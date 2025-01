Problemi con WhatsApp su iPhone: come risolvere il bug che blocca l'installazione

Un numero crescente di utenti iPhone ha segnalato difficoltà durante l'installazione o la reinstallazione di WhatsApp. Molti si ritrovano intrappolati in una schermata di benvenuto, incapaci di procedere oltre. Questo articolo offre una soluzione chiara e semplice a questo problema, legato a un bug dell'applicazione.

Un bug di WhatsApp che crea confusione

Molti utenti che utilizzano WhatsApp su iPhone hanno recentemente riscontrato un problema che si manifesta quando tentano di completare l'installazione dell'app. In particolare, quando arriva il momento di ricevere il messaggio di benvenuto, alcuni utenti rimangono immobilizzati sulla schermata apposita. Questo inconveniente è causato da un errore nel software, legato all'impostazione delle dimensioni del testo su iOS.

Il sistema operativo di Apple permette agli utenti di ingrandire il testo per facilitare la lettura. Questa opzione è disponibile nelle impostazioni di accessibilità del dispositivo e, sebbene sia molto utile per molte persone, non è stata considerata adeguatamente dagli sviluppatori di WhatsApp durante la progettazione dell'app. Quando un utente installa o reinstalla WhatsApp, il fatto di avere il testo più grande selezionato porta a un malfunzionamento che blocca l'interfaccia, impedendo di accedere ai pulsanti necessari per procedere.

La soluzione semplice per sbloccare WhatsApp

Per risolvere la situazione e procedere con l'uso di WhatsApp, è possibile seguire un metodo diretto. La prima azione da intraprendere consiste nel chiudere l'app. Dopodiché, è necessario navigare verso le impostazioni del proprio iPhone. All'interno di quest'area, gli utenti dovranno cercare e selezionare la voce "Accessibilità".

Successivamente, l'utente deve entrare nella sezione "Schermo e dimensioni del testo". Qui troverà l'opzione "Schermo più grande". Disattivando questa funzione, si permetterà al sistema di ridurre le dimensioni del testo. Una volta completato questo passaggio, sarà sufficiente tornare su WhatsApp. In questo momento, i pulsanti che in precedenza non erano visibili ricompariranno, consentendo all’utente di completare il processo di installazione. È importante notare che, qualora lo desideri, l'utente potrà riportare in seguito le impostazioni a uno schermo più grande.

Risorse utili per ulteriori informazioni su iPhone e WhatsApp

