I 10 migliori giochi a quiz per Android

I giochi a quiz, su smartphone e non solo, hanno raccolto grandi consensi tra il pubblico negli ultimi decenni.

Che si tratti di Jeopardy, Chi vuol essere milionario e altri format simili, questa tipologia di intrattenimento è immediata, intrigante, stimolante e non richiede smartphone all’ultimo grido per funzionare. Non solo: molti di essi sono in grado di farti confrontare con altri utenti o amici, il che rende tutto ancora più avvincente.

In questo articolo dunque, abbiamo deciso di raccogliere quelli che consideriamo i 10 migliori giochi a quiz disponibili su Android.

Nota bene: la maggior parte delle app di questa categoria sono in inglese ma, vista la relativa semplicità delle stesse, basta conoscere anche solo marginalmente tale lingua per potersi divertire.

iPrize

Cominciamo questa lista con iPrize, uno dei giochi a quiz più popolari sul mercato.

Il motivo di tale successo è presto spiegato: l’app ti consente di guadagnare soldi veri rispondendo a quiz o creandone di tuoi. I punti che ottieni giocando infatti possono essere convertiti in dollari e inviati direttamente a un portafoglio elettronico.

iPrize propone concorsi e quiz creati dagli utenti, mentre altri pubblici sono disponibili per tutta la community e i partecipanti sono liberi di valutarli, mettendo un like, condividere e lasciare commenti all'interno dell'app. Tuttavia, se hai in mente un pubblico o un team specifico per il tuo quiz, puoi creare concorsi privati che accettano solo utenti autorizzati.

Sia che tu stia cercando un modo divertente per guadagnare qualche soldo e incontrare nuove persone, o che tu voglia far crescere un team privato per coinvolgere i tuoi amici, iPrize è la tua soluzione.

General Knowledge Quiz

General Knowledge Quiz non è il nome più fantasioso del mondo, tuttavia, stiamo parlando di un'app per quiz piuttosto buona.

Questa tralascia temi i più tipici della cultura pop a favore di domande di cultura generale. Ci sono quiz di storia, letteratura, scienze, tecnologia, geografia, arti, scienze umane e una sezione più generica. Di fatto, qui avrai a che fare con un po’ tutte le tematiche, con un numero pressoché infinito di domande.

Alcune funzionalità aggiuntive includono un punteggio per tenere traccia di come stai andando. Non solo: il supporto per Wear OS e per il multiplayer sono delle chicche non da poco.

La versione gratuita include annunci pubblicitari, ma è possibile pagare 1,99 dollari per ottenere una versione premium che elimina le stesse del tutto.

Logo Game

Logo Game è uno dei pochi giochi a quiz totalmente gratuiti disponibili su Android. Si tratta di un semplice gioco di indovinelli in cui vedi un logo e poi devi indovinare il marchio collegato.

Include oltre 2285 marchi riconosciuti a livello mondiale, 73 livelli e la difficoltà aumenta man mano che giochi. Inoltre viene fornito con i servizi Google Play Games, includendo dunque anche risultati e classifiche. È sorprendentemente grande per essere un software di questo tipo e, non avere costi aggiuntivi. Tuttavia, hai degli annunci con cui confrontarti e che, per gli utenti più esigenti, potrebbero essere fastidiosi.

Millionaire Trivia e Jeopardy World

Millionaire Trivia e Jeopardy World sono i titoli mobile ufficiali legati a brand molto famosi nel settore dei quiz. Millionaire Trivia (noto come Chi vuol essere milionario in Italia) ti consente di provare un gioco fatto da domande a scelta multipla e, persino la grafica del gioco, risulta alquanto accattivante.

Jeopardy World si rifà a una famosa trasmissione americana, seppur presentandosi in una versione semplificata della stessa. Tutte le domande risultano a scelta multipla, ma per il resto il gioco si attiene allo show originale.

Pur trattandosi di app interessanti, non sono tra le primissime posizioni di questa lista. Entrambe infatti, presentano una formula freemium poco convincente. Se sei un appassionato del settore, vale comunque la pena provare entrambi.

Quizziz

Quizziz è un software che si distingue dagli altri della lista: in realtà è un'app educativa con quiz. Le domande proposte dunque, ti insegnano qualcosa su un determinato argomento.

Puoi scegliere tra i quiz creati da altri o crearne a tua volta alcuni, se lo desideri. L’app utilizza anche un sito Web per ospitare il gioco in modo che tu e i tuoi amici possiate giocare anche da desktop. Non c'è un elemento competitivo in questo, poiché Quizziz è principalmente realizzato per scopi didattici, ma può risultare comunque interessante. E poi è comunque gratuito.

