Nuove funzionalità per AirPods Pro 3: Apple introduce monitoraggio della salute

Apple, sempre in movimento nel settore della tecnologia, sta preparando sorprese per i suoi estimatori. Stando a quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda sta sviluppando nuove caratteristiche per gli AirPods Pro 3. Tra queste, il monitoraggio del battito cardiaco e il rilevamento della temperatura corporea, che potrebbero trasformare questi auricolari in un dispositivo non solo per l'intrattenimento, ma anche per il benessere personale e il fitness.

Monitoraggio del battito cardiaco sugli AirPods Pro 3

Una delle novità più attese riguarda la funzione di monitoraggio del battito cardiaco, attualmente in fase di sviluppo. Questa tecnologia si propone di fornire agli utenti dati significativi riguardanti la propria salute e l'attività fisica, eliminando di fatto la necessità di utilizzare un Apple Watch, noto per queste funzioni.

Secondo i test interni condotti da Apple, sebbene i dati raccolti dagli AirPods Pro 3 possano risultare leggermente meno precisi rispetto a quelli forniti dall’Apple Watch, sono comunque ritenuti sufficientemente accurati da offrire un valore aggiunto agli utenti. Questo potrebbe rendere il monitoraggio della salute più accessibile a un numero maggiore di persone, promuovendo l’idea che anche dispositivi precedentemente dedicati solo all’intrattenimento possano svolgere un ruolo nella cura personale.

Le novità anche per Powerbeats Pro 2

Apple non si ferma agli auricolari. Infatti, i Powerbeats Pro 2, previsti per il lancio nel 2025, includeranno anch'essi la funzione di monitoraggio del battito cardiaco. Questa caratteristica aggiuntiva permetterà non solo il tracking durante gli allenamenti, ma anche la possibilità di collegare gli auricolari a macchinari da palestra, come tapis roulant e cyclette. Ciò consentirebbe agli utenti di sincronizzare i dati sulla frequenza cardiaca con l'app Salute e altre applicazioni compatibili sull’iPhone, ampliando ulteriormente l’utilità di questi dispositivi.

Le prospettive di utilità generata da tale integrazione sono intriganti, e potrebbero favorire un approccio più interconnesso e semplice alla salute per gli utenti degli auricolari Apple, trasformando l'attività fisica in un'esperienza più monitorata e consapevole.

Progetti futuri e innovazioni attese

Mentre i Powerbeats Pro 2 sono già stati svelati, il destino degli AirPods Pro 3 resta avvolto nel mistero. Al momento, essendo ancora nelle prime fasi di sviluppo, è realistico supporre che la loro commercializzazione potrà avvenire solo dopo la fine del 2025. Ciò nonostante, non sono solo le funzioni di monitoraggio della salute a tenere banco in casa Apple.

L'azienda ha in cantiere ambiziosi piani per l'inserimento di piccole fotocamere nei futuri modelli di AirPods. Queste fotocamere, sebbene ancora in fase embrionale, potrebbero sfruttare tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli specifici sull'uso previsto di tali fotocamere, si intuisce che potrebbero aprire a opportunità innovative, rendendo gli AirPods sempre più un dispositivo multifunzionale per l’utente moderno.

La strada verso un'evoluzione dei propri dispositivi è tracciata, e Apple sembra intenzionata a investire in funzionalità che possano non solo arricchire l'esperienza di ascolto ma anche garantire una maggiore attenzione e monitoraggio della salute dei propri utenti.