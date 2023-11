Galaxy A25, ora sappiamo tutto: svelata la scheda tecnica

Anche se i fan di Samsung attendono con impazienza nuovi dettagli sui Galaxy S24 – che dovrebbero essere presentati ufficialmente a gennaio 2024, con un mese di anticipo rispetto ai predecessori – in questi ultimi giorni abbondano le indiscrezioni che riguardano invece un altro telefono del colosso di Seul.

Non si tratta di un top di gamma ma l’attenzione degli utenti è comunque molto alta, dato che i telefoni della Serie A di Samsung riescono sempre a riscuotere un certo gradimento.

Lo smartphone in questione è il Galaxy A25, già trapelato nei giorni scorsi con chiare indicazioni sulle specifiche di questo mid-range.

Ora è il sito MySmartPrice a rendere disponibile l’intera scheda tecnica del dispositivo di fascia media di Samsung. Come già riportato in vari rumors, il prodotto arriverà con un display AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz. Lo smartphone sarà inoltre alimentato con un processore Exynos 1280, abbinato a 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione. Non mancherà ovviamente la connettività 5G.

Sul retro il Galaxy A25 avrà una fotocamera principale da 50 MP, un sensore secondario ultra grandangolare da 8 MP e un terzo sensore macro da 2 MP: sul davanti troveremo invece una fotocamera da 13 MP per selfie e videochiamate.

Come la maggior parte dei moderni telefoni Galaxy di fascia media, anche il Galaxy A25 verrà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Il sistema operativo sarà Android 14 con personalizzazione One UI 6: il prodotto avrà diritto a quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza (come il Galaxy A24, ndr).

Ma quando verrà lanciato ufficialmente il Galaxy A25? Samsung non ha ancora fornito una data esatta ma l’impressione è che il nuovo mid-range verrà presentato all’inizio del 2024.