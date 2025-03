Novità in arrivo con il lancio di iPadOS 18.4: ecco le caratteristiche principali

Apple è pronta a rilasciare aggiornamenti significativi per i propri software, introducendo in particolare iPadOS 18.4, una versione ricca di nuove funzionalità destinate a migliorare l’esperienza degli utenti. Tra queste possiamo trovare una modalità ideale per la cucina, inedite opzioni di disegno, un aggiornamento importante per l’app di posta e nuove opzioni musicali. Di seguito, un’analisi dettagliata delle novità più interessanti che arriveranno a breve sui vostri iPad.

Modalità cucina

L’iPad si conferma uno dei dispositivi più versatili di Apple. Utilizzato non solo come computer portatile o tablet per il divertimento, è sempre più presente anche nella cucina di molti utenti. Con l’introduzione della modalità cucina in iPadOS 18.4, questo utilizzo potrebbe diventare ancora più diffuso.

Una delle novità principali è la creazione di una sezione dedicata al cibo nell’app Apple News, riservata agli abbonati di News+. Qui sarà possibile accedere a recensioni di ristoranti, articoli sullo stile di vita alimentare e, aspetto fondamentale per molti, un’ampia selezione di ricette. Al lancio saranno disponibili decine di migliaia di ricette, tutte dotate di una modalità speciale per la cucina. Questa funzione offre una guida passo passo per seguire il processo di preparazione, con la possibilità di avviare timer direttamente all’interno dell’interfaccia di cottura, rendendo così l’esperienza culinaria più semplice e interattiva.

Schizzo in Image Playground

La funzione Image Playground si arricchisce di nuove modalità di creazione, e in particolare, per i più giovani, l’introduzione dello stile “Schizzo” potrebbe risultare particolarmente coinvolgente. Questo aggiornamento consente di generare immagini dal look disegnato a mano, affiancando le già esistenti opzioni di animazione e illustrazione.

Grazie a questa nuova funzionalità, sarà possibile anche modificare immagini già presenti nella libreria, applicando lo stile Schizzo per dare un tocco di originalità e creatività. Questo strumento, semplice e intuitivo, permette a bambini e adulti di sperimentare senza vincoli, stimolando la loro fantasia e creatività.

Ripristino dell’app Apple Mail

Nonostante iOS e iPadOS condividano gran parte del codice di base, è frequente che l’iPhone riceva nuove caratteristiche prima dell’iPad. Questo è avvenuto anche con il recentissimo redesign dell’app Mail. Con iPadOS 18.4, anche gli utenti iPad potranno beneficiare del rinnovamento dell’app, che presenta adesso una serie di funzioni migliorate.

Tra le novità fanno capolino la categorizzazione automatica delle e-mail in arrivo, una vista di riepilogo per consolidare le conversazioni, la possibilità di ordinare i messaggi, sia nuovi che vecchi, e l’aggiunta delle foto dei contatti all’interno della casella di posta. Queste modifiche si allineano perfettamente all’esperienza già introdotta su iPhone, permettendo inoltre di disattivare alcune funzionalità non desiderate.

Musica Ambientale

Il Centro di Controllo dell’iPad e dell’iPhone si arricchisce di un nuovo insieme di controlli dedicati alla Musica Ambientale. iPadOS 18.4 offrirà quattro opzioni musicali che si adattano a diverse esigenze: Chill, Produttività, Sonno e Benessere. Ogni categoria è legata a una playlist di Apple Music specificamente creata per evocare l’umore descritto.

In aggiunta, gli utenti avranno la possibilità di personalizzare ulteriormente queste opzioni, potendo scegliere tra una selezione curata di playlist di Apple o qualsiasi altra playlist di propria scelta. Questa flessibilità consente di personalizzare l’ambiente sonoro in base ai diversi momenti della giornata o alle attività svolte.

Riepilogo delle funzionalità di iPadOS 18.4

Le caratteristiche sopra citate sono solo un assaggio delle tante novità che arriveranno con iPadOS 18.4. Oltre a queste funzioni, ci saranno anche aggiornamenti dell’Apple Intelligence e alcune modifiche minori in applicazioni come Foto e TV. Queste evoluzioni promettono di arricchire l’esperienza utente complessiva, rendendo l’iPad un dispositivo sempre più integrato nelle attività quotidiane.

Quali nuove funzionalità non vedete l’ora di provare con iPadOS 18.4?