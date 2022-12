4 motivi per cui le persone odiano il nuovo design di YouTube

YouTube ha introdotto un nuovo design con modifiche e funzionalità a tratti interessanti ma, come tutte le grandi novità, questo ha scontentato una parte dell’utenza. Al di là del livello estetico soggettivo però, sembra che questa nuova veste grafica abbia portato alcuni problemi pratici.

Nell'ottobre 2022, YouTube ha annunciato che avrebbe ridisegnato la sua piattaforma. Secondo l'annuncio del noto servizio video, vi era il desiderio di un design “più pulito e vivace”, che rappresentasse meglio YouTube agli occhi degli utenti.

In questo senso, la piattaforma ha provato a ridisegnare il suo layout grafico, cogliendo l’occasione per presentare alcune funzioni interessanti come la modalità ambiente, il pizzico per ingrandire e un nuovo concept di ricerca.

Tutte queste modifiche e funzionalità hanno lo scopo di migliorare l'esperienza utente sull'app YouTube. Tuttavia, sembra che questo aggiornamento abbia portato più problemi che benefici all’utenza.

Perché la gente non sopporta il nuovo design di YouTube

Certo, i grandi cambiamenti molto spesso non convincono tutti. In questo caso però, i numeri sembrano essere contro la piattaforma in questione. Molte persone online, specialmente su Twitter e Reddit, hanno un'opinione apertamente negativa su questi cambiamenti di YouTube. Questi sono alcuni dei motivi più comuni per cui le persone odiano il design di YouTube.

1- I video non vengono visualizzati se la cronologia delle visualizzazioni è disattivata

Mettere in pausa la cronologia delle visualizzazioni di YouTube è un buon modo per impedire a YouTube di monitorare la tua attività. Prima, potevi disabilitare la cronologia delle visualizzazioni senza problemi. Tuttavia, dopo l'aggiornamento, sembra che Youtube abbia aggiunto nuove restrizioni sotto questo punto di vista.

Alcune persone hanno presentato lamentele rispetto all'app YouTube, che non mostra alcun video sul proprio feed. Invece, vedono un messaggio di YouTube che dice che la loro cronologia delle visualizzazioni è disattivata e dovrebbero riattivarla per ricevere consigli personalizzati.

2- Le persone non possono accedere ai propri video scaricati

Uno dei motivi per cui vale la pena abbonarsi YouTube Premium è che puoi scaricare i video di YouTube con pochi tocchi per fruirne poi offline.

Tuttavia, le persone si sono lamentate del fatto che i loro download di YouTube non sono più disponibili. Dopo l'aggiornamento, alcuni utenti non sono riusciti a riprodurre alcuni dei video scaricati. Sfortunatamente, non c'è niente che gli utenti possano fare, quindi dovremo aspettare che YouTube risolva questo bug.

3- Molte funzionalità smettono di funzionare in modo casuale

Come plausibile, il cambiamento di grafica e funzioni sta comportando diversi bug più o meno fastidiosi. Tuttavia, il nuovo design di YouTube ha portato una serie di problematiche davvero consistenti.

Per cominciare, a volte non è possibile selezionare i canali dai risultati della ricerca, il che vanifica completamente lo scopo della ricerca di video/canali. Altri hanno notato che non possono guardare gli Short di YouTube. Possono accedervi e modificare gli Short, ma i video non vengono riprodotti.

La buona notizia è che probabilmente YouTube sta già lavorando su modi per correggere i bug e i problemi più comuni, quindi bisogna solo aspettare i prossimi aggiornamenti per trovare un ambiente meno problematico.

4- Non puoi più ordinare i video in base ai più vecchi

Questo non è un problema così nuovo. YouTube ha cercato di eliminare l'opzione ordina per meno recente sui canali YouTube dall'inizio del 2022 e, con questo nuovo aggiornamento, sembra che nessuno possa più utilizzare questa funzione, sia che tu sia su un dispositivo mobile o che utilizzi YouTube su desktop.

Ora puoi ordinare i video solo per Caricati di recente e Popolari, il che rende piuttosto difficile trovare i video più vecchi dei tuoi content creator preferiti.

Il nuovo design di YouTube è un work in progress

Non c'è dubbio che il nuovo design di YouTube abbia portato molti problemi all’utenza. Sebbene a molte persone piaccia il nuovo design, ci sono ancora molti bug che stanno compromettendo l'esperienza utente.

Nonostante in molti stiano già cercando delle alternative a YouTube, è presumibile che nel giro di qualche settimana la piattaforma comincerà ad effettuare le prime correzioni e, al di là dell’aspetto puramente grafico, vi sarà un sostanziale miglioramento della situazione.