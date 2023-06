I rischi di tenere il telefono costantemente in carica

l tuo smartphone dispone di molte funzioni di sicurezza volte a prevenire il surriscaldamento e la combustione della batteria. Le batterie si degradano nel tempo, e ciò può rappresentare un pericolo per la sicurezza. Le persone hanno molte domande sulle batterie. È sbagliato caricare il telefono durante la notte? Cosa succede se si continua a tenere il telefono in carica dopo aver raggiunto il 100%? Questi sono dubbi legittimi, ma cosa succede se si tiene il proprio iPhone o telefono Android in carica tutto il tempo? Molte delle preoccupazioni e domande sulle batterie si basano su informazioni obsolete. Potrebbe sembrare che le batterie non siano migliorate molto nel corso degli anni, ma in realtà lo sono parecchio. Come influiscono queste migliorie sulle pratiche di ricarica? in questa guida ti spiegheremo perché non è una buona idea lasciare un telefono sempre collegato al caricabatterie.

Come funziona la ricarica di un cellulare

Cosa succede effettivamente quando carichi il tuo telefono? Le batterie convertono l’energia chimica in elettricità. Le sostanze chimiche all’interno di una batteria contengono elettroni e quando si muovono generano elettricità. Quando colleghi una batteria a una fonte di alimentazione, gli elettroni al suo interno iniziano a spostarsi dall’elettrodo negativo all’elettrodo positivo. L’energia potenziale chimica aumenta, il che significa che c’è un surplus di elettroni, e proprio questo surplus di elettroni carica la batteria.

Quando la batteria non è collegata all’alimentazione, gli elettroni si muovono in direzione opposta, ovvero dal polo positivo a quello negativo. L’energia potenziale viene così convertita in elettricità, che viene utilizzata dal dispositivo, scaricando di conseguenza la batteria.

Protezioni del telefono durante la ricarica

Ripetere il ciclo di ricarica più volte è ciò che provoca il deterioramento delle batterie. Potresti aver sentito dire che mantenere il telefono caricato tra il 20% e l’80% è benefico per la batteria. Effettuare un ciclo di carica completo da 0% a 100% è un ciclo lungo: in generale, cicli di carica più brevi sono migliori per la batteria. Il tuo telefono dispone effettivamente di protezioni integrate, quindi non devi preoccuparti di queste cose. Ad esempio, quando carichi il telefono fino al 100%, la ricarica si interrompe, ma ricomincia quando la carica scende al 99%.

Si tratta di un ciclo di carica breve, ma può ripetersi centinaia di volte mentre il telefono è collegato all’alimentazione. Per affrontare questo problema, l’iPhone e molti dispositivi Android dispongono di funzionalità di “Carica adattiva” o “Ottimizzata” della batteria. Invece di consentire alla batteria di caricarsi completamente e ciclare costantemente tra il 99% e il 100%, il telefono mantiene la batteria intorno all’80% e completa intelligentemente gli ultimi 20% quando di solito stacchi il telefono dalla presa di corrente.

Perché non tenere un telefono sempre collegato al caricabatterie

Tornando alla domanda principale: è possibile tenere un telefono sempre in carica? La risposta breve è: “meglio di no“. Non c’è modo di negare il fatto che la batteria sia il componente più volatile del tuo smartphone. La carica adattiva e la carica ottimizzata della batteria sono solo alcune delle funzionalità di risparmio energetico per l’utente. Tenere il telefono sempre collegato all’alimentazione causerà inevitabilmente un degrado della batteria, facendola durare sempre meno con una singola carica, proprio come accade tenendo un laptop sempre collegato.

Puoi verificare ciò controllando lo stato di salute della batteria su Android e iPhone. Se l’obiettivo è mantenere il telefono sempre collegato, la durata della batteria è davvero importante? In teoria, dovrebbe essere accettabile tenere un telefono sempre in carica, ma “sempre” è un termine molto ampio. Più la batteria si degrada, maggiori sono le probabilità che possa accadere qualcosa di negativo. Se devi tenere il telefono collegato per un lungo periodo, assicurati di utilizzare l’attrezzatura di ricarica corretta.