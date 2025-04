Problemi per Apple: un clone di Blue Prince si fa strada nell’App Store iOS

Nel mondo dei videogiochi, la battaglia tra originalità e imitazione continua a essere attuale. La questione è emersa con la scoperta di un clone non ufficiale di Blue Prince, un gioco molto atteso, che ha trovato posto nell’App Store di Apple. Questo episodio solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli e sulle responsabilità dei produttori di contenuti digitali.

Un gioco atteso e il suo controverso clone

Il titolo Blue Prince è sviluppato da Dogubomb e pubblicato da Raw Fury. Attualmente, il gioco è accessibile solo sulle piattaforme Steam, Xbox e PlayStation, ma un imitatore ha fatto capolino sullo store di Apple. I creatori hanno annunciato via social media di aver ricevuto segnalazioni riguardo a giochi che si presentano come Blue Prince su iOS. Questo non è un caso isolato, dato che in passato Apple ha già assistito a simili situazioni con altri giochi famosi.

L’immediata indagine ha rivelato che basta cercare “Blue Prince” nell’App Store per trovare l’app non ufficiale al primo posto nei risultati. Quest’ultima presenta un’icona che ricorda quella di una possibile versione mobile ufficiale del gioco, e le immagini di anteprima sembrano effettivamente estratte dal titolo originale. La descrizione del clone corrisponde anche a quella presente su Steam, creando confusione per gli utenti.

Dopo un’analisi più approfondita, è emerso che il venditore dell’app è un certo Samet Altinay, di cui non si trovano legami con il titolo originale. Inoltre, i diritti d’autore sono attribuiti a DogBomb, suggerendo ulteriori irregolarità nella creazione del clone.

Test del clone: un’esperienza di gioco traballante

Per comprendere appieno la situazione, è stato acquistato il clone di Blue Prince, disponibile al prezzo di 9,99 dollari. L’installazione è stata effettuata su un iPhone 16 Pro per un test diretto. Dopo pochi minuti di gioco, è emerso che il clone è una versione poco modificata del gioco originale, arricchita da alcune funzionalità adatte ai dispositivi mobili, come la presenza di un joystick virtuale.

Tuttavia, l’esperienza di gioco ha rivelato problematiche evidenti. Un bug notevole si è manifestato quando, tentando di attraversare una porta, il giocatore è “caduto” attraverso il pavimento, compromettendo gravemente la fruibilità del gioco. Questo problema non è isolato; la pagina del clone sull’App Store riporta soltanto una recensione, nella quale l’utente lamenta un’esperienza simile.

La posizione di Apple e l’avviso di Dogubomb

In risposta a una richiesta di commento, Apple non ha fornito dichiarazioni ufficiali. La questione solleva interrogativi sull’efficacia dei meccanismi di controllo nell’App Store, già critici in passato per l’apparizione di copie di giochi noti, come Wordle e Palworld. Al momento, il clone di Blue Prince occupa la posizione numero 8 tra le app a pagamento nella categoria Intrattenimento su iOS.

Dogubomb e Raw Fury hanno comunicato che non è al momento prevista un’app ufficiale per iOS, invitando gli utenti a non acquistare o scaricare questi cloni. “Non abbiamo notizie su altre piattaforme al momento, ma se ci saranno sviluppi, faremo un annuncio ufficiale,” hanno dichiarato.

La situazione attuale evidenzia sfide significative nell’ambito della distribuzione digitale e della protezione della proprietà intellettuale. In un contesto dove il confine tra originale e imitazione si fa sempre più sottile, è fondamentale che i consumatori siano avvisati e informati sui contenuti che decidono di scaricare.