Presentazione della nuova gamma di dispositivi Apple: iPad, MacBook e Mac Studio su tutti i mercati

Apple ha segnato l'inizio della scorsa settimana con il lancio di una serie di dispositivi aggiornati, partendo da un nuovo iPad vanilla, per proseguire con nuovi modelli di iPad Air, per poi introdurre il Mac Studio e i nuovi laptop MacBook Air. Questi dispositivi sono ora disponibili per l'acquisto, dopo una breve finestra di pre-ordine. Gli utenti possono quindi esplorare le ultime funzionalità e innovazioni del brand.

Disponibilità e prezzi dei nuovi modelli di iPad

L'Apple iPad Air 11 e l'Air 13 sono ora accessibili in 29 paesi e regioni, disponibili sia tramite il sito ufficiale di Apple che presso rivenditori autorizzati. Per quanto riguarda i prezzi, il modello base da 11 pollici ha un costo di partenza di $600/€700/£600 per la versione Wi-Fi, mentre la versione con connettività cellulare è offerta a $750/€870/£750. Anche l’iPad Air da 13 pollici ha prezzi distintivi: partendo da $800/€950/£800 per la versione Wi-Fi e arrivando a $950/€1,120/£950 per la variante Wi-Fi+Cellular. Da segnalare, infine, un nuovo Magic Keyboard, venduto separatamente, il quale ha un costo di $270 per il modello da 11 pollici e $320 per quello da 13 pollici.

Andando a parlare del nuovo iPad vanilla , il prezzo di partenza è di $350/€400/£330 per il modello Wi-Fi, mentre per quello con connettività cellulare si sale a $500/€570/£480. Un aspetto da notare è l’aumento della capacità di memoria: 128GB di base, un notevole miglioramento rispetto ai 64GB offerti dal modello del 2022.

Novità nei laptop MacBook Air

I nuovi laptop MacBook Air, alimentati dal processore M4, sono disponibili in 28 nazioni e regioni, anche se manca qualche paese di cui non si conoscono i dettagli. Il modello da 13 pollici ha un prezzo di partenza di $1,000, mentre la versione da 15 pollici parte da $1,200 in su. Da notare anche il generoso sconto educativo di $100 offerto da Apple, aumentando l’appeal per studenti e istituzioni.

Caratteristiche e potenza del nuovo Mac Studio

Il nuovo Mac Studio, che offre la possibilità di scegliere tra i processori M4 Max o M3 Ultra, è anch'esso disponibile in 28 paesi e regioni. Questo dispositivo rappresenta il Mac più potente mai realizzato da Apple fino ad oggi, con un prezzo di partenza di $2,000. Per un confronto, il Mac Pro del 2023 partiva da un prezzo di $7,500. L’offerta educativa si estende anche qui, con uno sconto di $200.

Aspettative per il WWDC di Apple

Il WWDC annuale di Apple si avvicina, previsto per il mese di giugno. Questo evento rappresenta un'occasione importante per l’azienda e porterà significative novità per i tre sistemi operativi principali: iOS, iPadOS e macOS. Ci si aspetta che Apple faccia annunci che possano cambiare il modo di interagire con i suoi dispositivi, ampliando le capacità e l'esperienza utente complessiva.