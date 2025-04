Novità in arrivo per la suite iWork di Apple: aggiornamenti e funzionalità rivoluzionarie

Apple sta per rilasciare una serie di aggiornamenti per la sua suite di applicazioni iWork, introducendo funzionalità avanzate che colpiranno gli utenti di iOS 18.4. Questo passo rappresenta un importante miglioramento per coloro che utilizzano quotidianamente le applicazioni di produttività di Apple, come Numbers, Pages e Keynote, apportando ottimizzazioni significative e nuove possibilità.

Tre nuove applicazioni per una produttività elevata

Focalizzandosi sul lato pratico, la prima applicazione a ricevere l’aggiornamento è Numbers, disponibile per iPhone e iPad nella versione 14.4. Questa nuova release introduce oltre 30 funzioni avanzate, mentre porta in dote strumenti che semplificheranno la gestione dei fogli di calcolo. Tra le funzioni più attese ci sono LET, LAMBDA, FILTER, SORT e UNIQUE. Queste novità consentiranno di lavorare con maggiore efficienza, rendendo le operazioni di analisi dei dati più intuitive e accessibili per gli utenti, siano essi studenti o professionisti.

Con l’introduzione delle “spilling arrays”, sarà possibile visualizzare i risultati di una singola formula su molteplici celle contemporaneamente. Questo sarà un notevole salto di qualità nel modo in cui i dati possono essere presentati e analizzati, rendendo la creazione di report più semplice e immediata.

Editing più intuitivo e funzionalità di esportazione

In aggiunta, gli utenti potranno effettuare modifiche al testo direttamente nel foglio di calcolo utilizzando gli strumenti di scrittura. Questa funzione, che richiede Apple Intelligence e l’uso di iOS o iPadOS 18.4, promette di rendere le operazioni di editing più fluide e integrate. Sarà, infatti, possibile passare dalla scrittura al calcolo senza dover cambiare applicazione o interfaccia, migliorando notevolmente l’esperienza utente.

L’aggiornamento apporta anche significative migliorie nel processo di esportazione dei fogli di calcolo in formati diversi, grazie all’integrazione con Shortcuts. Questo renderà più semplice la condivisione e l’utilizzo dei documenti anche su altre piattaforme. Inoltre, è stata migliorata la compatibilità quando si tratta di importare ed esportare file di Microsoft Excel, facilitando così il lavoro di chi utilizza più applicazioni per la gestione dei dati.

Compatibilità e attese

Per sfruttare tutte queste novità, sarà fondamentale avere iOS o iPadOS alla versione 18.4. Questo rappresenta un gradito incentivo per gli utenti a mantenere aggiornati i propri dispositivi e a sfruttare le migliorie introdotte da Apple. I team di sviluppo continueranno a lavorare e a rilasciare aggiornamenti per le altre applicazioni della suite iWork, garantendo sempre nuovi strumenti per la produttività.

Gli utenti interessati a scoprire l’ultima versione di ciascuna applicazione della suite iWork possono trovarle disponibili sull’App Store. Rimanete sintonizzati per le prossime novità, il mondo iWork sta per vivere una vera rivoluzione!