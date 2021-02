Come ricevere chiamate se “Non Disturbare” è attivo su iPhone

La funzione “Non Disturbare” è il modo migliore per bloccare tutti gli avvisi di chiamata e di messaggi in arrivo sul tuo iPhone senza però doverlo spegnere o mettere in modalità aereo. Questa funzionalità disattiva il suono sia delle notifiche che delle chiamate e impedisce loro di accendere lo schermo. Tutte le notifiche vengono silenziate anche se non si può sempre dire lo stesso per le telefonate. È, infatti, possibile impostare l’iPhone per consentire le chiamate in arrivo dai contatti di emergenza anche quando “Non Disturbare” è attivo. Ma c’è molto più di questo. Per impostazione predefinita, se un numero ti chiama più volte la funzione “Non disturbare” si disattiva per quel contatto e non tutti gli utenti trovano utile questa opzione (soprattutto vista l’insistenza di alcuni call center).

Impostare “Non disturbare” su iPhone

Puoi attivare la funzione “Non Disturbare” dal Centro di Controllo del telefono oppure tramite Siri. Quando questa opzione è attiva, nella barra di stato in alto appare il simbolo di una mezza luna. Puoi anche impostare un orario di inizio e di fine per questa funzione, oppure far sì che iPhone accetti chiamate in entrata solo da determinati gruppi selezionati, come ad esempio la famiglia o gli amici più stretti

Tuttavia esiste anche la funzione “Chiamate ripetute” che fa ugualmente suonare il telefono quando uno stesso numero ti chiama più volte. Se, ad esempio, qualcuno nei tuoi contatti ti chiama una seconda volta entro tre minuti dalla prima volta, la sua chiamata non sarà bloccata dalla funzione Non Disturbare e l’iPhone squillerà. Questo può essere piuttosto frustrante quando sei al cinema, in una riunione importante o semplicemente quando non vuoi essere disturbato.

Disattiva la funzione “Chiamate ripetute”

Fortunatamente esiste una soluzione semplice per impedire a tutte le chiamate, anche quelle ripetute, di raggiungerti quando Non Disturbare è attivo. Innanzitutto avvia l’app Impostazioni poi vai in “Non disturbare” e disattiva l’opzione “Chiamate ripetute” per impedire alle chiamate ripetute dallo stesso numero di passare nei casi di emergenza.

Se non vuoi essere disturbato da nessuno allora vai su “Consenti chiamate da” e seleziona “Nessuno”. Ciò impedirà a chiunque di far suonare il tuo telefono, il che è positivo se non si desidera alcuna chiamata. Tuttavia, se vuoi che le chiamate da contatti selezionati vengano eseguite scegli una delle altre opzioni.

Le chiamate ripetute che non attivano la funzione Non Disturbare si presentano come sempre a schermo intero nel tuo iPhone, mentre quando Non Disturbare è attivato riceverai solo notifiche silenziose sulla schermata della Home.