galaxy A25 riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.Per quanto riguarda le opzioni di memoria, il Galaxy A25 sarà disponibile con 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM abbinati a 256 GB di spazio di archiviazione.

Il Galaxy A25 risulta equipaggiato con il chipset Exynos 1280 ed è oltretutto alimentato con una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W. Il telefono si presenta inoltre con un display FHD+ AMOLED da 6,5 pollici più luminoso e più fluido, grazie alla frequenza di aggiornamento da 120Hz.

La fotocamera principale da 50 MP del Galaxy A25 è dotata di OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) mentre la fotocamera ultra-wide ha una risoluzione maggiore di 8 MP. I sensori selfie e profondità sono rispettivamente da 13 MP e 2 MP.

Per quanto riguarda invece il Galaxy A15 troviamo un processore MediaTek Helio G99, mentre il Galaxy A15 5G ha il MediaTek Dimensity 6100+. Il Galaxy A15 4G viene offerto con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il modello 5G è disponibile solo con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Entrambe le varianti sono dotate di una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP, un secondo sensore ultra-wide da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera selfie ha invece una risoluzione di 13 MP. Sia il Galaxy A15 che il Galaxy A25 hanno dei sensori di impronte digitali montati lateralmente incorporati nel nuovo elemento di design “Key Island” che dovrebbe caratterizzare gli smartphone Samsung nel 2024.

Il Galaxy A15 può contare su un display Super AMOLED da 6,5 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, 800 nit di luminosità e Vision Booster. Il telefono dispone anche di una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W.

Al momento Samsung non ha ancora comunicato i prezzi europei di questi telefoni. In Vietnam il Galaxy A15 4G è stato lanciato a circa 200 dollari (185 euro circa), mentre la variante 5G costa 259 dollari (più o meno 240 euro). Il Galaxy A25 è in vendita invece al prezzo di circa 271 dollari (251 euro al cambio attuale).