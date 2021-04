Recensione cuffie on ear Fresh ‘n Rebel Code ANC: belle e con ANC

Nel corso di questo 2021 ho avuto modo di testare molte cuffie e di aggiornare la guida all’acquisto delle cuffie, nell’ultima settimana ho usato le Fresh ‘n Rebel Code ANC, delle cuffie Bluetooth on ear dotate di uno splendido design e di una valida riduzione attiva del rumore ANC.

Videorecensione Fresh ‘n Rebel Code ANC

Confezione ed accessori

La scatola delle Code ANC è ben realizzata e contiene al suo interno una valida dotazione di accessori che permette di godersi al meglio le cuffie. All’interno della confezione troviamo infatti, oltre alle cuffie ben protette, un utile manuale di istruzioni che spiega come usare al meglio le varie funzionalità, un cavo USB USB-C per la ricarica, un cavo con doppio jack audio da 3,5 mm ed un sacchetto per il trasporto. Ho apprezzato il fatto che i cavi, sia USB che jack, vadano a riprendere il colore del prodotto, dettaglio che sottolinea l’attenzione del produttore ai dettagli.

Design e costruzione

Trovare delle cuffie abbastanza economiche, non direi economiche visto che le Code ANC vengono vendute a 99 euro, davvero ben costruite non è facile. Queste on ear di Fresh ‘n Rebel sono un prodotto realizzato finemente e di ottima qualità.

Il design è sobrio, pulito ed elegante e caratterizza le cuffie con uno stile molto piacevole e capace di adattarsi perfettamente a differenti usi e differenti stili. La colorazione Ruby Red che abbiamo testata è perfetta per un pubblico maschile e femminile con la voglia di portare colore, ma sono disponibili molte altre colorazioni fra cui blu, rosa, verde sabbia e grigio. La plastica esterna lucida con dettagli opachi è davvero carina e resistente.

La struttura è realizzata principalmente in plastica ma si differenzia per una solidità importante, garantita anche dalla struttura interna in alluminio, e per gli ottimi dettagli tecnici. All’interno dell’archetto, realizzato con una finitura morbida in silicone davvero comoda, troviamo una piastra in alluminio che migliora la resistenza e permette di regolare agevolmente la misura delle cuffie. I padiglioni on ear sono molto confortevoli grazie alla realizzazione in pelle vegana super soffice, e capace di assorbire al meglio l’umidità, ed al meccanismo di rotazione che permette una leggera inclinazione personalizzabile e che consente di trovare la giusta angolazione per le proprie orecchie. Sui padiglioni troviamo, sul sinistro, presa USB-C e tasto ANC e, sul destro, jack audio da 3,5 mm, tasti del volume e power. I tasti funzionano bene e sono precisi anche se risultano abbastanza plasticosi.

I padiglioni morbidi, l’imbottitura in silicone dell’archetto ed il peso di soli 220 grammi rendono l’ergonomia delle cuffie molto buona e risultano sempre piacevoli da indossare e mai fastidiose, anche se indossate per lunghi periodi.

Le Code ANC sono dotate anche di un meccanismo che permette la chiusura dei padiglioni auricolari e che riduce quindi le dimensioni delle cuffie per renderle più facilmente trasportabili in una borsa o in uno zaino.

Qualità audio ed utilizzo

Le Fresh ‘n Rebel Code ANC possono contare su una buona qualità audio che permette di utilizzarle, senza troppe pretese da audiofili, per ascoltare la musica e per godersi film, serie TV e podcast a casa, sui mezzi o in mobilità. Le cuffie sono quindi perfette per il tempo libero e permettono di godersi un buon ascolto ed un buon isolamento dal mondo esterno.

Nel complesso la qualità della riproduzione musicale è buona con alti e medi abbastanza precisi, ma non perfetti, e con bassi abbastanza predominanti. Le ho utilizzate per vari stili musicali e risultano più adatte a stili moderni e meno idonee alla musica classica dove qualche volta faticano a dare risalto agli strumenti.

La connessione avviene tramite Bluetooth 5.0 e risulta sempre stabile e precisa e non ho mai riscontrato alcun problema di collegamento. Buono il supporto ai codec SBC e AAC, anche se manca l’aptX. Perfetto il funzionamento quando sono in utilizzo con il cavo jack da 3,5 mm.

Buona la qualità delle chiamate grazie ai microfoni integrati che garantiscono un audio soddisfacente, anche in ambienti mediamente rumorosi.

Funzioni smart e riduzione del rumore

Essendo delle cuffie on ear non riescono a garantire l’isolamento delle cuffie over-ear, questa struttura dei padiglione infatti lascia maggiore spazio ai rumori esterni e qui entra in gioco la riduzione attiva del rumore ANC.

La riduzione del rumore realizzata da Fresh ‘n Rebel sulle Code ANC permette di una buona cancellazione del rumore che riesce ad ridurre efficacemente i rumori esterni e si comporta bene soprattutto per le frequenze più basse e per i suoni costanti.

La riduzione quindi è perfetta per l’utilizzo nel traffico e sui mezzi e ci consente di attenuare i rumori esterni senza impattare eccessivamente sulla qualità audio. Con l’ANC attivo la musica risulta leggermente più ovattata ma nulla di esagerato.

Le funzioni smart sono ridotte e ci consentono di gestire il volume e le tracce musicali, rispondere e riattaccare alle chiamate ed attivare l’assistente vocale. Tutte queste le funzioni girano bene e non ho mai avuto alcun problema nell’utilizzarle.

Batteria ed autonomia

Le Fresh ‘n Rebel sulle Code ANC vantano una buona autonomia: 30 ore senza ANC e 17 ore riduzione attiva del rumore. In entrambi i casi quindi abbiamo la possibilità di utilizzarle per almeno un paio di giorni prima di correre al caricabatterie. Se utilizzate con cavo jack funzionano anche con batteria scarica ed è un’ottima cosa se le utilizzate collegate ad un PC.

La ricarica avviene tramite la porta USB-C presente nel padiglione sinistro ed impiega un paio di ore per essere completata.

Prezzo

Le Fresh ‘n Rebel sulle Code ANC hanno un prezzo ufficiale di 99 euro e sono acquistabili su Amazon o sul sito del produttore. Il rapporto qualità-prezzo è buono e molto interessante per la categoria on-ear che non offre molti prodotti con ANC.

Conclusioni – A chi le consiglio

Nel complesso le cuffie Fresh ‘n Rebel sulle Code ANC sono delle buone on-ear dotate di un design piacevole e di una buona costruzione ed in grado di distinguersi fra le poche on-ear disponibili sul mercato per la buona qualità audio e per l’efficace riduzione attiva del rumore.

Immagini di Fresh ‘n Rebel Code ANC

