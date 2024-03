Recensione Realme 12 Pro: il più bello della classe

Il mercato degli smartphone di fascia media è dominato da device con design abbastanza piatti, dispositivi con poco carattere, realizzati in plastica e che si assomigliano tutti fra di loro. Trovare uno smartphone nella fascia dei 300/400 euro realizzato con materiali premium e caratterizzato da un design piacevole non è affatto semplice, ma Realme 12 Pro ha tutte le carte in regola grazie ad uno stile particolare e alla cover posteriore in pelle vegana. Ma oltre ad essere ben costruito, come si comporta? Lo analizziamo ne dettaglio nella recensione completa di Realme 12 Pro.



Videorecensione di Realme 12 Pro

Costruzione da top di gamma

Realme 12 Pro di distingue per leggerezza, ergonomia e materiali. Grazie allo spessore di 8,75 mm, alla larghezza da 7,4 cm e al peso di soli 190 grammi si riesce ad usare ed impugnare, anche con una sola mano, senza problemi.

Il vero pregio di Realme 12 Pro è legato ai materiali usati per la scocca: il telaio è realizzato in plastica dorata di ottima qualità e la cover posteriore in pelle vegana, ed è proprio quest’ultima a rendere unico il telefono con una sensazione setosa al tatto e con un grip davvero eccezionale. Sul retro troviamo anche un grosso blocco fotografico circolare con una disposizione simmetrica degli elementi molto piacevole

Realme 12 Pro può poi contare su una disposizione classica degli elementi costruttivi, sulla certificazione IP65 e su delle lavorazioni anti-sporco ed anti-rottura che assicurazione una buona protezione della pelle.

Caratteristiche hardware ben bilanciate

Realme 12 Pro 5G non è solamente un telefono bello e ben costruito, può contare anche su un hardware solido. Sotto la scocca in pelle, l’hardware di Realme 12 Pro è costituito da un potente processore octa-core Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 64 bit, che sfrutta il rivoluzionario processo a 4nm di Samsung, composto da 4 core A78 ad alte prestazioni con clock a 2,2 GHz e 4 core A55 efficienti a 1,8 GHz, a questo si affiancano 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Un hardware di qualità che offre prestazioni convincenti e che può contare su di una buona efficenza energetica. Il telefono si comporta molto bene nell’utilizzo quotidiano con social che funzionano molto bene, nessun lag o rallentamento e prestazioni in gaming e streaming convincenti.

Completano il tutto il supporto al Dual SIM 5G con un’ottima ricezione ed una qualità audio soddisfacente sia in capsula che in vivavoce, NFC a 360 gradi ed un potente speaker stereo Dolby Atmos.

Lato autonomia, Realme 12 Pro può contare su batteria d 5.000 mAh che garantisce un giornata piena di utilizzo e che si ricarica completamente in 48 minuti o del 50% in soli 19 minuti grazie al caricatore veloce da 67W presente in confezione.

Software basato su Android 14

La serie Realme 12 Pro può contare sul un sistema operativo realme UI 5.0 basato su Android 14 con una buona offerta di funzionalità innovative ed avanzate che riescono ad offrire una esperienza utente completa e soddisfacente.

La Realme UI 5.0 si conferma una buona personalizzazione di Android 14 che non introduce particolari stravolgimenti grafici, ma che contiene qualche app preinstallata di troppo, ma fortunatamente sono facilmente eliminabili.

Le funzionalità sono quelle classiche a cui vengono aggiunti File Dock per la gestione dei file, Flash Capsule per simula la capsula di iPhone per la visualizzazione di contenuti attorno al foro della fotocamera frontale, Smart image matting per la cattura di soggetti dalle foto e la creazione di sticker e Phonelink per il collegamento con i PC Windows.

Bel display

Lo schermo di Realme 12 Pro è un piacevole OLED da 6,7 pollici curvo con risoluzione FHD+ (2412 x 1080) e refresh rate a 120 Hz che garantisce un’ottima fluidità durante l’utilizzo.

Il display ha una curvatura poco pronunciata sui lati lunghi che non risulta problematica durante l’utilizzo, ma continuo a preferire gli schermi piatti e sembra effettivamente questa la tendenza di tutti i produttori in questo momento.

Lo schermo si comporta molto bene nell’utilizzo quotidiano con un buon bilanciamento dei colori ed una brillantezza che lo rende molto piacevole da utilizzare. La luminosità massima arriva a 950 nits di picco, un valore interessante e che garantisce una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Il display può, inoltre, contare su una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, sulla tecnologia Pro-XDR che ottimizza la visualizzazione delle foto e su tecnologie per il comfort visivo.

Non mancano poi il classico always-on display e lo sblocco tramite sensore per le impronte sotto il display che funziona in maniera abbastanza precisa e veloce, va anche sottolineata la possibilità di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale utilizzando la fotocamera frontale.

La fotocamera migliore della categoria?

Realme 12 Pro monta una tripla ottica posteriore composta da un sensore principale Sony IMX 882 da 50 megapixel stabilizzato otticamente OIS con suporto a PDAF, focale da 26mm equivalente e apertura f/1.8, un’ottica tele Sony IMX 709 da 32 megapixel con zoom ottico 2x e zoom 4x lossless e, infite, una ultrawide da 8 megapixel che riesce a fare foto di qualità sufficiente.

La fotocamera e la tele 2x riescono a scattare buone foto di giorno ed in buone condizioni di luce, gli scatti hanno una buona qualità ma tendono ad essere leggermente saturi e questo gli da un aspetto un po’ artificiale. Le foto diurne sono comunque valide ed utilizzabili e lo stesso si può dire per quelle scattate di sera con l’ottica principale, mentre la 2x perde velocemente qualità e dettaglio con il calare della luce. Non male la frontale da 16 megapixel che fatta buoni selfie.

12 Pro si comporta benone nel comparto video: si può registrare in 4k 30 fps oppure 1080p 60 fps sfruttando la stabilizzazione ottica. Generalmente i video sono di buona qualità e la stabilizzazione funziona bene, anche se soffrono di un calo di qualità e della presenza di artefatti con poca luce.

Foto scattate con Realme 12 Pro

Recensione Realme 12 Pro: Conclusioni finali

Realme 12 Pro verrà venduto ad un prezzo ufficiale di 399 euro per la versione 8/256 e sarà possibile acquistarlo scontato a 299 euro dal 20 al 25 marzo. A 299 euro è molto interessante, a 399 euro entra in una fascia di mercato decisamente molto competitiva.

Nel complesso Realme 12 pro è un telefono davvero molto bello e realizzato con finiture di pregio, un device che può contare su un buon hardware, un bel display ed una buona fotocamera. Non gli manca niente, se state cercando un telefono con stile potrebbe essere il prodotto che fa al caso vostro.

Immagini di Realme 12 Pro

Giudizio finale