3 modi per ripristinare Nintendo Switch

Se la console Nintendo Switch ti sta dando problemi, ripristinarla potrebbe essere la migliore opzione. Ci sono diverse modalità per effettuare il ripristino e qui ti spiegheremo quando e come utilizzarle. In particolare, esistono tre modi rapidi per ripristinare Nintendo Switch: un Soft Reset, un Factory Reset o un Hard Reset. Il tipo di problema riscontrato determina quale ripristino dovresti provare per primo.

In linea generale possiamo dire che se la tua console riscontra problemi software, ad esempio non è in grado di leggere o caricare i giochi, molto probabilmente un Soft Reset potrebbe essere la soluzione migliore. Se, invece, la tua console sta affrontando un problema che impedisce il corretto funzionamento del sistema puoi tentare un Hard Reset. Con questo ripristino conservi i dati salvati e le principali impostazioni.

Infine, se questi ripristini non funzionano potresti pensare di realizzare un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Ricorda che se esegui questo passaggio non solo perderai tutti i dati e le impostazioni ma sarà anche effettuato un reset completo della Switch.

Qui ti spieghiamo ogni tipo di ripristino e come eseguirlo.

1. Soft Reset

Per reimpostare la tua console Nintendo Switch e tentare di risolvere problemi non gravi, procedi nel seguente modo:

Tieni premuto il pulsante di accensione nella parte superiore della console Nintendo Switch per 10-15 secondi finché la console non si spegne. Una volta che la tua console è completamente spenta, attendi un momento e poi premi di nuovo il pulsante di accensione. La tua console Nintendo Switch si riaccenderà e il ripristino sarà completo.

Questa procedura potrebbe sembrare un semplice riavvio, ma in realtà tenere premuto il pulsante per 10-15 secondi è un modo per segnalare alla tua console di cancellare tutti i dati non necessari che potrebbero causare problemi al software.

2. Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di Nintendo Switch

Se un Soft Reset non ha risolto il tuo problema o se stai cercando di vendere (o regalare) la tua console potrebbe essere necessario provare un Factory Reset, ovvero un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica (Factory Reset) ti consigliamo di seguire questi passaggi:

Dalla barra degli strumenti nella parte inferiore del menu principale della tua console Nintendo seleziona Impostazioni di sistema. Dalla scheda che si apre scegli Sistema e poi scorri fino al termine della pagina dove troverai "Opzioni di formattazione" e cliccaci sopra. Seleziona "Ripristina le impostazioni iniziali" per cancellare tutti i dati presenti nella memoria di sistema. Leggi le informazioni visualizzate sullo schermo e poi clicca su "Avanti" per continuare. Clicca su “Ripristina le impostazioni iniziali” per completare il processo.

Se fatto correttamente, la tua console inizierà a cancellare tutti i dati e le impostazioni. Tutti i dati della memoria di sistema, compresi i software, i dati di salvataggio, gli screenshot verranno così eliminati. Se hai dei backup dei dati di salvataggio salvati con il servizio di cloud potrai scaricarli nuovamente. Tutti i software salvati su scheda microSD, diventeranno però inutilizzabili. La formattazione della console non elimina gli account Nintendo, questi rimarranno disponibili e potranno essere ricollegati alla console Nintendo Switch e/o gestiti tramite il sito internet http://accounts.nintendo.com. Nel tuo account Nintendo è presente la cronologia di tutti gli acquisti fatti nel Nintendo eShop. Collegando di nuovo l'account Nintendo dopo aver ripristinato le impostazioni iniziali della console (sia che si tratti della stessa console, sia che si tratti di una nuova), è possibile scaricare di nuovo tutti i software o i contenuti acquistati usando quell'account. Ricorda che per formattare la console è necessaria una connessione a Internet.

3. Come fare un Hard Reset di Nintendo Switch

Infine, se non riesci ad accedere alla tua console Nintendo Switch o se incontri un problema funzionale che ti chiede di reimpostare la tua console, puoi tentare un Hard Reset. Quest’opzione, infatti, ti permette di conservare i dati di salvataggio. Per realizzare un Hard Reset di Nintendo Switch, segui questi passaggi:

Spegni la tua console. Se la console non risponde, tieni premuto il pulsante POWER per dodici secondi per forzare lo spegnimento. Una volta spenta, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Volume + e Volume - e poi il pulsante POWER (accensione) Mantieni premuti i pulsanti finché la console non si avvia in modalità di ripristino. Da qui puoi scegliere di aggiornare il sistema, ripristinare le impostazioni di fabbrica senza eliminare i dati di salvataggio o ripristinare le impostazioni di fabbrica (factory reset) Per reimpostare la tua console mantenendo i dati, seleziona "Ripristina le impostazioni iniziali conservando i dati di salvataggio". Seleziona Avanti > “Ripristina le impostazioni iniziali conservando i dati di salvataggio”.

La tua console verrà quindi ripristinata e riavviata con tutte le sue impostazioni riportate ai valori predefiniti di fabbrica, ad eccezione dei dati di salvataggio. I dati di salvataggio, le immagini e i video catturati e le informazioni utente non verranno, quindi, cancellati. Tuttavia, tutti i software salvati sulla scheda microSD (tranne le immagini e i video) non saranno più utilizzabili. Devi usare questo metodo solo se intendi tenere la console, mentre se vuoi cederla a terzi dovresti effettuare un ripristino delle Impostazioni di Fabbrica.

Conclusioni

Sapere come eseguire tutti tipi di ripristino nelle giuste circostanze è un modo eccellente per risolvere eventuali problemi e garantire la salute della tua console. Se i problemi del tuo dispositivo persistono nonostante un ripristino, assicurarti che Nintendo Switch sia aggiornata. Avere un dispositivo aggiornato è un altro ottimo modo per risolvere o prevenire ulteriori problemi.