Nuove funzionalità in iOS 18.2: come programmare i messaggi

L'uscita di iOS 18.2 nel mese di dicembre ha portato con sé diverse novità interessanti per gli utenti di iPhone. Questa versione del sistema operativo non solo introduce un design rinnovato per l'app Mail, ma offre anche la possibilità di condividere informazioni sugli AirTag con il personale delle compagnie aeree. Tuttavia, una delle innovazioni più attese è senza dubbio la funzione "Invia più tardi", presente fin dalla versione 18.

La funzionalità "Invia più tardi" in messaggi

Con l'aggiunta della possibilità di pianificare l’invio di messaggi, gli utenti possono ora essere più organizzati nella gestione delle comunicazioni quotidiane. Questa opzione è particolarmente utile per chi desidera ricordare eventi come compleanni o scadenze importanti, senza il timore di dimenticarli. In questo modo, è possibile predisporre in anticipo dei messaggi da inviare nei momenti più opportuni.

Per utilizzare questa funzionalità, basta seguire alcuni semplici passaggi. È sufficiente aprire l'app Messaggi e selezionare la chat corretta. Dopo aver toccato il pulsante "+" accanto alla casella di testo, si deve selezionare l'opzione "Invia più tardi". Sebbene in alcuni casi ci sia bisogno di toccare "Altro" per visualizzarla, questo permetterà di impostare il messaggio che si desidera programmare.

Come pianificare i messaggi su iOS 18

Per programmare un messaggio, l'utente deve iniziare a comporre il proprio testo. Una volta selezionata l’opzione "Invia più tardi", apparirà una barra blu sopra la casella di testo che indicherà la data e l'ora di invio. Questa barra può essere toccata per modificare l'orario in cui si desidera che il messaggio venga inviato. È importante notare che, sebbene il selettore di date mostri anche mesi futuri, è possibile programmare messaggi solo fino a due settimane in anticipo.

Una volta impostato il messaggio e l'orario, basta digitare il testo desiderato e premere il pulsante di invio. Il messaggio apparirà con un contorno a punti, indicando chiaramente quando sarà inviato. Inoltre, sarà presente un pulsante "Modifica" che consente di apportare modifiche al messaggio programmato.

Gestione dei messaggi programmati

Gli utenti hanno la possibilità di modificare i messaggi già programmati. Toccando "Modifica", comparirà un menù a discesa con diverse opzioni, tra cui "Invia Messaggio", "Modifica Tempo" e "Elimina Messaggio". Per modificare il contenuto del messaggio, invece, è necessario tenere premuto il messaggio stesso fino a quando non appare l'opzione di modifica, in modo simile a come si fa con i messaggi già inviati.

Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi ha amici con compleanni in arrivo, permettendo di inviare messaggi di auguri senza l’inconveniente di doversi ricordare di farlo all’ultimo minuto. Con l’implementazione di questo sistema, Apple ha reso la comunicazione più fluida, oltre che più funzionale.

Le novità di iOS 18.2 e gli sviluppi futuri

Le novità di iOS 18.2 non si fermano qui; si aspettano ulteriori miglioramenti con iOS 18.2.1 e il successivo iOS 18.3. Questo contesto di continua innovazione suggerisce un futuro promettente per gli utenti di iPhone, che possono anticipare nuove funzioni e miglioramenti costanti nel software. Con un'affidabilità migliorata e nuove funzionalità utili, i servizi di messaggistica si evolvono, rispondendo alle esigenze di una comunicazione moderna e sempre connessa.