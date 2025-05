Nuova lineup di iPhone 17 in arrivo a Settembre 2025: Novità su batterie e ricariche

Nell’autunno del 2025, Apple presenterà la sua nuova famiglia di smartphone, la lineup di iPhone 17. Sarà composta da modelli che comprendono l’iPhone 17 standard, un iPhone 17 Pro Max e l’atteso iPhone 17 Air, destinato a rimpiazzare il Plus. Le aspettative sono alte, soprattutto per quanto riguarda le migliorie legate alla batteria e alle modalità di ricarica. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo nuovo lancio.

Novità sulla tecnologia della batteria nell’iPhone 17

I modelli della serie iPhone 17 verranno dotati di tecnologia per le batterie impilate, introdotta con la serie iPhone 15. Questo tipo di batteria è caratterizzato da una maggiore densità e stabilità, contribuendo a una vita utile più duratura. Nonostante non ci si aspetti un incremento significativo della capacità delle batterie, che rimarrà inferiore alle 6.000 mAh, Apple punta a offrire altri miglioramenti rilevanti.

Le celle impilate non solo aumentano l’efficienza energetica, ma facilitano anche le operazioni di sostituzione, grazie a un nuovo adesivo elettrico che indebolisce il legame con la scocca. Questo sistema renderà i cambi batteria molto più semplici e veloci, rendendo la manutenzione più accessibile per gli utenti.

Complessivamente, si prevede che l’iPhone 17 Pro Max offrirà prestazioni superiori in termini di durata della batteria rispetto agli altri modelli, come l’iPhone 17 e l’iPhone 17 Air, che punteranno a garantire una giornata intera di utilizzo con dimensioni compatte. Questo rappresenta un piccolo passo avanti rispetto ai modelli precedenti, mantenendo però una linea di continuità con quanto visto nella serie precedente.

Aggiornamenti sulla ricarica per la serie iPhone 17

Fino ad oggi, non ci sono voci di corridoio che parlino di un aumento della velocità di ricarica per la nuova serie iPhone 17, ma si prevede finalmente l’introduzione della ricarica wireless inversa, presentata almeno sui modelli Pro e Pro Max. Apple sembra stia testando una ricarica inversa da 7,5W, permettendo di ricaricare accessori come AirPods o Apple Watch semplicemente appoggiandoli sul retro dello smartphone.

Rimanendo fedele alla sua tradizione, Apple continuerà a mantenere una velocità di ricarica conservativa. Le stime attuali suggeriscono che le nuove versioni potrebbero raggiungere velocità di ricarica cablata tra i 27 e i 30W, a seconda modello e caricatore utilizzato. Finora, i test indicano che i modelli attuali impiegano tra 1 ora e 30 minuti e 1 ora e 40 minuti per una ricarica completa, e ci si aspetta che i nuovi iPhone mantengano tempi simili.

Compatibilità e specifiche di ricarica

Tutti i modelli della serie iPhone 17 supporteranno la ricarica wireless, con un massimo di 15W attraverso la tecnologia MagSafe. Tuttavia, la ricarica inversa sembra essere una caratteristica esclusiva per i modelli Pro. Non ci sono notizie su un’eventuale compatibilità con lo standard Qi2, che rimane ancora da verificare.

Il caricabatterie utilizzato dalla nuova serie sarà USB-C con supporto per USB Power Delivery , in linea con gli iPhone 15 e 16. A differenza di alcuni produttori di smartphone Android, Apple offre un approccio più aperto, consentendo ai caricabatterie di terze parti di funzionare correttamente. Questo facilita gli utenti che possono optare per caricabatterie di marche quali Anker o Ugreen senza preoccuparsi di dover usare solo caricatori proprietari per ottenere velocità di ricarica ottimali.

In sintesi, la nuova lineup di iPhone 17 si preannuncia ricca di novità interessanti, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia della batteria e le modalità di ricarica. Con l’introduzione di miglioramenti nell’efficienza energetica e sistemi di sostituzione più pratici, Apple continua a suonare la campana del progresso nel mondo della telefonia mobile. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli mentre ci avviciniamo alla data di lancio.