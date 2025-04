Rilasciata la beta 2 di iOS 18.5: ecco le novità e come disattivare le foto contatto

Apple ha recentemente lanciato la beta 2 di iOS 18.5, avvicinandosi alla futura introduzione di iOS 19 prevista per il prossimo settembre. Questa nuova versione sembra non portare con sé grandi innovazioni, tanto che le funzionalità principali risultano limitate rispetto alle aspettative degli utenti. Tra i pochi miglioramenti, la beta consente agli utilizzatori di iPhone di disattivare più facilmente la funzionalità delle Foto Contatto nell’app Mail.

Disattivazione delle foto contatto nell’app Mail

La funzionalità delle Foto Contatto consente agli utenti di associare un’immagine a ciascun contatto, immagine che appare sullo schermo quando si riceve una chiamata o durante una videochiamata FaceTime. Questo stesso elemento grafico è visibile nelle liste di conversazione all’interno dell’app Messaggi e viene anche mostrato nel menù di condivisione per facilitare l’identificazione del contatto durante l’invio di contenuti. Con iOS 18.5 beta 2, gli utenti hanno la possibilità di disattivare questa funzione in maniera più immediata, semplificando dunque la loro esperienza.

Precedentemente, la disattivazione di questa funzionalità richiedeva un percorso lungo e poco pratico attraverso le impostazioni. Gli utenti dovevano navigare nel menu di impostazione app, un processo che poteva risultare piuttosto noioso. Adesso, con la beta installata, gli utenti possono accedere direttamente all’app Mail, cliccare sull’icona del menù a tre punti che si trova a destra dello schermo, e alla fine dell’elenco troveranno l’opzione “Mostra foto contatti”. Se l’opzione è selezionata, basterà cliccarla di nuovo per disattivarla con un semplice tap.

Limitate novità in arrivo

Pur essendo positive le novità riguardanti la disattivazione delle foto contatto, il resto della beta 2 di iOS 18.5 è piuttosto scarno. Infatti, la possibilità di disattivare rapidamente questa funzionalità rappresenta una delle poche modifiche significative apportate in questo aggiornamento. Inizialmente, le aspettative erano maggiori, specialmente riguardo all’implementazione di Personal Siri, una funzionalità di assistente vocale personalizzato. Tuttavia, come già anticipato, la sua introduzione è stata posticipata senza una nuova data certa di rilascio.

Molti utenti stanno già esprimendo il loro disappunto riguardo alla mancanza di innovazioni sostanziali con questo aggiornamento. È chiaro che la beta 2 non rappresenta un cambiamento radicale per iPhone e per i suoi utilizzatori. Gli aggiornamenti beta sono, infatti, pensati per testare funzionalità che potrebbero rendere la user experience più fluida e intuitiva, ma in questo caso il focus sembra limitarsi a un miglioramento marginale.

Cosa aspettarsi nei prossimi aggiornamenti

Con iOS 19 all’orizzonte, ci si aspettava di vedere sviluppi più significativi e innovazioni concrete. Le promesse di aggiornamenti continui da parte di Apple fanno presagire che l’uscita della versione definitiva dell’iOS 18.5 porterà con sé novità più interessanti. Gli utenti osservano attentamente gli sviluppi, sperando che le prossime beta introducano miglioramenti e nuove funzionalità in grado di soddisfare le loro esigenze e di arricchire l’esperienza d’uso quotidiana.

Essere sempre aggiornati sullo stato delle versioni beta di iOS è utile per chi desidera provare in anteprima le funzionalità e contribuire al miglioramento dei sistemi tramite feedback. Nel frattempo, l’attenzione rimane alta per scoprire se Apple riuscirà a soddisfare le aspettative degli utenti con i prossimi aggiornamenti.