Quizoid

Quizoid è probabilmente l’app più datata di questa lista, ma ancora popolare. Presenta oltre 7.000 domande trivia in oltre una dozzina di categorie. Il gioco offre anche tre modalità di gioco (classica, modalità 20 domande e modalità arcade), alcune meccaniche di suggerimento e supporta completamente il gioco offline.

L'interfaccia utente e la grafica del gioco sono un po' basilari e non impressioneranno nessuno, ma a livello di meccaniche Quizoid non ha niente da invidiare ad altri nomi della lista. C'è una versione premium in vendita a 3,99 dollari. Per quel prezzo, ottieni 3.000 domande extra, altre due modalità di gioco e meccaniche di suggerimento extra.

Rispetto ad altre app, questa si rivela solida e stabile, con tanto di supporto online. L’unico difetto di Quizoid è che, dal 2020, questo non è più stato aggiornato. La speranza è che gli sviluppatori non abbiano abbandonato questo progetto.

Quiz Panic

Quiz Panic è un gioco multiplayer dalle meccaniche interessanti. Le partite sono costituite da 20 giocatori a confronto, con l’app che ti pone delle domande e tu muovi il tuo simpatico avatar verso la risposta che consideri giusta. Puoi vedere la risposta di tutti gli altri in modo da poterli “copiare” prima che scada il timer. Fai attenzione però: questi potrebbero astutamente cambiare idea all’ultimo, spingendoti verso la soluzione errata.

Quiz Panic offre sono anche diverse modalità di gioco, tra cui la modalità panic da quattro a sei giocatori, la modalità caos con 20 giocatori e la modalità friend, in cui inviti fino a nove dei tuoi amici a giocare. L’app presenta alcuni bug che speriamo saranno corretti nel tempo ma, per il resto, offre una buona esperienza.

QuizzLand

Con QuizzLand ti proponiamo un’esperienza di gioco classica nel contesto dei quiz game. L’app fa una domanda, ottieni quattro scelte come risposta e vai avanti finché non sbagli. Presenta una serie di domande su una buona varietà di argomenti.

QuizzLand include anche alcune meccaniche di suggerimento e altri piccoli minigiochi che rendono un po’ più movimentata la situazione. L'interfaccia utente del gioco è simile a QuizUp, dunque poco originale, ma per il resto è un’app soddisfacente.

C'è un elemento freemium in quanto QuizzLand utilizza le pubblicità per mantenersi (l’app di base è gratuita). Tuttavia, le domande sono coinvolgenti e il gioco sembra avere molto potenziale. Speriamo di vederlo migliorare in futuro.

Trivia 360

Trivia 360 è uno dei giochi a quiz più nuovi della lista, pur mantenendo uno stile “tradizionale”.

Viene fornito con migliaia di domande, alcune a scelta vero o falso, indovinelli e varie categorie trattate. Ci sono anche classifiche per vedere quanto stai andando bene rispetto al resto degli utenti.

A parte questo, è un gioco a quiz relativamente semplice. L'interfaccia è colorata, ma facile da gestire senza problemi. L’unico aspetto negativo di Trivia 360 è che si basa su domande più indicate verso un pubblico statunitense rispetto a quanto si potrebbe aspettare un utente proveniente da altrove. Inoltre, ci sono parecchi annunci e non c'è modo di sbarazzarsene. La versione premium è gratuita se utilizzi Google Play Pass.

Trivia Crack 2

Il primo Trivia Crack è stato uno dei giochi per dispositivi mobili di maggior successo degli ultimi cinque anni. Trivia Crack 2 è il capitolo successivo della serie che, come è facile intuire, si presenta con buona parte degli elementi che hanno sancito il successo del primo gioco.

In questo senso è bene segnalare un’interessante modalità PvP online, ideale per chi ama le sfide. Trivia Crack 2 però, introduce anche alcune novità come alcuni elementi social e non solo. Di contro, la pubblicità non è affatto piacevole e dover pagare 9,99 dollari per eliminarla per soli 3 mesi sembra un costo eccessivo.

Il gioco comunque, a parte le pubblicità, in realtà risulta solido gioco a quiz, con alcuni buoni elementi e spunti.

Trivia Star

Concludiamo la lista con Trivia Star, un gioco a quiz piuttosto interessante.

Questo offre una mole di domande impressionante, oltre 10.000, suddivise in ben 60 categorie. Il gioco funziona sia online che offline, il che può risultare molto utile per determinati tipi di utente e, in tal senso, vi sono anche oltre 1.000 livelli da completare in modalità giocatore singolo. In breve, puoi giocarci tutto il giorno da solo, anche senza connessione.

L'unico problema che abbiamo riscontrato è stato il numero di annunci superiore alla media. Se questo non è un problema particolare per te, allora Trivia Star merita di essere provato.