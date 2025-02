Nuovo Amazfit Active 2: il confronto con Amazfit Balance tra innovazione e convenienza

Zepp Health ha recentemente presentato sul mercato europeo il suo ultimo smartwatch, Amazfit Active 2, un dispositivo che ha già attirato l'attenzione degli utenti sin dal suo annuncio durante il CES 2025. Questo nuovo modello, disponibile a un prezzo accessibile di 99 euro per la versione Standard, solleva interrogativi sull’opportunità di considerarlo come validissima alternativa all’affermato Amazfit Balance, lanciato nel 2023 e recentemente rinnovato attraverso una serie di aggiornamenti che ne hanno elevato ulteriormente il valore. Confrontiamo ora i due modelli per scoprire se il nuovo Amazfit Active 2 riesca a imporsi nel competitivo mondo degli smartwatch.

Schede tecniche: un primo sguardo

Iniziamo il nostro confronto esaminando le schede tecniche di Amazfit Active 2 e Amazfit Balance, per capire le differenze che saltano immediatamente all'occhio. Uno dei primi aspetti che notiamo riguarda le dimensioni dello schermo: Active 2 presenta un display da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel, mentre Balance vanta uno schermo da 1,5 pollici con risoluzione di 480 x 480 pixel. In questo caso, il modello Balance potrebbe risultare più adatto a chi desidera una superficie di visualizzazione maggiore, sebbene Active 2, con una densità di pixel più alta, prometta immagini più nitide.

Analizzando i design, Amazfit Balance misura 46 x 46 x 10,6 millimetri e pesa 35 grammi, mentre Amazfit Active 2 ha dimensioni di 43,9 x 43,9 x 9,9 millimetri e un peso di 29,5 grammi . Tale differenza di dimensioni e peso potrebbe influenzare la scelta del consumatore, soprattutto per chi preferisce dispositivi più leggeri e meno ingombranti.

Sul fronte dell'autonomia, Amazfit Balance si dimostra superiore, grazie a una batteria da 475 mAh che offre fino a 14 giorni di utilizzo, anche se con un uso intensivo il tempo scende a 7-8 giorni. Amazfit Active 2, con una capacità di 270 mAh, promette un'autonomia di 10 giorni in modalità standard e 5 giorni con un utilizzo più esigente. La differenza nella durata della batteria potrebbe essere un fattore decisivo per molti utenti.

Entrambi gli smartwatch integrano un sensore BioTracker, ma se il Balance è dotato della quinta generazione, Active 2 fa uso della sesta generazione. Ogni modello include diversi sensori e sistemi di localizzazione: Active 2 supporta 5 sistemi satellitari, mentre Balance ne offre 6, garantendo così una maggiore precisione nel tracciamento delle attività all'aperto.

Funzioni a confronto: esperienza software

Dopo aver messo a confronto le specifiche tecniche, è fondamentale analizzare le caratteristiche software e le funzioni offerte dagli smartwatch. Amazfit Active 2 si avvale del nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5, una novità rispetto alla versione 4.0 presente su Amazfit Balance. Questa differenza potrebbe tradursi in miglioramenti significativi nell'esperienza utente.

Entrambi i modelli offrono funzionalità comuni come il monitoraggio della salute, il controllo della musica tramite Bluetooth e la gestione delle chiamate. Tuttavia, Balance include anche il supporto ad Alexa e la possibilità di ricevere aggiornamenti tramite WiFi, ampliando le sue capacità.

Nella gestione delle attività sportive, Amazfit Active 2 offre più di 160 modalità sportive, rispetto alle 156 di Balance. Entrambi i modelli monitorano il battito cardiaco, il livello di stress e altri parametri vitali, con Active 2 che include anche la misurazione della temperatura cutanea. Balance si distingue per l'inclusione di un sensore di bioimpedenza, che fornisce dati dettagliati sulla composizione corporea, una funzione ricercata da chi tiene sotto controllo il proprio stato di salute.

Per gli sportivi, Balance presenta il sistema Zepp Coach, che sfrutta l'intelligenza artificiale per personalizzare gli allenamenti, mentre Active 2 consente di collegare una varietà di dispositivi esterni per un monitoraggio ancora più accurato delle prestazioni.

Dove acquistare i nuovi smartwatch

Entrambi i modelli, Amazfit Active 2 e Amazfit Balance, sono facilmente reperibili sia nello store ufficiale di Zepp Health che sulla piattaforma di Amazon. Il nuovo Active 2 è al momento disponibile solo nella versione standard, mentre il modello Balance è già acquistabile in diverse varianti di colore e cinturini. Gli appassionati del marchio e chi cerca un orologio smart con funzioni avanzate hanno a disposizione opposti prodotti di alta qualità, capaci di soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Con queste informazioni, i potenziali acquirenti possono orientarsi verso la scelta più adatta, decidendo tra l'innovazione del nuovo Active 2 e la consolidata affidabilità del Balance.