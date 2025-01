Novità sui sensori delle fotocamere degli iPhone 17 Pro: tre obiettivi da 48 MP

La prossima generazione di smartphone di casa Apple, gli iPhone 17 Pro e Pro Max, si preannuncia ricca di aggiornamenti significativi nel comparto fotografico. Dalle indiscrezioni trapelate, emerge che, per la prima volta, i nuovi modelli saranno dotati di tre obiettivi principali con sensori da 48 MP. Questa innovazione rappresenta una svolta nel design e nelle funzionalità delle fotocamere, dove l'attenzione ai dettagli e le performance fotografiche si elevano a nuovi livelli.

Le caratteristiche dei sensori delle fotocamere

Secondo le informazioni fornite dal leaker cinese, sia la fotocamera principale che quella teleobiettivo saranno realizzate con obiettivi ibridi composti da materiali in vetro e plastica. La fotocamera principale beneficerà di un sensore Fusion di 48 MP con dimensioni di 1/1.3". Questo passaggio a un sensore di dimensioni superiori segna un’evoluzione rispetto agli iPhone 16 Pro, che attualmente montano due sensori da 48 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Un aspetto intrigante è rappresentato dalla confusione spesso associata alle dimensioni dei sensori. L’attuale terminologia in uso si basa su un sistema antiquato, originariamente concepito per i tubi a vuoto delle videocamere. In questo sistema, numeri come "1” o "1/1.3” non corrispondono esattamente alle reali dimensioni dei sensori. Per esempio, un sensore da "1” ha una diagonale reale di 15.86 mm, mentre quello da 1/1.3” si ferma a 6.00 mm. Questa astuzia mette in luce come i produttori possano presentare i loro prodotti, dando l'impressione che siano più performanti di quanto non siano effettivamente.

Aggiornamenti al teleobiettivo e all’ultra grandangolo

Uno degli aspetti più discussi riguarda il teleobiettivo degli iPhone 17 Pro. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, si prevede che il teleobiettivo adottato dalle versioni Pro e Pro Max sarà una versione aggiornata dell’obiettivo Tetraprism, concepito per ridurre lo spessore del dispositivo. È probabile che il teleobiettivo manterrà la qualità delle immagini ottenute nei modelli precedenti, ma con uno spessore più contenuto, permettendo così a Apple di gestire al meglio le problematiche di spazio all'interno del dispositivo.

Per quanto riguarda il sensore ultra grandangolare, sembrano non essere previsti cambiamenti significativi rispetto ai modelli attuali. Tuttavia, l’innovazione principale si concentra proprio sulla configurazione del teleobiettivo e sulla fotocamera frontale, che passerà da 12 a 24 MP. Questa nuova fotocamera frontale avrà una struttura più complessa, composta da sei elementi ottici, promettendo un miglioramento nell'acquisizione di immagini e nelle performance in condizioni di scarsa illuminazione.

Tempistiche di presentazione e modello "Air"

Per chi attende con ansia il debutto degli iPhone 17, le notizie indicano che la presentazione ufficiale avverrà a settembre 2025. Insieme ai modelli Pro e Pro Max, Apple dovrebbe lanciare anche una nuova variante, denominata "Air", destinata a sostituire l'attuale "Plus". Si prevede che il modello Air sarà caratterizzato da una costruzione più snella, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo più compatto e maneggevole.

Queste novità nel comparto fotografico e la presentazione di nuove varianti di modelli testimoniano l’impegno di Apple nel migliorare continuamente la qualità dei propri dispositivi, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente. Con il focus su prestazioni fotografiche migliorate e sull'innovazione, gli iPhone 17 promettono di essere un importante passo avanti nella storia della tecnologia mobile.