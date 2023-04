Recensione Jabra Elite 4: Jabra migliora le sue cuffie economiche

Nel corso degli ultimi anni ho avuto la fortuna di poter provare quasi tutte le cuffie realizzate da Jabra ed ho potuto apprezzare il costante miglioramento sia sotto il punto di vista costruttivo che della qualità audio. A marzo 2023 Jabra ha presentato le nuove Elite 4 che si prefiggono lo scopo di migliorare le già ottime Elite 3. Ho usato le nuove Jabra Elite 4 per un paio di settimane, ne scopriamo i dettagli nella recensione completa.

Videorecensione in 1 minuto – Short

Cosa c’è nella scatola – Confezione e accessori

Le Jabra Elite 4 sono vendute in una confezione classica che contiene al suo interno una dotazione altrettanto classica e composta di auricolari, custodia, cavo USB a USB-C per la ricarica (sarebbe stato gradito un cavo con doppia porta USB-C) e 3 gommini in silicone EarGels.

Come avevo detto anche nella recensione delle Elite 4 Active, si sarebbe potuto fare qualcosa in più per i tagli dei gommini.

Come sono fatte – Costruzione e design

Due degli aspetti che mi sono sempre piaciuti delle Jabra sono qualità costruttiva e comodità. Le Jabra Elite 4 sono degli auricolari TWS davvero ben costruiti che si differenziano per un formato in-ear particolarmente compatto e che trovo molto comodo da indossare, anche per lunghe sessioni. Le cuffie si incastonano perfettamente all’interno della conca del padiglione auricolare, questo posizionamento unito al formato in-ear regala stabilità e comodità. Le dimensioni compatte (20,1 mm x 27,2 mm x 20,8 mm) e il peso di 4,6 grammi completano un’ergonomia davvero impeccabile.

Sulla parte esterna delle cuffie è inserito un tasto fisico che ci permette di gestire le varie funzionalità delle cuffie. Ho apprezzato la scelta di non optare per i tasti soft touch, i bottoni fisici garantiscono una maggior precisione ed evitano tocchi involontari, soprattutto quando si è in movimento. Sempre sulla parte esterna delle cuffie troviamo anche 4 microfoni che garantiscono un’ottima qualità in chiamata.

Infinite, gli auricolari sono certificati IP55 con una protezione contro pioggia, gocce d’acqua e polvere.

Eccellente la costruzione del case che col suo formati compatto (64,15 mm x 28,47 mm x 34,6 mm) ed un peso di 33 grammi è comodo da trasportare e facile da mettere in a tasca. Sul retro del case è presente una porta USB-C per la ricarica, manca la compatibilità con la ricarica wireless.

Come suonano – Qualità audio e ANC

Valutare delle cuffie è sempre abbastanza difficile, ma ci sono alcuni brand che riescono sempre a mettere tutti d’accordo, fra questi c’è sicuramente Jabra che può contare su una qualità audio molto buona e su un ottimo bilanciamento del profilo audio.

La resa sonora delle Jabra Elite 4 è davvero buona grazie al driver da 6 mm che riesce a garantire alti e medi ben puliti e sempre bilanciati e bassi presenti ma mai esagerati. La copertura dello spettro sonoro è quindi soddisfacente e permette di avere una resa ottima con tutti i vari stili musicali ed anche nell’ascolto di film e serie TV. Naturalmente ottimo anche l’audio in chiamata.

A fare la differenza, vista la categoria di prezzo, è il buon funzionamento della cancellazione del rumore ANC che riesce a ridurre efficacemente i rumori ambientali e, combinata al formato in-ear, a garantire un buon isolamento in modo da favorire concentrazione ed ascolti senza disturbi. L’ANC funziona bene, in maniera equiparabile a quello di altri modelli della stessa fascia di prezzo, ma ha il vantaggio di non intaccare eccessivamente la qualità audio.

Ho usato le nuove Elite 4 del 2023 con iPhone e Android e con entrambi ho avuto risultati equiparabili in termini di qualità. Su Android e Windows spiccano però le funzionalità legate alla connettività rapida che permettono di effettuare il pairing iniziale in maniera facilitata ed in pochi istanti.

Nell’utilizzo quotidiano poi è possibile sfruttare l’app Jabra Sound+ per andare ad ottenere un migliore livello di personalizzazione e modificare i profili audio ed i tocchi. Ottima anche la connessione Bluetooth 5.2 che risulta rapida, veloce e stabile.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Lato autonomia le Elite 4 si comportano bene ed offrono un’autonomia in linea con i prodotti concorrenti. Possiamo usare gli auricolari per circa 5 ore con ANC e 7 ore senza riduzione del rumore, a questo si aggiungo 22/28 ore aggiuntive grazie alla ricarica del case. Nel complesso arriviamo a circa 30 ore di media, un’autonomia buona.

La ricarica completa richiede parecchio tempo, circa 3 ore e mezza per una ricarica completa. Fortunatamente però con 10 minuti di ricarica nel case gli auricolari riescono ad offrire un’ora intera di riproduzione.

Conclusioni – A chi le consiglio

Le Jabra Elite 4 suonano bene e sono capaci di offrire una buona modalità ANC. Non hanno l’effetto WOW tipico di altri produttori, ma sono degli auricolari concreti e perfetti per ogni tipologia di utilizzo. Il prezzo? 99 euro, sicuramente corretto.

Immagini delle cuffie Jabra Elite 4

Giudizio finale