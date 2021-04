Recensione cuffie Coumi ANC-860: TWS con ANC a 36 euro?

Ho utilizzato per una settimana le cuffie true wireless Coumi ANC-860, degli auricolari Bluetooth dotati di riduzione attiva del rumore e venduti ad un prezzo davvero allettante: 36 euro! Vi racconto com’è andata questa settimana di prove e test nella recensione completa delle cuffie Coumi ANC-860.

Premetto che nel corso degli ultimi anni ho provato molte cuffie e spesso e volentieri mi sono ritrovato fra le mani delle cuffie economiche dalle grandi promesse ma dalla poca sostanza. Queste Coumi invece, nonostante il prezzo economico, riescono a comportarsi bene ed offrono una qualità dell’audio buona ed una efficace riduzione attiva del rumore.

Nella scatola troviamo tutto il necessario

All’interno della scatola troviamo la dotazione classica di tutte le cuffie wireless: cuffie, custodia di ricarica con laccio in finta pelle, cavo USB USB-C per la ricarica, 3 differenti misure di gommi ed un po’ di manualistica. Il piccolo manuale torna comodo, e vi servirà nei primi giorni di utilizzo, perché spiega come utilizzare al meglio le funzionalità smart ed i singoli e doppi tocchi sul pulsante soft touch dei due auricolari.

Le cuffie sono ben realizzate

Gli auricolari sono realizzati interamente in plastica e si caratterizzano per un design bombato, semplice e piacevole. Nel complesso la qualità realizzativa è buona e le cuffie risultano davvero molto comode da indossare, una volta scelto il gommino giusto, e mai fastidiose grazie al peso ridotto. La forma allungata permette di avere un triplo appoggio sull’orecchio che rende gli auricolari particolarmente stabili e fissi, le ho usate anche per correre e non ho mai avuto problemi di stabilità o la sensazione di perderle. Per quanto riguarda i dettagli costruttivi, troviamo sulla parte esterna il logo del produttore, un LED che indica lo stato di funzionamento delle cuffie, un tasto soft touch per il controllo delle varie funzionalità ed il microfono per la riduzione del rumore ambientale. Internamente invece troviamo un secondo microfono per la riduzione del rumore, il microfono per le chiamate ed i pin per la ricarica.

Il pulsante soft touch posto sulla parte esterna di entrambi gli auricolari da accesso alle funzioni smart, il funzionamento è abbastanza preciso anche se mi è capitata qualche imprecisione nella rilevazione del singolo o del doppio tap.

La custodia è voluminosa ma nel complesso ben realizzata e comunque facile da mettere nella tasca di una giacca o in una borsa. Utile e piacevole, anche in termini di design, l’aggiunta del cordino in pelle che permette quindi di attaccare la custodia a zaini, borse o ai jeans. Sul retro della custodia è posizionata una porta USB-C per la ricarica. La scelta più strana, in termini costruttivi, è legata alla posizione del LED di funzionamento che è “nascosto” all’interno della custodia, oltretutto manca una chiara indicazione della carica residua.

L’audio è sufficiente e l’ANC fa il suo dovere

Acquistando un paio di cuffie da 30 euro è lecito non attendersi miracoli sotto il profilo audio e di riduzione del rumore. Gli auricolari TWS Coumi ANC-860 nel complesso suonano sufficientemente bene e con la modalità di utilizzo standard, quindi senza riduzione del rumore, hanno un suono di discreta qualità con alti e medi ben bilanciati anche se con bassi leggermente carenti. Le ho usate per ascoltare musica e vedere qualche serie TV e devo dire che la qualità del suono è apprezzabile e suonano bene tenuto conto al prezzo di vendita. I problemi più grossi sono relativi al leggero ritardo nella riproduzione, dettaglio che le rende poco adatte a determinate tipologie di utilizzo, come ad esempio il gaming online.

La riduzione attiva del rumore ANC, davvero difficile da trovare in prodotti così economici, fa abbastanza bene il suo dovere e riesce a filtrare in maniera abbastanza efficace suoni e brusii di sottofondo fino a 28 decibel andando però a tagliare in maniera importante le frequenze più basse. L’isolamento e la riduzione del rumore beneficiano sicuramente della forma in-ear degli auricolari che riduce naturalmente alcune frequenze grazie al noto effetto “tappo”.

Sufficiente l’audio in chiamata, sia in entrata che in uscita. Le chiamate risultano chiare e comprensibili, anche se non brillano per qualità e pulizia dell’audio.

Le funzioni smart sono ridotte all’osso

Le Coumi ANC-860 non hanno un’applicazione dedicata e non è quindi possibile andare a modificarne le funzionalità o cambiarne equalizzatori e profili audio. Le funzioni smart sono gestite completamente con i tocchi sulla parte touch esterna delle cuffie e ci permettono di eseguire le funzioni più classiche. Con i vari tocchi, singoli o doppi, riusciamo a passare fra la modalità normale e quella con ANC attivo, gestire play/pausa, volume e traccia, rispondere e riattaccare durante le chiamate e ci consentono di richiamare l’assistente vocale. Le ho testate con iPhone 12 Pro Max e tutto è funzionato regolarmente, anche l’attivazione di Siri.

L’autonomia è davvero buona

Le cuffie montano al loro interno una batteria 35 mAh che ci consente di utilizzarle per poco più di 4 ore con volume medio alto e riduzione attiva del rumore, con l’ANC disattivata si arrivano a coprire circa 6 ore di utilizzo. La custodia invece dispone di una batteria da 720 mAh che ci permette di estendere l’autonomia di ulteriori 40 ore.

Costano poco

Le cuffie Coumi ANC-860 hanno un prezzo ufficiale di 36,99 euro e sono acquistabili direttamente su Amazon. Il rapporto qualità-prezzo è davvero interessante, soprattutto se si considera la presenza dell’ANC che è davvero rara in questa fascia di prezzo.

Conclusioni – A chi consiglio le Coumi ANC-860

Nel complesso le Coumi ANC-860 sono delle buone cuffie economiche e sono in grado di offrire anche una riduzione del rumore sufficiente. La qualità audio non è eccezionale, ma l’autonomia è buona ed il design è piacevole ed accattivante.

Le consiglio a chi cerca delle cuffie TWS con riduzione attiva del rumore ANC economiche e ben costruite e dotate di un’ottima autonomia.

