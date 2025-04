PVY Z20 Pro Evo: La bici elettrica che punta su sensore di coppia e versatilità

Il panorama della mobilità urbana ed extraurbana si arricchisce di un nuovo protagonista: la PVY Z20 Pro Evo, una bicicletta elettrica pieghevole che promette di ridefinire gli standard di praticità, potenza e tecnologia. Progettata per rispondere alle esigenze di pendolari, escursionisti e fan della mobilità sostenibile, questa e-bike introduce soluzioni innovative che la rendono unica nel ricco e competitivo mercato delle biciclette elettriche.

Rivoluzione nella Pedalata Assistita: Debutta il Nuovo Sensore di Coppia

Una delle caratteristiche più interessanti della PVY Z20 Pro Evo è l’integrazione di un sensore di coppia avanzato. A differenza dei tradizionali sensori di velocità, questo sistema misura con precisione la forza impressa sui pedali, traducendo il tutto in un’assistenza alla pedalata che viene erogata con potenza istantanea e proporzionale. Questa tecnologia segna un passo avanti significativo nell’esperienza di guida delle e-bike pieghevoli, offrendo una pedalata più naturale, morbida ed intuitiva.

L’introduzione di un sensore di coppia in una bici di questa categoria di prezzi evidenzia in maniera importante l’attenzione di PVY nella progettazione di bici una qualità di guida superiore alla media del mercato.

Potenza e Autonomia al Servizio della Mobilità

Sotto il telaio in lega di alluminio, la PVY Z20 Pro Evo monta un motore brushless da 250W, in grado di erogare un’accelerazione notevole e che permette di affrontare con agilità diversi tipi di terreno, dalle strade cittadine ai sentieri extraurbani, fino allo sterrato più impegnativo dove entrano in gioco le ruote fat che garantiscono stabilità e tenuta di strada. Il motore è quindi completamente legale ed eroga velocità massima è limitata a 25 km/h e consente di affrontare salite con una pendenza fino a 15°. È interessante sottolineare che, nonostante non sia legale in Italia, è possibile anche sbloccare il motore ed aumentare la potenza fino ad un massimo di 500W. Dopo lo sblocco abbiamo quindi una bici molto più potente ed in grado di offrire velocità massime più alte e una maggiore spinta in fase di pedalata.

L’autonomia è un altro punto di forza di questa e-bike. La batteria al litio da 36V e 14.5Ah garantisce una percorrenza fino a 80 km con una singola carica. In modalità di pedalata assistita (PAS), l’autonomia può estendersi addirittura fino a 120 km, mentre in modalità completamente elettrica si attesta tra i 50 e i 60 km. Questi dati rendono la Z20 Pro Evo una soluzione affidabile sia per gli spostamenti quotidiani che per le escursioni nel tempo libero. Il tempo di ricarica della batteria è di circa 5 ore e, nel classico utilizzo misto quotidiano, possiamo stimare una autonomia di circa 80/100 km.

Design Pieghevole e Componentistica di Qualità per la Vita Dinamica

La natura pieghevole della PVY Z20 Pro Evo rappresenta un vantaggio notevole per chi vive in città e si sposta sui mezzi e per chi ha la necessità di trasportare facilmente la bicicletta, magari nel portabagagli dell’auto. Il meccanismo di piegatura permette di ridurre l’ingombro in pochi semplici passaggi e consente di piegare anche il manubrio al fine di ridurre al minimo lo spazio occupato. Il peso di soli 22,5 kg, garantito dal buon telaio in lega di alluminio in grado di reggere un carico fino a 150 kg, la rende poi facile da trasportare e mai eccessivamente impegnativa per spostamenti prolungati.

La bicicletta è equipaggiata con pneumatici fat da 20 pollici che offrono ottima trazione, stabilità e tenuta eccezionali ed un migliore assorbimento degli urti rispetto a ruote tradizionali. Le ruote fat sono accompagnate un valido sistema frenante con disc frontale e disco posteriore per una frenata sicura ed efficace in ogni condizione di utilizzo, naturalmente quando vengono azionati i freni, grazie alle classiche leve sul manubrio, viene interrotta l’erogazione del motore. Frontalmente trova posto una forcella ammortizzata in acciaio per un maggiore comfort su terreni irregolari e sulla parte posteriore troviamo un cambio a 7 velocità che offre la flessibilità necessaria per affrontare diverse pendenze e ritmi di pedalata senza faticare eccessivamente.

Completano la dotazione i parafanghi, cavalletto laterale, fanale anteriore e luce di frenata posteriore ed un bel display LCD che fornisce informazioni su velocità, livello della batteria e distanza percorsa, consentendoci di monitorare costantemente tutti i dati.

Dal display riusciamo a gestire le tre modalità di guida: Pedalata Assistita (PAS), Completamente Elettrica e Pedalata Manuale, che offrono una buona differenziazione e permettono quindi di personalizzare l’esperienza di guida in base al proprio stato di forma e del percorso che dobbiamo affrontare.

Un’E-Bike Versatile per Diverse Esigenze

La PVY Z20 Pro Evo si rivolge a un pubblico molto ampio e può essere la scelta ideale per:

Pendolari alla ricerca di un mezzo di trasporto pratico, facile da trasportare e poco ingombrante .

alla ricerca di un mezzo di trasporto . Appassionati di attività all’aria aperta che desiderano affrontare percorsi misti con il supporto dell’elettrico.

che desiderano affrontare con il supporto dell’elettrico. Sostenitori della mobilità sostenibile che vedono nella e-bike una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali.

che vedono nella e-bike una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali. Studenti e professionisti che necessitano di un mezzo di trasporto affidabile ed efficiente .

che necessitano di un mezzo di trasporto . Viaggiatori in camper e caravan che cercano una compagna di avventura portatile.

Conclusioni: Un Nuovo Standard per la Mobilità Elettrica Pieghevole?

La PVY Z20 Pro Evo è una bici elettrica che sembra destinata a riscontrare un discreto successo nell’affolato mercato delle e-bike pieghevoli grazie a novità interessanti come il nuovo sensore di coppia, a una batteria di lunga durata, a un design pratico e pieghevole e a una componentistica di qualità. Molto interessante anche il prezzo di vendita, la trovate sul sito del produttore a soli 799 euro, a questo prezzo diventa una scelta eccellente viste le caratteristiche tecniche e le innovazioni introdotte.

Specifiche Tecniche di PVY Z20 Pro Evo:

Motore: 36V/250W brushless (fino a 500W sbloccato)

36V/250W brushless (fino a 500W sbloccato) Sensore di Coppia: Sì

Sì Batteria: 36V 14.5Ah Litio

36V 14.5Ah Litio Autonomia (PAS): Fino a 120 km

Fino a 120 km Autonomia (Elettrica): 50-60 km

50-60 km Tempo di Ricarica: 5 ore

5 ore Velocità Massima: 25 km/h

25 km/h Telaio: Lega di Alluminio

Lega di Alluminio Freni: Disco Meccanico (anteriore e posteriore)

Disco Meccanico (anteriore e posteriore) Pneumatici: 20″ * 2.5

20″ * 2.5 Cambio: 7 velocità

7 velocità Display: SLHN-P8 Smart Display

SLHN-P8 Smart Display Peso Netto: 22.5 kg

22.5 kg Carico Massimo: 150 kg