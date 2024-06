Anche se di norma è un componente dalla buona durata e longevità, è possibile che l’utente di uno smartphone Apple sia nelle condizioni di dover sostituire la batteria dell’amato iPhone. Ma quanto costa cambiare la batteria dell’iPhone?

Diciamo subito, al fine di rispondere puntualmente a tale quesito, che il costo per la sostituzione della batteria di un iPhone varia a seconda del modello e, in aggiunta, se la sostituzione viene effettuata da Apple o da un centro di assistenza autorizzato.

Cerchiamo dunque di approfondire separatamente i due scenari, cominciando dalla sostituzione effettuata direttamente da Apple.

Costo della sostituzione della batteria dell’iPhone da Apple

Il costo del cambio batteria dell’iPhone da parte di Apple cambia a seconda del modello. Questa tabella riassuntiva può fornirti una stima di massima:

iPhone 14 Pro Max, Pro, Plus e 15: 109€

iPhone 14, 13 Pro Max, Pro e 12 Pro Max: 89€

iPhone 13, 12, 11 e SE (2a generazione): 79€

iPhone SE (1a generazione), iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus e modelli precedenti: 55€.

Ad ogni modo, ricordiamo come quelli di cui sopra siano costi di mero riferimento e che per ottenere un preventivo è necessario ricorrere alla pagina del sito Apple sull’assistenza per batteria di iPhone.

Qui si rammenta come Apple possa sostituire la batteria dell'iPhone a pagamento e che la garanzia non copre comunque le batterie usurate dal normale utilizzo. Inoltre, l’iPhone è idoneo alla sostituzione della batteria senza costi aggiuntivi se hai AppleCare+ e se la batteria del prodotto mantiene meno dell'80% della sua capacità originale.

Usufruire del servizio Apple di sostituzione della batteria è molto semplice. Basta infatti:

fissare un appuntamento in un Apple Store o in un Centro Assistenza Autorizzato Apple;

organizzare l'invio del prodotto direttamente a Apple;

parlare con un o una consulente del supporto Apple per saperne di più.

Per quanto concerne un preventivo per la sostituzione della batteria dell’iPhone, dalla stessa pagina sarà possibile utilizzare lo strumento “Ottieni un preventivo” per verificare i costi potenziali.

Ricordiamo, come precisato da Apple, che le tariffe per l'assistenza vengono applicate se ricevi assistenza presso un Apple Store o se spedisci il tuo prodotto direttamente a Apple. Altri service provider potranno dunque applicare tariffe diverse: dunque, in questo caso ti consigliamo di rivolgerti direttamente a loro per un preventivo.

Tutto ciò premesso, Apple ricorda anche che

Esamineremo il tuo prodotto dopo averlo ricevuto e ti confermeremo il costo dell'assistenza. Se il tuo iPhone presenta un danno che impedisce la sostituzione della batteria, come ad esempio lo schermo incrinato, sarà necessario risolvere il problema prima della sostituzione della batteria. In alcuni casi la riparazione potrebbe essere a pagamento.

Costo della sostituzione della batteria dell’iPhone da parte di un centro di assistenza autorizzato

Le cose sono un po' diverse per quanto concerne il costo della sostituzione della batteria dell’iPhone da parte di un centro di assistenza autorizzato.

Anche se è sempre bene richiedere un preventivo, poiché non esiste un listino che possa valere per tutti allo stesso modo, rileviamo come i prezzi tendano ad essere di solito leggermente superiori o in linea con quelli che sopra abbiamo esposto per quanto concerne la sostituzione della batteria da parte di Apple.

Ricordiamo però che non sempre il centro autorizzato potrà optare per la sostituzione della batteria e che i prezzi e le indicazioni sopra riportate si riferiscono alla sostituzione con una batteria originale Apple.

Se inoltre la batteria del tuo iPhone è danneggiata a causa di un danno fisico o di liquidi, la sostituzione potrebbe essere più costosa.