Recensione Oscal Tiger 12: lo smartphone economico da comprare?

Scegliere quale smartphone acquistare nella fascia di prezzo fra i 100 ed i 200 euro è sempre particolarmente difficile perché c’è il rischio di portarsi a casa un telefono lento, con una pessima fotocamera e una autonomia terribile. Ed è proprio in questa fascia di prezzo che cerca di ritagliarsi la propria fetta di mercato il nuovo Oscal Tiger 12: uno smartphone che può contare un ottimo hardware, un bel display ed una valida fotocamera. Ho usato questo smartphone per alcuni giorni e vi racconto pregi e difetti nella recensione di Oscal Tiger 12 che potete trovare in vendita su Amazon a circa 177 euro, ricordandovi fin da subito che Oscal è uno dei marchi della ben più nota Blackview.

Videorecensione in 1 minuto

Specifiche tecniche di Oscal Tiger 12

Processore: MTK HelioG99, Octa core, 2 * A76 2.2GHz + 6 * A55 2.0GHz

RAM: 12 GB espandibile a 24 GB

Memoria interna: 256 GB + memoria microSD

Schermo: 6.78Pollici FHD IPS 1080*2460 120 Hz

Slot SIM: Doppia scheda NanoSIM + microSD

Fotocamera posteriore: 64 MP Samsung ISOCELL GW3 + 0.3MP

Fotocamera frontale:13MP

OS:Android 13

Batteria: 5000 mAh

Supporto di navigazione:GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Altre caratteristiche: OTG, Radio FM, NFC, Google Play, Impronta digitale

Versione WiFi:802.11 a/b/g/n/ac

GSM: 850/900/1800/1900

3G: WCDMA:B1/B8

LTE_FDD: FDD:B1/B3/B7/B8/B19/B20/B28A/B28B/B40

Dimensioni: 168.5*76.6*8.35mm

Peso: 198 grammi

Cosa c’è nella confezione – Scatola e unboxing

Oscal Tiger 12 parte bene grazie ad una confezione ricca di accessori che ci mette a disposizione, oltre al telefono: una pellicola, una cover in silicone trasparente, un cavo USB-C ed un caricabatterie rapido da 33W con porta USB-C.

Com’è fatto – Design, costruzione ed ergonomia

Oscal Tiger 12 punta su un design pulito e moderno e caratterizzato da angoli arrotondanti e linee squadrate. Lo stile è semplice e non ci sono particolari degni di nota, ma sul retro spicca il grosso blocco fotografico rotondo che ospita due fotocamere.

La costruzione è interamente in plastica di buona fattura, dettaglio che rende piacevole il feeling al tocco e che permette di contenere il peso dello smartphone, 198 grammi, nonostante le dimensioni abbondanti: 168.5*76.6*8.35mm. Il Tiger 12 è uno smartphone abbastanza grande e l’ergonomia non è delle migliori, viste le dimensioni è abbastanza difficile usarlo con una sola mano, ma lo spessore ridotto aiuta a bilanciare al meglio la situazione.

Come sono le caratteristiche tecniche – Hardware

Oscal Tiger può contare su un buon comparto hardware composto dal discreto processore Mediatek HeglioG99 octa-core, 12 GB di memoria RAM espandibile virtualmente a 24 GB e su 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

La scheda tecnica è quella di uno smartphone sicuramente economico, ma capace di offrire buone prestazioni e di cavarsela bene con ogni tipologia di utilizzo.

Completano il comparto tecnico, lo slot SIM che può ospitare due Nano SIM ed una microSD, un sistema di navigazione compatibile con GPS, Glonass, Beidou e Galileo, il supporto all’OTG e alla radio FM ed un buon sistema di sblocco tramite impronta digitale.

Come va lo schermo – Display

Uno dei punti di forza di Oscal Tiger 12 è il grande display IPS da 6,78 pollici FullHD (1080×2460 pixel) che può contare su dei buoni colori, una luminosità massima che lo rende sempre ben leggibile anche all’aperto e sull’eccellente fluidità garantita dal refresh a 120 Hz.

La buona qualità del pannello ed il refresh a 120 Hz gli danno una marcia in più rispetto a tutti i concorrenti della stessa categoria e rendono lo schermo perfetto per gaming e streaming.

Buono anche il comparto audio grazie ad un buono speaker stereo che eroga musica a buon volume e con un livello di dettaglio sufficiente.

Come va – Esperienza d’uso e software

La buona combinazione di hardware, display e software basato su Android 13, permettono di avere buone prestazioni per ogni tipologia di utilizzo, anche se va sempre tenuto in considerazione che stiamo parlando di un device di fascia bassa.

Nell’utilizzo quotidiano Oscal Tiger 12 si comporta bene e riesce a far girare in maniera abbastanza fluida tutte le app più note e diffuse, WhatsApp, Instagram, Facebook e molte altre girano bene e senza intoppi. Sono buone anche le chiamate con una buona qualità audio ed una ricezione in 4G senza problemi o perdita di segnale.

Grazie al grande schermo possiamo usare questo smartphone anche per il gaming e lo streaming, anche se per il gaming è necessario di accontentarsi di un livello di dettaglio medio-basso per far girare in maniera fluida i giochi più pesanti.

Come scatta le foto – Fotocamera

Tiger 12 monta una fotocamera posteriore da 64 megapixel basata su un’ottica Samsung che utilizza tecnologia all’avanguardia come Smart-IOS e SuperPD. La fotocamera scatta foto di buona qualità di giorno, con un ottimo livello di dettaglio ed un interessante bilanciamento dei colori. Anche di notte le foto non sono male, usando la modalità apposita si riescono ad ottenere scatti interessanti e di qualità sufficiente.

Frontalmente è posizionata, all’interno di un piccolo foro sul display, una fotocamera Samsung da 13 megapixel capace di scattare selfie soddisfacenti.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Grazie all’hardware poco dispendioso in termini energetici e alla batteria da 5.000 mAh, Oscal Tiger 12 può contare su un’autonomia di due giorni completi di utilizzo. Durante questi giorni di prova sono praticamente sempre riuscito ad usarlo per due giorni interi prima della ricarica.

La ricarica rapida da 33W è veloce e ricarica da 0 al 100% la batteria del telefono in un’ora.

Quanto costa e ne vale la pena? Prezzo e conclusioni

Oscal Tiger 12 è un valido smartphone economico: funziona bene, offre prestazioni interessanti, ha un bel display ed un’ottima batteria.

Il modello che abbiamo provato è il 12/256 e viene venduto a circa 170 euro ed ha quindi un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Se volete però potete risparmiare qualcosa acquistando la versione 8/128 a 149 euro.

Giudizio finale