Recensione Crucial X8: l’SSD portatile definitivo da 1 TB

La continua evoluzione degli SSD, ed il miglioramento delle loro performance, ha portato una vera rivoluzione anche nel settore dei dischi esterni. Al giorno d’oggi non è più necessario acquistare HDD esterni per avere molto spazio a disposizione, è più conveniente affidarsi ad SSD esterni ad altissime prestazioni, come il Crucial X8 da 1 TB.

Crucial X8 è un SSD portatile basato su un disco esterno NVMe dotato di interfaccia USB-C 3.2 Gen 2. Questa tipologia di interfaccia permette di raggiungere le massime velocità di trasferimento dati possibili su SSD e garantisce prestazioni elevate con la possibilità di trasferire enormi quantità di dati in pochi secondi. Scopriamo tutti i dettagli di uno dei migliori SSD esterni nella recensione di Crucial X8.

Confezione

La scatola di piccole dimensioni racchiude un contenuto limitato: SSD, cavo USB-USB type C ed un piccolo manuale di istruzioni.

Design, costruzione e specifiche tecniche

Crucial ha realizzato un disco esterno di elevata qualità costruttiva che combina alluminio anodizzato e bordi in plastica morbida. Il corpo unibody del case è realizzato quasi interamente in alluminio, grazie a questo materiale si riesce a proteggere meglio il disco da eventuali urti e a garantire una più efficace dissipazione del calore. La scocca non ha certificazioni IPxx ma è testata per resistere a cadute da un’altezza di 2 metri e per sopportare urti, vibrazioni e temperature estreme. La bontà costruttiva ci permette di portare con noi il disco esterno senza troppi pensieri per i danni che potrebbe subire durante il trasporto e ci toglie il peso della preoccupazione dell’integrità dei nostri preziosi dati.

Il design del prodotto è minimal e moderno e si caratterizza per linee semplici, superfici pulite ed angoli morbidi. Sulla scocca è presente solamente una striscia in metallo lucido col logo del produttore, non ci sono LED di funzionamento che sarebbe potuto tornare utile. Eccezionalmente compatte le dimensioni, parliamo di soli 11 x 1,1 x 5,3 cm e meno di 100 grammi di peso, che rendono il prodotto non sono estremamente facile da trasportare ma addirittura tascabile.

Dentro al corpo il alluminio è alloggiato un disco SSD NVMe Crucial P1 con NAND QLC. Questa tipologia di memoria consente di ottenere prestazioni elevate e durabilità nel tempo impensabili solo fino ad un paio di anni fa. Crucial X8 è disponibile in due differenti tagli di memoria: 500 GB ed 1 TB. Nella versione da 1 TB di memoria lo spazio effettivamente a disposizione è di 930 GB.

Utilizzo e prestazioni

Crucial ha dichiarato una velocità massima di lettura sequenziale di 1050 MB/s per X8. Un valore decisamente elevato e confermato dai test eseguiti tramite CrystalDiskMark durante i quali abbiamo raggiunto un valore di 1025 MB/s. Impressionanti anche i dati sulla velocità massima di scrittura sequenziale che si attestano attorno agli 850 MB/s.

I dati dei test confermano la bontà del prodotto e le prestazioni assolutamente convincenti in termini di lettura e scrittura su disco. Per raggiungere però questo livello di performance non è sufficiente collegare il disco ad una semplice porta USB, è necessario avere alle spalle un PC/Mac in grado di supportarvi pienamente nelle fasi di lettura e scrittura.

Generalmente, Crucial X8 collegato ad un buon PC è in grado di garantire in ogni caso prestazioni eccellenti, sia in fase di lettura che di scrittura, e vi permetterà di portare sempre con voi un grande quantità di dati e, soprattutto, di trasferirli in poco tempo.

La connessione avviene tramite una porta USB Type C 3.2 Gen 2: il massimo degli standard attuali per quanto riguarda le velocità di lettura e scrittura. Questa tipologia di connessione potrebbe però venire limitata dai vostri hardware attuali, una USB 3.0 classica arriva a 400-450 MB/s in lettura e scrittura, ma questa scelta costruttiva consentirà di sfruttare il disco per anni e di avere prestazioni sempre ottimali anche sui vostri prossimi PC e Mac.

Prezzo

Crucial X8 è disponibile in con due differenti tagli di memoria: 500 Gb ed 1TB, che vengono venduti rispettivamente a 130 e 155 euro. Il prezzo non è sicuramente dei più economici ma è sicuramente in linea con quanto offerto da un prodotto di qualità largamente superiore alla media e con prestazioni a dir poco ottime. Vista la differenza di prezzo, vi consigliamo di acquistare la versione da 1 TB.

Conclusioni

Crucial X8 da 1 TB è il disco esterno perfetto ed uno dei migliori SSD esterni sul mercato: facile da trasportare, bello, robusto, con tanto spazio a disposizione per i nostri dati ed in grado di offrire prestazioni elevate in lettura e scrittura. Il disco interno NVMe e la connettività tramite USB Type C 3.2 Gen 2 garantiscono performance al top che ci permettono di muovere grandi quantità di dati in tempi ridotti, a patto però di avere un hardware all’altezza della situazione.